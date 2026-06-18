وای‌نت پنج‌شنبه ۲۸ خرداد نوشت برآوردهای نهادهای اسرائیلی نشان می‌دهند بعید است مذاکرات ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به یک توافق بینجامد.

بر اساس این گزارش، دومین فرض اسرائیل این است که حفظ جایگاهی مستحکم در لبنان، دست‌کم تا ماه نوامبر، از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ممکن است شرایط برای اقدام دوباره علیه حکومت ایران فراهم شود.

به باور مقام‌های اسرائیلی، این همان «پنجره فرصت» مورد نظر آنهاست؛ این فرصت بر این فرض بنا شده که تا آن زمان، واشینگتن و تهران به توافق دائمی دست نخواهند یافت.

به گزارش وای‌نت، ارزیابی غالب در اسرائیل این است که جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد مذاکرات نمی‌شود، بلکه از روند گفت‌وگوها برای خرید زمان بهره می‌گیرد و قصدی برای اجرای تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم ندارد.

مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که اگر این ارزیابی محقق شود، نوامبر می‌تواند «نقطه آغاز مرحله‌ای تازه» باشد.

انتخابات سراسری آمریکا قرار است سوم نوامبر (۱۳ آبان) برگزار شود. در این رقابت، سرنوشت تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و بخشی از کرسی‌های سنا مشخص خواهد شد.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند . این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفت‌وگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است. مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریم‌ها تمرکز داشته باشد.

خط قرمز نتانیاهو

وای‌نت در ادامه گزارش داد از نگاه اسرائیل، اصلی‌ترین اختلاف به موضوع خروج نیروهای ارتش این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان مربوط می‌شود.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، این موضوع را خط قرمز خود می‌داند و انتظار می‌رود برای جلوگیری از تحقق آن، تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای صورت گیرد.

مقام‌های ارشد اسرائیلی به تداوم فشارها برای خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان اذعان دارند و در عین حال معتقدند در حال حاضر تفاهمی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد که طبق آن، اسرائیل آزادی عمل خود را در لبنان حفظ خواهد کرد.

وای‌نت با اشاره به موضع روشن نتانیاهو در قبال تحولات لبنان افزود بر پایه این رویکرد، هرگونه حمله حزب‌الله به شهرهای شمالی اسرائیل، با پاسخ مستقیم علیه بیروت همراه خواهد شد.

همچنین در صورتی که تهران در حمایت از حزب‌الله اقدامی علیه اسرائیل انجام دهد، مواضع جمهوری اسلامی هدف حملات اسرائیل قرار خواهند گرفت.

مقام‌های اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کرده‌اند با وجود تفاهم تهران و واشینگتن، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهند کرد .

شورای سردبیری روزنامه اورشلیم‌پست ۲۸ خرداد در سرمقاله‌ای نوشت توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معامله‌ای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد، زیرا برقراری آرامش پایدار تنها در گرو خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزب‌الله لبنان است.

بند جنجالی تفاهم‌نامه

به گزارش وای‌نت، یکی از بندهای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا به کانون اصلی اختلافات تبدیل شده است.

در بند نخست این تفاهم‌نامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.

پیش‌تر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرده و در عین حال، خواستار خویشتنداری و پرهیز از تشدید تنش‌ها شده بود.

وای‌نت نوشت این اظهارات بدان معناست که هر حمله‌ای به اسرائیل لزوما مستوجب پاسخی شدید نیست و سطح واکنش متناسب با میزان تلفات تعیین می‌شود.

رویکردی که به نوشته این رسانه، برای اسرائیل قابل قبول نیست.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل ممکن است با هدف واداشتن جمهوری اسلامی به واکنش و در نهایت بر هم زدن توافق، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف قرار دهد.

در سوی دیگر، مقام‌های آمریکایی از احتمال وقوع چنین سناریویی آگاه هستند و انتظار می‌رود برای جلوگیری از آن، فشارهایی را بر اسرائیل وارد کنند.

وای‌نت در پایان نوشت راهبرد اسرائیل در دوره پیش رو بر حفظ حضور نظامی در لبنان استوار خواهد بود و در صورت حمله به شهرهای شمالی اسرائیل، بیروت هدف قرار خواهد گرفت.

همچنین اسرائیل قصد دارد تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا در نوامبر، در انتظار فراهم شدن فرصت جدیدی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی بماند.