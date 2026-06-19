روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت توافق دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، برخلاف انتظار بنیامین نتانیاهو، نه‌تنها به تقویت موقعیت سیاسی او منجر نشد، بلکه شکاف بی‌سابقه‌ای میان واشینگتن و تل‌آویو ایجاد کرده و نخست‌وزیر اسرائیل را در آستانه انتخابات با بحرانی تازه روبه‌رو کرده است.

روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت نتانیاهو امیدوار بود سفر ترامپ به اسرائیل و حمایت علنی رییس‌جمهوری آمریکا، مهم‌ترین برگ برنده او در انتخابات پیش‌رو باشد. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو انتظار داشت این سفر پس از «پیروزی کامل» بر جمهوری اسلامی، سقوط حکومت ایران و انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده برگزار شود، اما اکنون نه‌تنها هیچ‌یک از این اهداف محقق نشده، بلکه ترامپ تقریباً هر روز با اظهاراتی تحقیرآمیز از نخست‌وزیر اسرائیل انتقاد می‌کند.

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هاآرتص می‌نویسد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی در اسرائیل به‌طور گسترده «فاجعه‌بار» تلقی می‌شود، زیرا ترامپ برخلاف وعده‌های اولیه خود، جنگ را بدون تحقق اهداف اعلام‌شده پایان داده است. به نوشته این روزنامه، رییس‌جمهوری آمریکا که پیش‌تر از «تسلیم بی‌قید و شرط» حکومت ایران سخن گفته بود، اکنون با توافقی موافقت کرده که کاهش تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و صدور معافیت برای صادرات نفت این کشور را در بر می‌گیرد، در حالی که جمهوری اسلامی تنها بار دیگر اعلام کرده قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و با رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم در داخل ایران و ادامه بازرسی‌های آژانس موافقت کرده است.

به باور نویسنده، این توافق جمهوری اسلامی را در موقعیت بهتری نسبت به پیش از جنگ قرار داده است. هاآرتص یادآور می‌شود که تهران نه‌تنها در برابر حملات آمریکا و اسرائیل دوام آورد، بلکه کنترل خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده، امتیازهای اقتصادی قابل توجهی به دست آورده و درخواست ترامپ برای انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده به خارج از ایران را نیز نپذیرفته است. این روزنامه همچنین به اظهارات اخیر ترامپ اشاره می‌کند که گفته بود اگر کشورهای دیگر موشک‌های بالستیک دارند، «منصفانه نیست ایران از آن محروم باشد»؛ موضعی که در اسرائیل با نگرانی گسترده روبه‌رو شده است.

این تحلیل همچنین بر شکاف کم‌سابقه میان ترامپ و نتانیاهو تاکید دارد. هاآرتص می‌نویسد لحن رییس‌جمهوری آمریکا در قبال نخست‌وزیر اسرائیل از تمجیدهای گذشته به انتقادهای آشکار و گاه تحقیرآمیز تغییر کرده است. از نگاه نویسنده، ادامه حملات اسرائیل به لبنان نیز با مخالفت علنی ترامپ روبه‌رو شده و این اختلاف به یکی از عمیق‌ترین تنش‌ها میان دو متحد در دهه‌های اخیر تبدیل شده است.

هاآرتص در بخش دیگری از گزارش خود، پیامدهای داخلی این تحول را بررسی کرده و نوشته است که توافق با ایران، محبوبیت حزب لیکود را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. به گفته نویسنده، حتی رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به نتانیاهو نیز از توافق انتقاد کرده و در مواردی شخص ترامپ را هدف حملات لفظی قرار داده‌اند؛ موضوعی که روایت دولت اسرائیل مبنی بر «پیروزی» در جنگ را تضعیف کرده است.

این روزنامه در پایان می‌نویسد در حالی که انتخابات اسرائیل احتمالاً در ماه اکتبر برگزار خواهد شد، ژنرال بازنشسته گادی آیزنکوت به رقیب اصلی نتانیاهو تبدیل شده و در نظرسنجی‌ها روندی صعودی دارد. نویسنده معتقد است مجموعه عواملی مانند توافق با جمهوری اسلامی، انتقادهای علنی ترامپ از نتانیاهو و نارضایتی داخلی از عملکرد دولت، این هفته را به «بدترین هفته لیکود از زمان حملات هفتم اکتبر» تبدیل کرده است.

