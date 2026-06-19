ساکنان جنوب لبنان در پی حملات اسرائیل خانههای خود را ترک کردند
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد ساکنان مناطق صور و بنت جبیل در جنوب این کشور در پی موج جدید حملات اسرائیل، خانههای خود را ترک کرده و به سمت شهرهای صیدا و بیروت حرکت کردهاند.
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد ساکنان مناطق صور و بنت جبیل در جنوب این کشور در پی موج جدید حملات اسرائیل، خانههای خود را ترک کرده و به سمت شهرهای صیدا و بیروت حرکت کردهاند.
شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران از برگزاری تجمع اعتراضی اعضای هیئت علمی وزارت علوم و بهداشت مقابل سازمان برنامه و بودجه در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه ترمیم حقوق خبر داد. همزمان، بر اساس گزارش رسیده به ایراناینترنشنال، دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم نیز با انتشار بیانیهای از برگزاری تجمع در روز شنبه خبر دادهاند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
حزبالله لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد سه تانک ارتش اسرائیل را با موشکهای هدایتشونده هدف قرار داده و آنها را به آتش کشیده است. چهار نفر از نیروهای ارتش اسرائیل در این حمله کشته شدند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد:
پلیس استرالیا اعلام کرد سومین مظنون پرونده آتشسوزی عمدی در کنیسه آداس اسرائیل در شهر ملبورن را متهم کرده است. مقامهای استرالیایی پیشتر جمهوری اسلامی را مسئول هدایت این حمله دانسته بودند.
بر اساس بیانیه پلیس، این مرد ۲۰ ساله یکی از سه فرد نقابداری بوده است که بامداد ۱۶ آذر ۱۴۰۳ وارد کنیسه آداس اسرائیل شدند، فضای داخلی آن را با مواد آتشزا آغشته کردند و سپس آن را به آتش کشیدند.
در پی این آتشسوزی، ساختمان کنیسه آسیب گستردهای دید و یکی از حاضران نیز دچار جراحات جزئی شد.
پلیس اعلام کرد این فرد هماکنون به دلیل پروندههای دیگری در زندان ملبورن نگهداری میشود، اما درباره جزئیات آن پروندهها توضیحی ارائه نکرد.
جیووانی لائولو، ۲۱ ساله، و یونس علی یونس، ۲۰ ساله، دو متهم دیگر این پرونده هستند که به ترتیب در تیر و مرداد سال گذشته بازداشت شدند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، سال گذشته سپاه پاسداران را به هدایت این حمله و همچنین آتشسوزی در یک رستوران غذای کوشر در سیدنی متهم کرده بود.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد این کشور خواهان نقشآفرینی در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی است و لغو تحریمهای سازمان ملل علیه تهران بدون موافقت پاریس امکانپذیر نخواهد بود.
بارو جمعه ۲۹ خرداد در مصاحبه با رسانه «فرانساینو» گفت پاریس تا زمانی که از مفاد توافق نهایی با حکومت ایران رضایت نداشته باشد، با لغو تحریمهای سازمان ملل علیه تهران موافقت نخواهد کرد.
او هشدار داد اگر مذاکرات آتی تهران و واشینگتن به برنامه موشکی و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی نپردازد، ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد.
بارو افزود: «در ازای امتیازات بزرگی که از ایران خواسته خواهد شد، لغو تحریمها مطرح است؛ تحریمهایی که در سازمان ملل متحد وضع شدهاند... همانطور که ۱۰ سال پیش نیز چنین بود، برای لغو این تحریمها فرانسه باید موافقت خود را اعلام کند.»
وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد: «هدف ما گرفتن امتیازات عمده از رژیم ایران و تغییر بنیادین در رفتار آن است.»
فرانسه بهعنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، از حق وتو برخوردار است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
رهبران اروپایی پیشتر در نشست گروه هفت به ترامپ هشدار دادند یک توافق «موقت و سطحی» ممکن است به تثبیت برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی منجر شود.
این در حالی است که فرانسه، بریتانیا و آلمان میکوشند جایگاه خود را در مذاکرات آینده درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی بازیابند.
خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد نوشت دو موضوعی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از آنها بهعنوان دلایل آغاز جنگ نام میبردند، یعنی حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی و برنامه موشکی تهران، ظاهرا در دستور کار مذاکرات آینده قرار ندارند.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند درباره برنامه موشکی خود مذاکره نخواهند کرد.
آنها همچنین تاکید کردهاند توافق اخیر با واشینگتن به معنای تغییر سیاستهای منطقهای حکومت ایران نیست و حمایت از حزبالله و «محور مقاومت» همچنان ادامه خواهد داشت.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
بارو: کشتار مردم ایران در اعتراضات دیماه را فراموش نکردهایم
وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد جهان نباید کشتار مردم ایران در جریان اعتراضات دیماه را فراموش کند.
بارو گفت: «ما کشتارهای ژانویه [دیماه] را فراموش نکردهایم؛ زمانی که خشونت حکومتی بهطور کورکورانه معترضان مسالمتجو را هدف قرار داد.»
او اضافه کرد: «مردم ایران بزرگترین قربانی این جنگ هستند؛ از یک سو گرفتار سرکوب و از سوی دیگر گرفتار بمباران بودهاند.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
وزیر خارجه فرانسه همچنین بر لزوم پایان درگیریها در لبنان تاکید کرد و از آمریکا خواست برای عملی شدن این موضوع بر اسرائیل فشار وارد آورد.
رسانههای لبنانی ۲۹ خرداد گزارش دادند حملات اسرائیل به جنوب این کشور دستکم ۱۸ کشته بر جای گذاشت. در سوی دیگر، ارتش اسرائیل از کشته شدن ۴ نیروی خود در حمله حزبالله خبر داد.
وزارت خارجه ژاپن جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد یک نفتکش متعلق به یک شرکت ژاپنی که سه خدمه ژاپنی در آن حضور داشتند، روز جمعه با عبور ایمن از تنگه هرمز، از خلیج فارس خارج شده است.
این وزارتخانه اعلام کرد این کشتی که به دلیل جنگ در خلیج فارس متوقف مانده بود، اکنون در مسیر ژاپن قرار دارد.
به گفته مقامهای ژاپنی، دولت توکیو برای عبور این کشتی با جمهوری اسلامی هماهنگی کرده بود.
شرکت مالک این کشتی اعلام کرد نفتکش یادشده با پرچم لیبریا تردد میکند و متعلق به شرکت ژاپنی «کیوئی تانکر» است.
وزارت خارجه ژاپن افزود همه کشتیهای مرتبط با ژاپن که خدمه ژاپنی داشتند، اکنون از خلیج فارس خارج شدهاند.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دولت ژاپن پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، به تلاشهای دیپلماتیک خود برای ازسرگیری سریع تردد آزاد و ایمن کشتیها در تنگه هرمز ادامه خواهد داد.
او همچنین گفت ۳۷ کشتی مرتبط با ژاپن همچنان در انتظار عبور از تنگه هرمز هستند.