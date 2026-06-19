واشینگتن‌پست جمعه ۲۹ خرداد نوشت ترامپ طی سال‌های گذشته بارها از رویکرد اوباما در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و برجام را «فاجعه‌بار»، «اساسا معیوب»، «یک‌طرفه»، «مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» و «یکی از بدترین و احمقانه‌ترین توافق‌های تاریخ آمریکا» خوانده است.

اکنون ترامپ به تفاهمی با جمهوری اسلامی دست یافته که به‌نوعی توافق مورد نظر خود او به شمار می‌رود.

به‌نوشته واشینگتن‌پست، مقایسه این تفاهم‌نامه با برجام چندان آسان نیست، زیرا برجام توافقی جامع و با جزییات روشن بود، اما توافق ترامپ همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و بسیاری از موضوعات کلیدی و سرنوشت‌ساز آن هنوز مشخص نشده است.

همچنین شرایط کنونی با زمان انعقاد برجام تفاوت‌های اساسی دارد؛ دانش هسته‌ای تهران افزایش یافته و جمهوری اسلامی پس از ماه‌ها درگیری نظامی وارد روند مذاکرات شده؛ جنگی که به تضعیف توان نظامی حکومت ایران انجامیده و شماری از مقام‌های ارشد آن را از پا درآورده است.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفت‌وگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریم‌ها تمرکز داشته باشد.

محدودیت‌های جمهوری اسلامی در قالب برجام

بر اساس برجام، جمهوری اسلامی متعهد شده بود به مدت ۱۵ سال، اورانیوم را تنها تا سطح ۳.۶۷ درصد غنی‌سازی کند.

این سطح برای استفاده در راکتورهای هسته‌ای مناسب است و با غنای ۲۰ درصدی (اورانیوم با غنای بالا) و سطح حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله زیادی دارد.

این توافق همچنین تهران را ملزم می‌کرد ۹۸ درصد از ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را از بین ببرد. علاوه بر این، تعداد، نوع و محل استقرار سانتریفیوژهایی که حکومت ایران می‌توانست در اختیار داشته باشد، محدود و تحت نظارت قرار می‌گرفت.

ترامپ سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و گفت ادامه حضور آمریکا در این توافق، جمهوری اسلامی را «در آستانه دستیابی به خطرناک‌ترین سلاح‌های جهان» قرار می‌دهد.

واشینگتن‌پست در ادامه انتقادهای ترامپ از برجام را با مفاد یادداشت تفاهم جدید میان تهران و واشینگتن، مقایسه کرده است.

لغو تحریم‌ها و آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده

ترامپ سال ۲۰۱۸ در شبکه‌های اجتماعی نوشت اوباما و دموکرات‌ها ۱۵۰ میلیارد دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده‌اند.

این در حالی است که مقام‌های وقت وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا میزان واقعی منابع مالی قابل استفاده حکومت ایران را نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برآورد کردند.

واشینگتن‌پست نوشت تفاهم‌نامه ترامپ نیز شامل برنامه‌ای برای کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تهران است.

بر اساس ماده هفتم یادداشت تفاهم، ایالات متحده متعهد می‌شود تمامی انواع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا اعم از اولیه و ثانویه را مطابق جدول زمانی توافق نهایی لغو کند.

یک مقام ارشد آمریکایی که به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، پیش‌تر گفته بود در صورت اجرای مفاد این یادداشت تفاهم از سوی رهبران جمهوری اسلامی، تهران به دارایی‌های مسدودشده خود دسترسی خواهد یافت.

روزنامه واشینگتن‌پست نوشت همانند برجام، ماده ۱۱ تفاهم‌نامه ترامپ تصریح می‌کند آمریکا دارایی‌ها و منابع مالی مسدود یا محدودشده ایران را «به‌طور کامل» در دسترس جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.

ترامپ هنگام خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ گفته بود: «پس از لغو تحریم‌ها، حکومت دیکتاتوری [ایران] از منابع مالی جدید خود برای توسعه موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و فراتر از آن استفاده کرد.»

با این حال، به نظر می‌رسد مفاد یادداشت تفاهم اخیر او با مواضعی که ترامپ در زمان خروج از برجام مطرح کرده بود، همخوانی ندارد.

واشینگتن‌پست افزود اگرچه به‌دلیل نبود جزییات کامل، مقایسه ابعاد مالی دو توافق دشوار است، اما به نظر می‌رسد ترامپ نیز اکنون رویکردی مشابه برجام را در زمینه آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی دنبال می‌کند.

طبق ماده ششم یادداشت تفاهم اخیر، ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند.

کاخ سفید تاکید کرده است این منابع از محل مالیات شهروندان آمریکایی تامین نخواهد شد.

ماجرای ارسال پول‌های نقد به ایران

ترامپ طی سال‌های گذشته بارها دولت اوباما را متهم کرده که در چارچوب برجام، ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد را با هواپیما به ایران منتقل کرده است.

واشینگتن‌پست نوشت اظهارات ترامپ به توافقی در سال ۲۰۱۶ اشاره دارد که بر اساس آن، ۴۰۰ میلیون دلار اصل پول و ۱.۳ میلیارد دلار سود آن به ایران بازگردانده شد. این مبلغ مربوط به حل‌وفصل یک اختلاف مالی چند دهه‌ای میان تهران و واشینگتن بود.

در دهه ۱۹۷۰، حکومت وقت ایران ۴۰۰ میلیون دلار برای خرید تجهیزات نظامی آمریکایی پرداخت کرد، اما پس از قطع روابط دو طرف، این تجهیزات هرگز تحویل داده نشد.

بازگرداندن نخستین بخش این پول، یعنی ۴۰۰ میلیون دلار، در همان روزی انجام شد که جمهوری اسلامی چهار شهروند آمریکایی، از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی-آمریکایی، را آزاد کرد.

برخی منتقدان این اقدام را «باج‌دادن» توصیف کردند، اما مقام‌های آمریکایی تاکید داشتند هم‌زمانی این دو رویداد تصادفی بوده است.

فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آن‌ها استفاده می‌کند.

توانمندی‌های هسته‌ای تهران

واشینگتن‌پست نوشت برجام یک سند فنی ۱۸ صفحه‌ای بود که به جزییات دقیقی درباره محدودیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، نحوه استفاده از تاسیسات هسته‌ای، تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته، فعالیت راکتورها و همچنین سازوکارهای بازرسی و نظارت بین‌المللی می‌پرداخت.

در مقابل، در تفاهم‌نامه اخیر تنها دو اشاره کلی به موضوع هسته‌ای دیده می‌شود و جزییات آن به مذاکرات بعدی موکول شده است.

بر اساس ماده هشتم این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی تاکید می‌کند سلاح هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد؛ همچنین تهران و واشینگتن متعهد می‌شوند درباره سرنوشت مواد غنی‌شده تصمیم‌گیری کنند.

به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، حداقل استاندارد مورد نظر واشینگتن این است که ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران از طریق «رقیق‌سازی» از بین برود.

پایگاه خبری اکسیوس ۲۲ خرداد گزارش داد ترامپ در چارچوب تلاش‌ها برای حل‌وفصل اختلافات هسته‌ای، با طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی می‌تواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل، رقیق‌سازی شود.

برنامه موشکی و شبکه نیابتی جمهوری اسلامی

ترامپ همچنین از سکوت برجام در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی، ناکافی بودن سازوکارهای بازرسی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، وجود بندهای موسوم به «غروب» که محدودیت‌های توافق را پس از مدتی منقضی می‌کردند و نیز بی‌توجهی به فعالیت‌های منطقه‌ای تهران و حمایت از گروه‌های مسلح، به‌عنوان مهم‌ترین کاستی‌های این توافق یاد کرده بود.

با این حال، واشینگتن‌پست گزارش داد در چارچوب توافق مورد نظر ترامپ، هنوز مشخص نیست آیا تهران ملزم به پذیرش محدودیت‌هایی برای برنامه موشک‌های بالستیک خود خواهد بود یا خیر.

ترامپ به‌تازگی در نشست سران گروه هفت اعلام کرد ایالات متحده در قالب یک «مسیر موازی» و با مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس، درباره مسائل غیرهسته‌ای از جمله موشک‌های بالستیک متعارف گفت‌وگو خواهد کرد.

او افزود: «موشک‌ها مشکل اصلی نیستند. موشک‌ها شاید بتوانند به یک نقطه کوچک آسیب وارد کنند، اما دنیا را منفجر نمی‌کنند.»

خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد نوشت دو موضوعی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از آن‌ها به‌عنوان دلایل آغاز جنگ نام می‌بردند، یعنی حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی و برنامه موشکی تهران، ظاهرا در دستور کار مذاکرات آینده قرار ندارند.