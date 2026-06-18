پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه با واشینگتن عمل نکند، آماده است علاوه بر اعمال دوباره محاصره دریایی، عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد.

او در جمع خبرنگاران پس از حضور در نشست ناتو گفت تفاهم با جمهوری اسلامی از «موضع قدرت» آمریکا به دست آمده است.

او افزود: «رییس‌جمهوری تصریح کرده است که اگر در طول این مذاکرات ایران به آنچه گفته انجام خواهد داد عمل نکند؛ یعنی از سلاح هسته‌ای صرف‌نظر نکند، جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را کنار نگذارد، مواد هسته‌ای خود را واگذار نکند و تاسیسات هسته‌ای خود را تعطیل نکند، ما آماده از سرگیری عملیات خواهیم بود. وزارت دفاع در صورت لزوم آماده آغاز دوباره عملیات است. ترجیح می‌دهیم چنین کاری نکنیم، اما برای آن آماده و مهیا هستیم.»

وزیر دفاع آمریکا همچنین درباره محاصره دریایی گفت: «زمانی که محاصره به‌طور کامل برداشته شود، عقب خواهیم نشست و اجازه خواهیم داد تجارت جریان پیدا کند. اما اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، کاملا قادر خواهیم بود یک محاصره سختگیرانه و کامل را دوباره اعمال کنیم.»

وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت واشینگتن در پشت مذاکرات نقش «اهرم فشار اصلی» را ایفا خواهد کرد و افزود: «ما چماق بزرگ پشت این مذاکرات خواهیم بود.»

هگست تاکید کرد همه مراحل اجرای تفاهم‌نامه بر پایه راستی‌آزمایی خواهد بود و واشینگتن در صورت آنچه عدم پایبندی تهران به تعهداتش خواند، آماده اقدام دوباره است.

او اظهار کرد برخی کشورهای اروپایی نیز آماده‌اند نقش بیشتری در تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بر عهده بگیرند.

هگست در بخش دیگری از سخنان خود گفت هرگونه تغییر در سطح حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به شرایط میدانی و میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی خواهد داشت.

او همچنین با رد انتقادها از مفاد تفاهم‌نامه گفت: «هیچ امتیاز یک‌طرفه‌ای در کار نیست.»