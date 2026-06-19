ارتش اسرائیل اعلام کرد چهار سرباز اسرائیلی بامداد جمعه در جنوب لبنان کشته شدند. ارتش این کشور این رخداد را مرگبارترین حادثه برای نیروهای خود از زمان آغاز جنگ، سه ماه پیش، توصیف کرده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد این چهار نظامی در یک تانک مرکاوا در نزدیکی کفر تبنیت، در جنوب لبنان، حضور داشتند. به گفته ارتش، یک بمب کارگذاشته‌شده توسط حزب‌الله به این تانک برخورد کرد و چهار سرنشین آن که از فرماندهان گردان ۵۲ بودند، کشته شدند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد در حال بررسی چگونگی وقوع این حادثه است. به گفته مقام‌های نظامی، احتمال می‌رود یک پهپاد انفجاری از طریق دریچه باز تانک وارد آن شده باشد. احتمال هدف قرار گرفتن تانک با موشک ضدزره یا نوع دیگری از پهپاد نیز در دست بررسی است.