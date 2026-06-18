سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا: سطح تهدید امنیت دریایی در خلیج فارس کاهش یافته است
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در تازهترین بهروزرسانی اعلام کرد که سطح تهدید امنیت دریایی در مناطق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پس از اعلام توافق مربوط به تفاهمنامه تهران و واشینگتن کاهش یافته است.
تیمهای فوتبال جمهوری چک و آفریقای جنوبی در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم آتلانتای آمریکا برگزار شد، به تساوی یک بر یک رسیدند. میخایل سادیلک در دقیقه ۶ برای جمهوری چک و موکائتا در دقیقه ۸۲ و از روی نقطه پنالتی برای آفریقای جنوبی گل زدند.
دو تیم با این تساوی و یک امتیاز همچنان در ردههای سوم و چهارم گروه A جام جهانی باقی ماندند.
جمهوری چک بازی اول خود را به کره جنوبی و آفریقای جنوبی نخستین بازی را به مکزیک، یکی از سه میزبان مسابقات واگذار کرد.
بامداد جمعه، مکزیک و کره جنوبی، دیگر دیدار این گروه را برگزار خواهند کرد.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی مکتوب که به او نسبت داده میشود، به امضای یادداشت تفاهم با آمریکا واکنش نشان داد و نوشت با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به توافق داشت، برای پاسداشت حقوق ملت و «جبهه مقاومت»، اجازه امضای آن را صادر کرد.
او در پیامی که شامگاه پنجشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، خطاب به «ملت پرشور و باوفای ایران» نوشت در مسیر رسیدن به این توافق اولیه، «مسئولان امر، از سر دلسوزی و با حسن نظر، تلاشهای زیادی» انجام دادند. او در عین حال مدعی شد که رییسجمهوری آمریکا «از روی استیصال» از «انواع اهرمها» برای رسیدن به این تفاهمنامه استفاده کرده است.
خامنهای در ادامه این پیام نوشت: «بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رییسجمهور محترم بهعنوان رییس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم.»
او همچنین گفت رییسجمهوری ایران تصریح کرده است که اگر طرف آمریکایی بخواهد «زیادهخواهی» کند، زیر بار آن نخواهد رفت.
مجتبی خامنهای در بخش دیگری از پیام خود نوشت: «از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفتهشده خواهیم بود.»
او تاکید کرد مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد، «به معنی پذیرش نظر دشمن» نخواهد بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد در حالی که برای ضیافت شامی به میزبانی رییسجمهوری فرانسه در کاخ ورسای بود، یادداشت تفاهمی را امضا کرد که چارچوب اولیه برای آغاز مذاکرات میان کشورش با جمهوری اسلامی به شمار میرود.
پس از امضای او، رسانههای دولتی ایران نیز بامداد پنجشنبه به نقل از اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گزارش دادند که متن توافق میان ایالات متحده و ایران را روسای جمهور دو کشور امضا کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز با انتشار تصویری از سند امضاشده نوشت: «صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و جمهوری اسلامی به صلح جهانی پایبند است.»
با اینکه مسعود پزشکیان عملا در فرآیند مذاکرات پس از آتشبس نقشی کاملا حاشیهای داشته، محمد جعفر قائمپناه معاون اجرایی او، پس از انتشار پیام مجتبی خامنهای گفت: پزشکیان در اجماعسازی و استدلال برای اینکه این تفاهم در شورایعالی امنیت ملی به تصویب برسد نقش اساسی داشت.»
قائمپناه افزود: «پزشکیان نقش اول را در این تفاهم داشت. او توانست این تفاهمنامه را به امضای همه به جز یک نفر برساند. کار بزرگی کردند که این تفاهمنامه را در چارچوبی که رهبری تعیین کردند به امضای اکثریت سهام برسانند.»
او گفت: «این یادداشت تفاهم پیشنهاد وزارت امور خارجه بر پایه پیشنهاد شهید لاریجانی است.»
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره تفاهمنامه با آمریکا اعلام کرد که «نظر دیگری» داشته است.
او در یک پیام مکتوب که روز پنجشنبه در رسانههای ایران منتشر شد، افزود ولی به دلیل «تعهدی» که مسعود پزشکیان به عنوان رییسجمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا «در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت» به او داد و مسئولیت آن را قبول کرد، اجازه امضای این توافق را داده است.
خامنهای افزود که پزشکیان همچنین به او گفته «اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت.»
رهبر جمهوری اسلامی ادامه داد که از این لحظه، «منتظر تحقق شروط گفتهشده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در گفتوگو با کانال ۱۴ این کشور اعلام کرد اورشلیم توانایی انجام عملیات مستقل علیه جمهوری اسلامی را دارد و در هر لحظه برای اجرای این عملیات در ایران آماده است.
کاتز افزود: «ما هرگز از آمریکا نخواستیم در غزه، لبنان یا سوریه همراه ما بجنگد. تنها چیزی که میخواهیم حمایت سیاسی و دیپلماتیک است.»
کاتز با اشاره به نتایج حملات اخیر گفت: «قدرت جمهوری اسلامی را در هم شکستیم، رهبران، دانشمندان هستهای و زیرساختها را هدف قرار دادیم و برنامه هستهای ایران را از بین بردیم. اکنون باید اطمینان حاصل کنیم که این برنامه دوباره احیا نشود.»
وزیر دفاع اسرائیل همچنین در این گفتوگو تأکید کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اسرائیل را «متحد نمونه» توصیف کرده است.
به گفته او، اسرائیل تنها کشوری است که چنین عنوانی را دریافت کرده است.
کاتز اضافه کرد: «هیچیک از کشورهای ناتو در زمان نیاز در کنار آمریکا نایستادند، اما اسرائیل در کنار آمریکا بود و همچنان هست.»
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که گروهی از متقاضیان ویزای پیوست، صبح ۲۸ خرداد جلوی کنسولگری آلمان در تهران تجمع کردند. حاضران در این تجمع به طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای ویزا اعتراض داشتند و اعلام کردند که برخی متقاضیان حدود دو سال در انتظار دریافت پاسخ ماندهاند.
ویزای پیوست آلمان به اعضای خانواده فردی که بهطور قانونی در آلمان زندگی میکند، اجازه میدهد به او بپیوندند تا در آن کشور اقامت داشته باشند.