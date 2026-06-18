توشیمیتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن، در جلسه کمیته امور خارجه و دفاع مجلس اعیان این کشور گفت از دریافت هرگونه درخواست مشخص برای مشارکت ژاپن در عملیات احتمالی پاکسازی مین در تنگه هرمز اطلاعی ندارد.
او همچنین افزود هنوز اطلاعات قطعی در دست نیست که نشان دهد اساسا مینی در تنگه هرمز کار گذاشته شده است یا نه.
وزیر خارجه ژاپن در بخش دیگری از سخنان خود به روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت موضوعاتی از جمله پرونده هستهای ایران و لغو تحریمها همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
موتگی افزود ژاپن مایل است همراه با جامعه بینالمللی از مسیر دیپلماتیک برای پیشبرد این روند حمایت کند.
او همچنین گفت در صورت دستیابی به توافق نهایی میان تهران و واشینگتن، ژاپن آماده است در راستای صلح و ثبات خاورمیانه و نیز بازسازی و احیای منطقه نقش ایفا کند.
وزیر خارجه ژاپن همچنین اعلام کرد در گفتوگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، «صریح و قاطعانه» تاکید کرده است که تردد کشتیها در تنگه هرمز نباید هیچگونه بار مالی برای ژاپن به همراه داشته باشد.
در پی تساوی ۱ بر ۱ تیم ملی پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی، کریستیانو رونالدو به دلیل عملکرد ضعیف خود هدف انتقادهای شدیدی قرار گرفته است. در این میان، اظهارات بیپرده تیری آنری، اسطوره فوتبال فرانسه، بیش از همه جلب توجه کرده است.
رونالدوی ۴۱ ساله در این مسابقه مقابل مدافعان کنگو، از جمله شانسل امبمبا و اکسل توانزبه، با مشکل مواجه شد.
آنری در تحلیل خود در استودیوی شبکه فاکس گفت: «آنچه اهمیت دارد این است که تیم به گل برسد، نه شخص تو. رونالدو اصرار زیادی به گلزنی دارد و با ایستادن در مسیر پاسهای رو به عقب، عملا فضا را از برونو فرناندز میگیرد. وقتی دو بازیکن در یک نقطه قرار میگیرند، کار برای مدافعان حریف بسیار راحتتر میشود.»
آنری با تحلیل حرکات هجومی پرتغال تاکید کرد که جابهجاییهای رونالدو در این دیدار بیش از آنکه به سود تیم باشد، به ضرر آن تمام شده است و ساختن یک سیستم حول محور تنها یک ستاره، ریسک بزرگی برای پرتغال خواهد بود.
این نمایش ضعیف، بار دیگر مقایسه او با لیونل مسی را در رسانههای جهان مطرح کرده است. روزنامه «دیلی میل» نوشت که در روزهایی که مسی ۳۸ ساله با هتتریک خود مورد تحسین قرار گرفته، مشروعیت حضور رونالدوی ۴۱ ساله در ترکیب پرتغال زیر سوال رفته است.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت تمام تلاش نظام بر این است که به وضعیت ناپایدار «نه جنگ، نه صلح» پایان داده شود و امضای تفاهمنامه با آمریکا نیز در همین چارچوب انجام شده است.
او تاکید کرد امضای تفاهم با آمریکا به معنای پایان خصومتهای این کشور با جمهوری اسلامی نیست.
جوکار افزود آمریکا حتی در شرایطی که درگیری نظامی مستقیمی با ایران ندارد، از ابزارهای مختلف برای محدودسازی و جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی استفاده میکند.
اوکراین برای دومین بار در یک هفته، پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد و همزمان روسیه با شلیک موشکهای بالستیک به کییف حمله کرد.
پهپادهای اوکراینی پنجشنبه ۲۸ خرداد پالایشگاه نفت مسکو را هدف قرار دادند. همزمان زلنسکی کوشید حمایت بیشتر آمریکا و اروپا را به منظور دستیابی به توافق صلح به دست آورد.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، ۲۸ خرداد در تلگرام اعلام کرد پدافند هوایی روسیه بیش از ۶۰ پهپاد را سرنگون کرده است.
یک منبع خبرگزاری رویترز نیز شعلههای آتش و ستونهای دود را بر فراز منطقه جنوب شرقی کاپوتنیا، محل استقرار پالایشگاه مسکو، مشاهده کرد.
سوبیانین گفت: «نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع یک حمله گسترده هستند. چند پهپاد موفق شدند به پالایشگاه نفت مسکو برسند.»
او افزود یک مرکز خرید نیز آسیب جزیی دیده است.
این دومین حمله طی چند روز اخیر به این پالایشگاه است. منابع آگاه گفتند حمله پهپادی ۲۶ خرداد، فعالیت پالایشگاه را متوقف کرده بود. حملهای که به خسارتهای گسترده به زیرساختهای انرژی روسیه افزوده و بحران سوخت را به مناطق بیشتری کشانده است.
به گفته منابع صنعتی، روسیه که سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان و یکی از صادرکنندگان عمده نفت و فرآوردههای نفتی است، در پی حملات گسترده پهپادی اوکراین به پالایشگاههایش، در ماه جاری قصد دارد سوخت را از طریق دریا وارد کند تا کمبود بنزین را مدیریت کند.
فرماندار منطقه مسکو نیز اعلام کرد در حمله پهپادی، یک ساختمان بلند مسکونی، یک تاسیسات صنعتی و چندین خانه شخصی در حومه پایتخت آسیب دیدند.
فرودگاه شرمتیوو، پررفتوآمدترین فرودگاه مسکو، پروازها را متوقف و بخشی از مسافران را تخلیه کرد. برخی از آنها برای در امان ماندن به پارکینگ فرودگاه پناه بردند. مقامهای فرودگاه بعدا اعلام کردند محدودیتها لغو شده است.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با ایلنا گفت آنچه میان جمهوری اسلامی و آمریکا مطرح شده «تفاهمنامه» است و نه «توافقنامه»، اما میتواند مقدمه رسیدن به یک توافق باشد.
او افزود بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، توافقنامههای میان دو کشور باید به تصویب مجلس برسد، اما درباره تفاهمنامه چنین الزامی روشن نیست. با این حال، به گفته او، احتمال دارد این تفاهمنامه نیز در مجلس بررسی شود.
بخشایش اردستانی گفت کشور بیش از هر زمان دیگری به صلح، آرامش و عبور از فضای جنگ نیاز دارد و افزود: «نمیشود تا قیامت جنگ کرد.»