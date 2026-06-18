مقام سازمان ملل: توافق ایران و آمریکا نباید بحران غزه را به حاشیه ببرد
تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، اعلام کرد تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی و امیدها برای برقراری آتشبس فوری در لبنان باید توجه جامعه جهانی را دوباره به غزه معطوف کند.
فلچر گفت غزه همچنان خطرناکترین نقطه جهان برای رساندن کمکهای بشردوستانه است. او یادآور شد که در نزدیک به سه سال جنگ، حدود ۶۰ امدادگر در غزه کشته شدهاند؛ رقمی که بیش از نیمی از بیش از هزار امدادگر کشتهشده در سراسر جهان را تشکیل میدهد.
تیم فوتبال سوئیس در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در استادیوم سوفای لس آنجلس بوسنی و هرزگوین را با نتیجه ۴ بر یک شکست داشت. هر ۵ گل بازی در ۲۰ دقیقه پایانی بازی به ثمر رسیدند. سوئیس با این برد ۴ امتیازی شد و به صدر گروه B مسابقات رفت.
جوهان مانزامبی در دقایق ۷۴ و ۹۰، روبن وارگاس در دقیقه ۸۴ و گرانیت ژاکا در دقیقه ۷+۹۰ از روی نقطه پنالتی برای سوئیس و ماهمیچ در دقیقه ۳+۹۰ برای بوسنی و هرزگوین، گل زدند.
بوسنی پس از گل اول بازی، ۱۰ نفره شد. محرموویچ، بازیکن بوسنی با خطا روی امبولو، ستاره ۲۰ ساله سوئیس، اخراج شد.
دیگر دیدار این گروه را کانادا و قطر در بامداد جمعه برگزار میکنند.
رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت این کشور در حال انجام «مذاکراتی سرسختانه» با آمریکا است تا نیروهای خود را در عمق ۱۰ کیلومتری جنوب لبنان حفظ کند. همزمان، ارتش اسرائیل به حملاتی در خاک لبنان ادامه داد. این حملات به تعلیق سفر مذاکرهکنندگان تهران به سوئیس منجر شده است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۸ خرداد نوشت که اسرائیل پس از انتشار تصویری از جنوب لبنان که نشان میدهد منطقه تحت کنترل نیروهای نظامی این کشور گسترش یافته است، اعلام کرد احتمال انجام حملات در بیرون از این محدوده را نیز رد نمیکند. این اقدام که با نخستین بند یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن در تضاد است، این پیمان را به چالش میکشد.
شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، نیز گزارش داد که در پی تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان، هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی سفر خود به سوئیس را تعلیق کرده است.
المیادین افزود تهران هشدار داده است که ادامه عملیات و حملات اسرائیل تا عمق ۱۰ کیلومتری داخل خاک لبنان، نقض آشکار بند نخست تفاهمنامه به شمار میرود.
ماده نخست این یادداشت تفاهم بهروشنی اعلام میکند که آمریکا و متحدان او به پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان و تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور متعهدند. این بند همچنین تاکید میکند که توافق نهایی نیز باید شامل پایان دائمی جنگ در لبنان باشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دقایقی پیش از اعلام غیررسمی تعلیق سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت انتظار دارد آتشبس کامل در تمام جبههها، از جمله لبنان، حزبالله و اسرائیل برقرار شود. او در ادامه این پست تاکید کرد از همه طرفها در منطقه خاورمیانه میخواهد به پیشبرد موفق مذاکرات متعهد باشند.
اسرائیل در روزهای گذشته درخواستها برای خروج نیروهایش از جنوب لبنان را رد کرده است. این منطقه اسفند ۱۴۰۴ پس از حملات تلافیجویانه حزبالله به اسرائیل در حمایت از جمهوری اسلامی، به تصرف نیروهای اسرائیلی درآمد.
از سوی دیگر، حزبالله نیز در روزها گذشته به حملات خود به مواضع اسرائیل در جنوب ادامه داده است. این حملات که بیشترشان با پهپادهای انفجاری انجام شدهاند، به کشته و زخمی شدن نیروهای اسرائیلی انجامید.
ارتش اسرائیل که در فروردین ماه نقشهای را با مشخص کردن آنچه «منطقه حائل» خود در جنوب لبنان مینامد منتشر کرده بود، پنجشنبه ۲۸ خرداد نقشه تازهای منتشر کرد که نشان میدهد نیروهایش چندین کیلومتر عمیقتر در خاک لبنان فعالیت میکنند؛ از جمله در نزدیکی پایگاه حزبالله در نبطیه، در شمال رودخانه لیتانی.
یک مقام نظامی اسرائیل به رویترز گفت: «ارتش به رفع تهدیدهایی که علیه سربازان و غیرنظامیان دولت اسرائیل در بیرون از منطقه امنیتی شناسایی میشوند، ادامه خواهد داد.» این اظهارات در عمل به این معناست که اسرائیل میتواند حملاتی را در عمق بیشتری از لبنان انجام دهد.
شکاف میان نتانیاهو و ترامپ در پی امضای یادداشت تفاهم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و جیدی ونس، معاون او، در روزهای گذشته بارها انتقادهای تند و کمسابقهای علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و کابینه او بیان کردهاند.
یکی از این موارد ۲۴ خرداد، ساعاتی پیش از اعلام دستیابی به توافق برای امضای تفاهمنامه اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داد. در آن روز اسرائیل در واکنش به حملات حزبالله، منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داد. اکسیوس نوشت ترامپ از شنیدن خبر این حملات غافلگیر و از نتانیاهو بهشدت خشمگین شد.
پس از آن ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اسرائیل بابت حمله به بیروت انتقاد کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
او در ابتدای این پست نوشت هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
صحبتهای ترامپ در نشست رسانهای ۲۷ خرداد در حاشیه اجلاس گروه هفت نیز حاوی حاوی اظهارنظرهایی درباره عملکرد سیاسی و نظامی اسرائیل بود. او با اشاره به اینکه متن یادداشت تفاهم را با این کشور به اشتراک گذاشته است، اسرائیل را «یک شریک خوب» توصیف کرد و بلافاصله عملکرد ارتش این کشور در لبنان را مورد انتقاد قرار داد. ترامپ گفت: «همچنان معتقدم اسرائیل میتواند در قبال حزبالله عملکرد بهتری داشته باشد. نمیگویم اسرائیل نباید از خود دفاع کند، اما وقتی دو پهپاد به سمت بیابان شلیک میشوند و بدون خسارت سقوط میکنند، ضرورتی ندارد ساختمانهایی در بیروت ویران شوند.»
جیدی ونس، معاون او، نیز پنجشنبه ۲۸ خرداد در نشست خبری کاخ سفید به درگیریهای حزبالله و اسرائیل اشاره کرد و گفت تهران حزبالله را مهار کند و مانع حمله این گروه به اسرائیل شود. او تاکید کرد که این حملات سبب میشود پاسخ نظامی اسرائیل موجه باشد.
ونس با اشاره به اینکه وضعیت در لبنان «پیشرفت چشمگیری» داشته و «تیراندازیها کمتر شده است»، تاکید کرد: «هرچند در شرایط آتشبس نیز هر از گاهی شاهد این تنشهای کوچک خواهید بود، اما اسرائیلیها در لبنان از کنترل خارج نخواهند شد.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که تبادل آتش میان حزبالله و اسرائیل با وجود امضای یادداشت تفاهم همچنان در ۲۴ ساعت گذشته جریان داشته است. نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز وعده داده است نیروهای اسرائیلی «تا هر زمان که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند» در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.
جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، درباره پیام اخیر مجتبی خامنهای درباره تفاهمنامه با آمریکا، با اشاره به الگوهای رفتاری در ساختار قدرت جمهوری اسلامی تاکید کرد که مشابه دوره رهبری علی خامنهای، همچنان نوعی تقسیم نقش میان تصمیمگیری و عدم پذیرش مسئولیت در حال بازتولید است.
او با اشاره به نقش مجتبی خامنهای در تداوم این الگو گفت برخی پیامها و مواضع منتشرشده، یادآور شیوهای است که در آن مسئولیت تصمیمها به چهرههای اجرایی یا سیاسی دیگر منتقل میشود، در حالی که مرکز اصلی قدرت از پاسخگویی مستقیم فاصله میگیرد.
او همچنین با اشاره به فضای پس از تحولات اخیر و بحثهای مربوط به مذاکرات و توافقها، از طرح انتقادها علیه چهرههایی چون محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان سخن گفت و افزود در این روند، مسئولیتهای سیاسی بهطور نامتوازن میان بازیگران مختلف توزیع میشود.
او افزود: «در کنار مسئولیتگریزی، حفظ توازن میان جناحها و مراکز قدرت نیز اهمیت دارد. در این پیام نهتنها مسئولیت به گردن پزشکیان انداخته شده، بلکه به نوعی از قالیباف نیز حمایت و حفاظت میشود و به نیروهای معروف به تندروتر هم فضا و امکان برای ادامه اعتراضات اخیرشان داده میشود.»