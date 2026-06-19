رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی، گفت برخی تصور میکنند توافق و مذاکره در تضاد با مقاومت قرار دارد، در حالی که «واقعیت این است که اگر کشوری در میدان قدرت نداشته باشد، پشت میز مذاکره نیز حرفی برای گفتن نخواهد داشت.»
او با اشاره به تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا افزود این تفاهم در امتداد «راهبرد مقاومت و دیپلماسی عزتمندانه» جمهوری اسلامی شکل گرفته است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، گفت با توجه به اینکه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برخلاف نظر خود مجوز این تفاهمنامه را صادر کرده است، «همه ملت در کنار رهبری منتظر تحقق شروط اعلامشده هستند.»
او با اشاره به مذاکرات با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی گفت: «وقتی با شیادی مثل ترامپ و دولت تروریست آمریکا طرف هستیم، متن باید راه هر نوع سوءاستفادهای را از تفسیر عبارات و جملات ببندد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد اگر توافق جدید به محدودیتهای یکجانبه و کاهش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی منجر شود، میتواند به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شود. او تاکید کرد نباید تجربه و خسارتهای ناشی از برجام تکرار شود.
خضریان گفت جمهوری اسلامی باید ضمن حفظ مواضع خود در عرصه دیپلماسی و نپذیرفتن خواستههای طرف مقابل، با دقت و حساسیت روند تدوین متن نهایی توافق را دنبال کند.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن استقبال کرد و گفت این توافق باید نگرانیهای همه طرفها را در نظر بگیرد و از تلاشها برای دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه حمایت کند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی در این تماس بر اهمیت این تفاهم در کاهش تنشها، جلوگیری از تشدید بحران و کاستن از بیثباتی در منطقه تاکید کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد این یادداشت تفاهم به نقطه عطفی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تبدیل شود و زمینه حلوفصل مسائل از طریق گفتوگو و ابزارهای دیپلماتیک را فراهم کند.
وزیر خارجه مصر همچنین از هماهنگی نزدیک با شرکای منطقهای و بینالمللی برای دستیابی به این نتیجه استقبال کرد و گفت امیدوار است مذاکرات به توافقی نهایی و پایدار منجر شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از هشت منبع عراقی گزارش داد سپاه پاسداران گروههای مخفی جدیدی را در عراق ایجاد کرده است تا حملاتی علیه کشورهای خلیج فارس انجام دهد. به گفته این منابع، این گروهها خارج از شبکههای شناختهشده شبهنظامی فعالیت میکنند تا از شناسایی شدن جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش، سه یا چهار سلول متشکل از نیروهای نخبه شیعه عراقی بین ۳۱ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت دستکم هفت حمله پهپادی از مناطق بیابانی نزدیک بصره و سماوه علیه اهدافی در کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام دادهاند.
منابع رویترز، شامل دو مقام نظامی عراق، یک مقام امنیتی و پنج فرمانده شبهنظامی، گفتند شماری از اعضای این گروهها از «مقاومت اسلامی عراق» جذب شدهاند، اما سلولهای جدید خارج از ساختار فرماندهی این ائتلاف فعالیت میکنند و مستقیما با سپاه پاسداران در ارتباط هستند.
پنج فرمانده شبهنظامی به رویترز گفتند تشکیل این سلولها نشاندهنده تغییر در تاکتیکهای سپاه پاسداران است؛ تغییری که با هدف حفظ توان جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ نظامی در منطقه، در شرایط تضعیف گروههای نیابتی و کاهش منابع نظامی و اقتصادی تهران، انجام شده است.
مجتبی خامنهای در واکنش به تفاهمنامه با آمریکا گفت نظر دیگری داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان، رییس دولت و رییس شورای عالی امنیت ملی، به او داده، با امضای آن موافقت کرده است.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت: «مجتبی خامنهای در این پیام، همانند پدرش، هیچ مسئولیتی را نپذیرفته و با سخنان دوپهلو تلاش کرده است اختلافات درون حاکمیت را حفظ کند.»
خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد دستکم ۱۶ نفر در پی موج جدید حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان در طول شامگاه پنجشنبه ۲۹ خرداد کشته شدند. این حملات یک روز پس از امضای توافق صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شد.
بر اساس این گزارش، موجهای پیاپی حملات هوایی در طول شب مناطق مسکونی در استان نبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این حملات را در پاسخ به «نقضهای مکرر» آتشبس از سوی حزبالله، گروه مسلح مورد حمایت ایران، انجام داده است.
نیروهای دفاعی اسرائیل نیز اعلام کردند که «در سراسر شب حمله کردهاند و همچنان به حمله» به نیروها و زیرساختهای حزبالله در جنوب لبنان ادامه میدهند.
توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار بود به درگیریها میان اسرائیل و حزبالله در لبنان پایان دهد.