جی‌دی‌ ونس، معاون رییس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با سی‌بی‌ان نیوز اعلام کرد: «کشورهای خلیج فارس از این تفاهم‌نامه خیلی خوششان می‌آید، چون آن را ابزاری برای اعمال فشار و اهرم بر جمهوری اسلامی می‌بینند. این تفاهم‌نامه در واقع نوعی چارچوب منطقه‌ای است.»

ونس درباره جمهوری اسلامی افزود: «ما می‌توانیم رهبران بیشتری از آن‌ها را از بین ببریم، اما رهبران دیگری خواهند آمد. می‌توانیم خسارت بیشتری به اقتصادشان وارد کنیم. اما در نهایت، کسانی که کشور را اداره می‌کنند باید رفتارشان را در بلندمدت تغییر دهند.»