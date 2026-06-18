آمریکا تحریمهای جدیدی مرتبط با حزبالله اعمال کرد
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تحریمهای جدیدی مرتبط با حزبالله اعمال کرده است.
بر اساس گزارش این وزارتخانه، سه فرد و پنج شرکت به دلیل ارتباط با حزبالله به لیست تحریمها اضافه شدند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تحریمهای جدیدی مرتبط با حزبالله اعمال کرده است.
بر اساس گزارش این وزارتخانه، سه فرد و پنج شرکت به دلیل ارتباط با حزبالله به لیست تحریمها اضافه شدند.
سه ابرنفتکش حامل حدود ۶ میلیون بشکه نفت خام با پرچم عربستان سعودی پنجشنبه ۲۸ خرداد از تنگه هرمز عبور کردند. این نخستین عبور آزادانه نفتکشها از این آبراه پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ ایران است؛ جنگی که عرضه جهانی انرژی را مختل کرده بود.
خبرگزاری رویترز عصر پنجشنبه ۲۸ خرداد در گزارشی با اعلام این خبر، به نقل از شرکتهای کشتیرانی نوشت با وجود اینکه نشانههای فوری اثرگذاری این توافق دیده میشود، اما همچنان دسترسی ایمن باید تضمین شود و مینها پاکسازی شوند. به همین دلیل رسیدن به وضعیت عادی و آنچه پیش از آغاز عملیات خشم حماسی در جریان بود، زمان میبرد.
عربستان سعودی، بزرگترین تولیدکننده اوپک، پس از بسته شدن عملی تنگه هرمز در نخستین روز آغاز جنگ ایران، بهطور عمده از بندر ینبع در دریای سرخ برای صدور نفت استفاده کرده بود و این نخستین عبور رسمی نفتکشهای این کشور از نهم اسفند تا کنون است.
در نشانهای دیگر از افزایش رفتوآمد نفتکشها، دادههای کپلر نشان داد سه نفتکش حامل نفت خام در اطراف بندر فجیره امارات، خارج از تنگه هرمز، مشغول بارگیری بودهاند و دو نفتکش از آنها با محموله خود راهی اروپا شدهاند.
بر اساس یادداشت تفاهمی که ۲۷ خرداد بهطور رسمی به دست روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد، تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه گشوده شود و محاصره بندرهای جنوب ایران از سوی ایالات متحده نیز پایان یابد.
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جمهوری چک و آفریقای جنوبی درحالی در هفته دوم جام جهانی به مصاف هم رفتند که توری پنسو، بروک مایو و کاترین نسبیت، سه داور زن آمریکایی، قضاوت این بازی را بر عهده دارند. این دومین بار در تاریخ است که یک تیم داوری کاملا متشکل از زنان، قضاوت بازی در جام جهانی مردان را برعهده میگیرند.
این سه نفر پیشتر نیز تیم داوری فینال جام جهانی زنان ۲۰۲۳ بودند؛ دیداری که میان انگلیس و اسپانیا برگزار شد و پنسو به عنوان داور اصلی آن مسابقه سوت زد.
نخستین تیم داوری کاملا زنانه که یک مسابقه جام جهانی مردان را قضاوت کرد، چهار سال پیش در قطر حضور داشت. استفانی فراپار از فرانسه، که به عنوان نخستین زن قضاوتکننده در یک مسابقه جام جهانی مردان نیز تاریخساز شد، هدایت تیم داوری دیدار مرحله گروهی آلمان و کاستاریکا را بر عهده داشت و نوزا بک از برزیل و کارن دیاز از مکزیک به عنوان کمکداوران او فعالیت میکردند.
پنسو از سال ۲۰۱۳ داوری فوتبال را آغاز کرده و در مسابقات لیگ فوتبال آمریکا (امالاس) و لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا (اندبلیواسال) قضاوت کرده است. او سال گذشته نیز یکی از ۳۵ داوری بود که در جام جهانی باشگاههای مردان فیفا قضاوت کردند.
معاون رییسجمهوری ایالات متحده بهشدت از منتقدان اسرائیلی تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کرد و هشدار داد: «اگر جای آنها بودم، به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمیکردم.»
جیدی ونس پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ «تنها رییس کشور در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به ملت اسرائیل همدلی دارد».
او اعضای کابینه اسرائیل را به خاطر نادیده گرفتن این واقعیت که بخش عمده تسلیحات دفاعی دولت اسرائیل از طریق تامین مالی آمریکا فراهم شده است، مورد سرزنش قرار داد.
ونس گفت: «مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست و هر کسی در اسرائیل که فکر میکند بزرگترین مشکلش رئیسجمهور ایالات متحده است، باید بیدار شود و واقعیت وضعیت کشوری را که در آن قرار دارد، ببیند.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد که قصد دارد ریاست تیم مذاکرهکننده این کشور در گفتوگوها با ایران را بر عهده داشته باشد.
ونس روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت مذاکرات فنی درباره توافق ایران قرار است آخر همین هفته آغاز شود، مشروط بر اینکه تیم جمهوری اسلامی بتواند خود را به محل مذاکرات برساند.
او گفت: «ما فکر میکنیم این مذاکرات فنی در مقطعی از این آخر هفته آغاز خواهد شد. این هنوز برنامه ماست، اما ممکن است تغییر کند.»
او افزود که خروج از ایران کار دشواری است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد: «در چارچوب توافق نهایی، آنچه ما میخواهیم ببینیم این است که حکومت ایران دیگر از بیثباتی منطقهای و تروریسم منطقهای حمایت مالی نکند و البته تلاش نکند برنامه تسلیحات هستهای خود را بازسازی کند. این مهمترین مسئله است.»
ونس در جریان یک نشست خبری در کاخ سفید افزود: «برنامه تسلیحات هستهای نابود شده است. دیگر وجود ندارد. اگر ایرانیها فردا تصمیم بگیرند یک سلاح هستهای بسازند، بهسادگی ظرفیت انجام چنین کاری را ندارند.»
او افزود: «آنچه ما در پی تضمین آن هستیم این است که آنها این ظرفیت را دوباره ایجاد نکنند؛ نه فقط یک سال دیگر یا دو سال دیگر، بلکه برای سالهای بسیار طولانی در آینده؛ تا فرزندان ما هرگز مجبور نباشند نگران این باشند که یک دولت حامی تروریسم به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
ونس تاکید کرد که جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند در اقتصاد جهانی ادغام شود، «باید به ما نشان دهند و برای ما قابل راستیآزمایی کنند که رفتارشان را تغییر دادهاند و این توافق به این شکل طراحی شده است.»
ونس درباره مفاد تفاهمنامه با تهران گفت: «آنها هیچ چیز به دست نمیآورند مگر اینکه رفتارشان را تغییر دهند. اگر رفتارشان را تغییر دهند، این چیزی است که باید آن را جشن گرفت؛ چون خاورمیانه را برای یک نسل متحول خواهد کرد. اگر رفتارشان را تغییر ندهند، از مزایای این توافق بهرهمند نخواهند شد.»