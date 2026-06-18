خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به ادامه حملات اسرائیل در لبنان نوشت: «در چنین شرایطی، شروع مذاکرات برای سایر موضوعات، کار اشتباهی است.»

این خبرگزاری افزود: «بند اول این تفاهم‌نامه صراحتا‌ به ضرورت خاتمه جنگ در لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان اشاره دارد و عملا تعهد آمریکا در همان بند اول تفاهم‌نامه تا این لحظه اجرایی نشده است.»