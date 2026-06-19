مقامات انرژی سوریه و عراق و منابع پالایشگاهی اعلام کردند که دولت عراق در حال آماده شدن برای صادرات نفت خام و نفتا از طریق بنادر سوریه است.

مسدود شدن تنگه هرمز، مسیرهای صادرات خلیج فارس را برای دومین تولیدکننده بزرگ اوپک به شدت محدود کرد.

دو مقام نفتی عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند برنامه‌هایی برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت خام و سوخت، از جمله از طریق سوریه، حتی پس از پایان جنگ ایران و بازگشت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز به حالت عادی، به عنوان بخشی از یک استراتژی مصوب دولت برای کاهش وابستگی عراق به یک کریدور صادراتی، ادامه خواهد یافت.

سالم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، هم به رویترز گفت: «دولت عراق و وزارت نفت بیشترین اهمیت را برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت خام، به ویژه از طریق خاک سوریه، قائل هستند.»

او افزود که وزارت نفت، از طریق شرکت دولتی بازاریابی نفت، در حال ادامه «مذاکرات و همکاری» با سوریه برای گسترش صادرات از طریق همسایه غربی خود است.

بر اساس این گزارش، عراق به‌طور معمول، در مجموع حدود ۳.۶ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند و قبل از جنگ ایران، حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز از طریق پایانه‌های بصره در جنوب این کشور صادر می‌شد.