مایک پنس، معاون دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری او، در مورد یادداشت تفاهم ایالات متحده و جمهوری اسلامی که قرار است جمعه در ژنو امضا شود، به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت:‌ هیچ اشاره‌ای به برچیدن برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک نشده است. هیچ تعهدی برای پایان دادن به حمایت از سازمان‌های تروریستی وجود ندارد. اما در مقابل، از لحظه امضای تفاهم‌نامه، لغو فوری تحریم‌ها وجود دارد.»

او گفت: «من معتقدم که این بوی نوعی مماشات می‌دهد که در دوران اوباما شاهد آن بودیم.»