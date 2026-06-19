موسسه ریگان بر اساس نتایج یک نظرسنجی گزارش داد که تنها ۲۵ درصد از جمهوریخواهان حامی جنبش «ماگا» از دستیابی به یک توافق مذاکرهشده با جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، حامیان جنبش «ماگا» بیش از دو برابر بیشتر از گزینه توافق با جمهوری اسلامی، از تغییر حکومت در ایران حمایت میکنند.
این نظرسنجی نشان میدهد ۵۱ درصد از جمهوریخواهان حامی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواهان روی کار آمدن حکومتی جدید در ایران هستند، در حالی که تنها ۲۵ درصد از آنان از دستیابی به یک توافق مذاکرهشده با تهران حمایت میکنند.
در میان همه جمهوریخواهان نیز ۵۰ درصد از تغییر حکومت در ایران حمایت کردهاند و ۲۵ درصد طرفدار راهحل دیپلماتیک و توافق با جمهوری اسلامی بودهاند.
در مقابل، ۵۲ درصد از دموکراتها از مسیر دیپلماتیک و توافق حمایت کردهاند و ۲۵ درصد آنان از تغییر حکومت در ایران پشتیبانی کردهاند.
بر اساس این نظرسنجی، ۱۴ درصد از جمهوریخواهان حامی ماگا نیز گفتهاند ترجیح میدهند جمهوری اسلامی در قدرت باقی بماند، اما توان اقتصادی و نظامی آن به شدت محدود شود.
در میان همه پاسخدهندگان، ۳۹ درصد خواهان ادامه حیات حکومت ایران همراه با محدودیتهای قابل راستیآزمایی بر برنامه هستهای و موشکی آن هستند، ۳۶ درصد از تغییر حکومت حمایت کردهاند و ۱۶ درصد نیز گفتهاند جمهوری اسلامی باید در قدرت بماند، اما توان اقتصادی و نظامی آن به طور جدی تضعیف شود.
این نظرسنجی در حالی منتشر شده که دولت ترامپ در تلاش است از تفاهمنامه اخیر میان واشینگتن و تهران دفاع کند و حمایت افکار عمومی را برای ادامه مذاکرات جلب کند.