دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در پیامی منتقدان رویکرد خود در قبال ایران را هدف قرار داد و گفت افرادی که معتقدند او به اندازه کافی در برابر جمهوری اسلامی سختگیر نبوده، «یا حسود هستند، یا آدم‌های بدی هستند، یا احمق».

ترامپ با اشاره به عملکرد بازارهای مالی و قیمت انرژی نوشت که بازار سهام آمریکا به رکوردی تازه رسیده و قیمت نفت در حال کاهش است.

او در این پیام افزود: «این احمق‌ها که فکر می‌کنند من در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبوده‌ام، در حالی که بازار سهام همین حالا به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است، یا حسود هستند، یا آدم‌های بدی هستند، یا احمق.»

رییس‌جمهوری آمریکا در پایان پیام خود بار دیگر شعار انتخاباتی‌ خود، «آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم»، را تکرار کرد.