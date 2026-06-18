پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب تفاهمنامه با واشینگتن عمل نکند، آماده است علاوه بر اعمال دوباره محاصره دریایی، عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد.
او در جمع خبرنگاران پس از حضور در نشست ناتو گفت تفاهم با جمهوری اسلامی از «موضع قدرت» آمریکا به دست آمده است.
او افزود: «رییسجمهوری تصریح کرده است که اگر در طول این مذاکرات ایران به آنچه گفته انجام خواهد داد عمل نکند؛ یعنی از سلاح هستهای صرفنظر نکند، جاهطلبیهای هستهای خود را کنار نگذارد، مواد هستهای خود را واگذار نکند و تاسیسات هستهای خود را تعطیل نکند، ما آماده از سرگیری عملیات خواهیم بود. وزارت دفاع در صورت لزوم آماده آغاز دوباره عملیات است. ترجیح میدهیم چنین کاری نکنیم، اما برای آن آماده و مهیا هستیم.»
وزیر دفاع آمریکا همچنین درباره محاصره دریایی گفت: «زمانی که محاصره بهطور کامل برداشته شود، عقب خواهیم نشست و اجازه خواهیم داد تجارت جریان پیدا کند. اما اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، کاملا قادر خواهیم بود یک محاصره سختگیرانه و کامل را دوباره اعمال کنیم.»
وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت واشینگتن در پشت مذاکرات نقش «اهرم فشار اصلی» را ایفا خواهد کرد و افزود: «ما چماق بزرگ پشت این مذاکرات خواهیم بود.»
هگست تاکید کرد همه مراحل اجرای تفاهمنامه بر پایه راستیآزمایی خواهد بود و واشینگتن در صورت آنچه عدم پایبندی تهران به تعهداتش خواند، آماده اقدام دوباره است.
او اظهار کرد برخی کشورهای اروپایی نیز آمادهاند نقش بیشتری در تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بر عهده بگیرند.
هگست در بخش دیگری از سخنان خود گفت هرگونه تغییر در سطح حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به شرایط میدانی و میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی خواهد داشت.
او همچنین با رد انتقادها از مفاد تفاهمنامه گفت: «هیچ امتیاز یکطرفهای در کار نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی درباره دیدار خود با پریتی پتل، وزیر خارجه دولت سایه بریتانیا، توضیحاتی منتشر کرد.
او گفت در این دیدار تاکید کرده است که چهار دهه سیاست مماشات با جمهوری اسلامی نتوانسته رفتار این حکومت را تغییر دهد و امنیت منطقه و جهان را افزایش دهد.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت در گفتوگو با پتل بر این موضوع تاکید کرده که مردم ایران باید در مرکز هرگونه سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره جمهوری اسلامی قرار گیرند.
او افزود جمهوری اسلامی همچنان تهدیدی علیه مردم ایران و امنیت کشورهای دموکراتیک، از جمله بریتانیا، به شمار میرود.
شاهزاده رضا پهلوی گفت حمایت از ملت ایران و ایستادگی در برابر آنچه «شبکههای سرکوب و تروریسم» جمهوری اسلامی خواند، موثرترین راه برای دستیابی به ثبات، امنیت و صلح پایدار است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با انتقاد شدید از برخی اعضای ناتو به دلیل مواضعشان در جنگ با جمهوری اسلامی، گفت برخی متحدان آمریکا در آزمون حمایت از واشینگتن «مردود» شدند.
هگست در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت برخی کشورهای اروپایی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی محدودیتهایی برای نیروهای آمریکایی اعمال کردند و این اقدام جان نیروهای آمریکا را به خطر انداخت.
او افزود: «دونالد ترامپ به متحدان ما فرصت داد تا در زمان درخواست کمک از آمریکا حمایت کنند، اما تعداد زیادی از آنها در این آزمون شکست خوردند.»
وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت مشارکت مالی واشینگتن در هزینههای ناتو در آینده به میزان افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو بستگی خواهد داشت. او گفت پنتاگون طی شش ماه آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا را بازبینی میکند.
پایگاه اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد سبحان سنچولی، مرزبان هنگ مرزی سراوان، هنگام پایش مناطق مرزی در جنوب شرق کشور با یک مین پدافندی کارگذاریشده در اطراف یگان مرزی در منطقه سراوان برخورد کرد و بر اثر شدت جراحات کشته شد.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با اشاره به این حادثه نوشت سپاه پاسداران با کارگذاری مین در مناطق مرزی بلوچستان و نصب نکردن تابلوها و علائم هشدار، نهتنها شهروندان بلوچ بلکه نیروهای خود را نیز در معرض خطر قرار داده است.
بر اساس گزارشها، مینهای کارگذاریشده در نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان، از جمله سوختبران و ساکنان مناطق مرزی، منجر شده است.
اختلال در خدمات چند بانک در ایران ادامه دارد و مشکلات گستردهای در زندگی روزمره مردم ایجاد کرده است. شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از ناتوانی در دسترسی به حسابها و برداشت پولهای خود خبر میدهند.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال