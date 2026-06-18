سه ابرنفت‌کش حامل حدود ۶ میلیون بشکه نفت خام با پرچم عربستان سعودی پنجشنبه ۲۸ خرداد از تنگه هرمز عبور کردند. این نخستین عبور آزادانه نفت‌کش‌ها از این آبراه پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ ایران است؛ جنگی که عرضه جهانی انرژی را مختل کرده بود.

خبرگزاری رویترز عصر پنجشنبه ۲۸ خرداد در گزارشی با اعلام این خبر، به نقل از شرکت‌های کشتی‌رانی نوشت با وجود اینکه نشانه‌های فوری اثرگذاری این توافق دیده می‌شود، اما همچنان دسترسی ایمن باید تضمین شود و مین‌ها پاکسازی شوند. به همین دلیل رسیدن به وضعیت عادی و آنچه پیش از آغاز عملیات خشم حماسی در جریان بود، زمان می‌برد.

عربستان سعودی، بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک، پس از بسته شدن عملی تنگه هرمز در نخستین روز آغاز جنگ ایران، به‌طور عمده از بندر ینبع در دریای سرخ برای صدور نفت استفاده کرده بود و این نخستین عبور رسمی نفت‌کش‌های این کشور از نهم اسفند تا کنون است.

در نشانه‌ای دیگر از افزایش رفت‌وآمد نفت‌کش‌ها، داده‌های کپلر نشان داد سه نفت‌کش حامل نفت خام در اطراف بندر فجیره امارات، خارج از تنگه هرمز، مشغول بارگیری بوده‌اند و دو نفت‌کش از آنها با محموله خود راهی اروپا شده‌اند.

بر اساس یادداشت تفاهمی که ۲۷ خرداد به‌طور رسمی به دست روسای جمهوری ایران و آمریکا امضا شد ، تنگه هرمز بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه گشوده شود و محاصره بندرهای جنوب ایران از سوی ایالات متحده نیز پایان یابد.

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