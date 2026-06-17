خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد اختلال در خدمات برخی بانک‌های ایران که از ۲۳ خرداد آغاز شد، هنوز به‌طور کامل برطرف نشده و دلیل آن فرسودگی و نقص فنی در بخشی از تجهیزات شبکه انفورماتیک است.

بر اساس این گزارش، بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات از جمله بانک‌هایی هستند که با این اختلال مواجه شدند و در روزهای اخیر بانک پاسارگاد نیز با مشکلات مشابه روبه‌رو شد.

تسنیم نوشت بررسی‌ها نشان می‌دهد این اختلال به تجهیزات فرسوده و دارای ایراد در زیرساخت‌های فنی بازمی‌گردد؛ مشکلی که به گفته این خبرگزاری، از پیش درباره آن هشدار داده شده بود اما برای رفع آن اقدام موثری انجام نشد.

این گزارش در حالی منتشر شد که شورای هماهنگی بانک‌ها پیش‌تر اعلام کرد اختلال در سامانه‌های بانک ملی، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک توسعه صادرات ناشی از «حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک این بانک‌ها بوده است.