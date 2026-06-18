بورگن‌اشتوک، اقامتگاه لوکس در سوئیس با سابقه میزبانی صلح‌های نیمه‌تمام از قبرس تا اوکراین، قرار است در مهلت ۶۰ روزه آتش‌بس میزبان مقام‌های آمریکا و جمهوری اسلامی باشد. اما در این اقامتگاه مشرف به دریاچه لوسرن چه گذشته و آیا این مکان برای مذاکرات حساس سیاسی خوش‌یمن بوده است؟

این اقامتگاه کوهستانی مشرف به دریاچه لوسرن، قرار بود محل برگزاری مراسم رسمی امضای یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی باشد. اما امضاها زودتر از موعد انجام و این مراسم لغو شد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد یادداشت تفاهم را امضا کردند. محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، نیز ۲۸ خرداد آن را امضا و سفرش به بورگن‌اشتوک را لغو کرد.

به این ترتیب، مراسم رسمی امضا در بورگن‌اشتوک دیگر برگزار نمی‌شود. با این حال، این اقامتگاه همچنان زیر تدابیر امنیتی گسترده قرار دارد.

مسیری که به این مجموعه می‌رسد از حدود هزار متر مانده به محل بسته شده و حضور نیروهای پلیس و تدابیر امنیتی نشان می‌دهد احتمال دیدار رو در روی مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان وجود دارد.

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