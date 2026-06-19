باشگاه لخ پوزنان، قهرمان فصل گذشته لیگ لهستان، به طور رسمی از جذب اللهیار صیادمنش خبر داد. این مهاجم ۲۴ ساله ایرانی با قراردادی چهار ساله تا تابستان ۲۰۲۹ به جمع زرد و آبیها پیوست و از فصل آینده در کنار علی قلیزاده برای مدافع عنوان قهرمانی به میدان خواهد رفت.
مدیر ورزشی لخ پوزنان با اشاره به توانایی صیادمنش برای بازی در چند پست هجومی، او را بازیکنی باتجربه با سابقه حضور در فوتبال ترکیه و بلژیک دانست. رسانههای لهستانی نیز گزارش دادهاند که این انتقال بدون پرداخت مبلغ رضایتنامه انجام شده اما هزینه پاداش امضا و کمیسیون مدیربرنامهها حدود یک و نیم میلیون یورو خواهد بود.
صیادمنش فصل گذشته در ترکیب وسترلو بلژیک در ۳۱ مسابقه ۷ گل و ۵ پاس گل به ثبت رساند. او پس از امضای قراردادش اعلام کرد که با توصیه و توضیحات علی قلیزاده و همچنین به دلیل جذابیت پروژه ورزشی لخ پوزنان، این تیم را برای ادامه دوران حرفهای خود انتخاب کرده است.
صیادمنش پس از عملکرد مطلوبش در وسترلو در لیست نهایی تیم ملی ایران در جام جهانی قرار نگرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که اختلال در خدمات بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در پی حمله سایبری به زیرساختهای ارتباطی این بانکها رخ داده است و خدمات پایه مبتنی بر کارت با استفاده از روشهای جایگزین دوباره در دسترس مشتریان قرار گرفته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هیچ آسیبی به اطلاعات مشتریان وارد نشده و سامانههای شتاب و شاپرک بدون اختلال فعال هستند.
این نهاد گزارشها درباره ایجاد اختلال در سامانههای بانکی برای کنترل بازار ارز و طلا را رد کرد.
مهدی محمدنبی، نایب رییس فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت تیم ملی ایران پیش از دیدار با بلژیک گفت: «پس از تساوی هر چهار تیم گروه، شرایط جدول از نو آغاز شده و همه تیمها شانس برابری برای صعود دارند.»
او با اشاره به برنامههای تیم ملی پس از بازگشت از آمریکا به مکزیک گفت: «بازیکنان پس از رسیدن به تیخوانا استراحت کردند و یک جلسه ریکاوری نیز پشت سر گذاشتند. تمرین امروز تیم ملی در زمین اصلی کمپ تیخوانا برگزار خواهد شد.»
محمد نبی درباره مشکلات ویزای اعضای تیم ملی نیز توضیح داد: «بازیکنان و کادر فنی هیچ مشکلی از نظر ویزا ندارند. تنها ویزای مهدی ترابی به صورت یکبار ورود صادر شده بود که این مشکل روز گذشته برطرف شد. درخواست کردهایم تیم ملی دو روز زودتر در محل برگزاری مسابقه حاضر شود و در حال رایزنی برای دریافت مجوزهای لازم هستیم. در غیر این صورت، مانند دیدار نخست یک روز پیش از مسابقه راهی آمریکا خواهیم شد و پس از پایان بازی دوباره به مکزیک بازمیگردیم.»
نایب رییس فدراسیون فوتبال همچنین درباره وضعیت مصدومان تیم ملی گفت: «بازیکنان در حال سپری کردن برنامههای ریکاوری هستند و در حال حاضر مورد مصدومیت جدیدی وجود ندارد. مهدی ترابی به تمرینات گروهی بازگشته و روزبه چشمی نیز دوران نقاهت خود را پشت سر میگذارد.»
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد اسرائیل و حزبالله لبنان موافقت خود را با برقراری آتشبس اعلام کردهاند. این توافق در شرایطی به دست آمد که در ۲۴ ساعت گذشته، حملات مرگبار میان دو طرف شدت گرفته بود.
رویترز جمعه ۲۹ خرداد نوشت آتشبس میان دو طرف از ساعت ۴ عصر به وقت بیروت اجرایی شده است.
پیشتر شبکه خبری سیانان بهنقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمریکا به جمهوری اسلامی اطلاع داده است که اسرائیل قصد ندارد حملات خود به لبنان را بیش از این تشدید کند.
این منبع گفت: «حزبالله آتشبس را نقض کرد. اسرائیل موافقت کرده که موضوع را ادامه ندهد و این پیام به ایرانیها منتقل شده است. اکنون این به حزبالله بستگی دارد که حملات را متوقف کند.»
یک منبع اسرائیلی نیز تایید کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، در حال حاضر برنامهای برای اقدامات تلافیجویانه بیشتر علیه حزبالله ندارد.
وزارت بهداشت لبنان ۲۹ خرداد اعلام کرد حملات اسرائیل به جنوب این کشور دستکم ۱۸ کشته و ۳۳ زخمی بر جای گذاشت.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل از کشته شدن چهار نیروی خود، از جمله یک فرمانده گردان، در حمله حزبالله خبر داد. پنج نظامی اسرائیلی دیگر نیز در حملات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی مجروح شدند.
نخستوزیر اسرائیل ۲۹ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به جان باختن چهار نظامی این کشور در جنوب لبنان هشدار داد اسرائیل حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزبالله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت.
نتانیاهو تاکید کرد ارتش اسرائیل به عملیات خود برای مقابله با تهدیدها علیه نیروها و قلمرو اسرائیل ادامه خواهد داد و تا هر زمان که لازم باشد، در نوار امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند.
در روزهای اخیر و پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، گزارشها از افزایش اختلاف نظر میان کاخ سفید و دولت اسرائیل حکایت دارند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۹ خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس، رابطه خود با نتانیاهو را «خوب» ارزیابی کرد و در عین حال گفت باید او را «سر عقل نگاه داشت».
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا میتواند مانع ادامه حملات اسرائیل به لبنان شود، افزود: «بله. آنها احترام زیادی برای من قائل هستند و کاری را که میگویم انجام میدهند... اگر من نبودم، اسرائیل امروز وجود نداشت.»
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۸ خرداد در سرمقالهای نوشت توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معاملهای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد، زیرا برقراری آرامش پایدار تنها در گرو خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزبالله لبنان است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۹ خرداد حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم کرد و آمریکا را «مسئول مستقیم» این حملات دانست.
او افزود بر اساس تفاهمنامه اخیر، توقف درگیریها در لبنان بخش «لاینفک» توافق پایان جنگ به شمار میرود.
بقایی تهدید کرد جمهوری اسلامی تدابیر لازم را برای «صیانت» از متحدانش به کار خواهد گرفت.
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در پیامی در ایکس خطاب به تیم مذاکرهکننده نوشت: «اگر در مورد بند مربوط به لبنان عقبنشینی کنید و نقض آشکار را نادیده بگیرید و دشمن سستی شما را ببیند، قطعا نقد کردن سایر بندها مثل رفع تحریمها، آزاد کردن پولها و غیره غیرممکن خواهد بود.»
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در شبکه ایکس نوشت: «با توجه به پیام رهبر که به جبهه مقاومت اشاره داشت، دولت باید از همین الان و از لبنان شروع کند و نگذاریم مردم مقاوم جنوب لبنان «قتلعام» شوند.»
پیشتر مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب، اعلام کرد که درباره تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا «من نظر دیگری داشتم»، اما با «قبول مسئولیت» از سوی مسعود پزشکیان، اجازه اجرای آن را صادر کرده است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
در بند نخست این تفاهمنامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند با وجود تفاهم تهران و واشینگتن، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.