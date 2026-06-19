مدیر ورزشی لخ پوزنان با اشاره به توانایی صیادمنش برای بازی در چند پست هجومی، او را بازیکنی باتجربه با سابقه حضور در فوتبال ترکیه و بلژیک دانست. رسانه‌های لهستانی نیز گزارش داده‌اند که این انتقال بدون پرداخت مبلغ رضایت‌نامه انجام شده اما هزینه پاداش امضا و کمیسیون مدیربرنامه‌ها حدود یک و نیم میلیون یورو خواهد بود.

صیادمنش فصل گذشته در ترکیب وسترلو بلژیک در ۳۱ مسابقه ۷ گل و ۵ پاس گل به ثبت رساند. او پس از امضای قراردادش اعلام کرد که با توصیه و توضیحات علی قلی‌زاده و همچنین به دلیل جذابیت پروژه ورزشی لخ پوزنان، این تیم را برای ادامه دوران حرفه‌ای خود انتخاب کرده است.

صیادمنش پس از عملکرد مطلوبش در وسترلو در لیست نهایی تیم ملی ایران در جام جهانی قرار نگرفت.