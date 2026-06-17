محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در صداوسیما گفت: «من بی‌اعتمادترین فرد به آمریکا هستم، به جی‌دی ونس هم گفتم که کمترین اعتمادی به شما ندارم.»

او گفت: «پس از امضای رسمی تفاهم‌نامه، ابعاد آن را توضیح خواهم داد.»

قالیباف گفت جمهوری اسلامی هیچ ممنوعیتی برای ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران و سرمایه‌گذاری آن‌ها در کشور ندارد.

او افزود: «ما هیچ ممنوعیتی برای ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران و سرمایه‌گذاری در کشور نداریم، اما آنها خودشان نیامدند.»

قالیباف همچنین درباره تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت بخشی از ۳۰۰ میلیارد دلاری که در متن این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده، برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ هزینه خواهد شد.

رییس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ لبنان گفت: «انتقام رهبر ما، بازگرداندن کسانی است که در لبنان آواره شدند.»

او همچنین با انتقاد از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت: «۱۰۰ نتانیاهو بند کفش امام شهید ما هم نمی‌شود.

قالیباف تاکید کرد: «منطق ما در متن تفاهم‌نامه، بر پایه اقدام مقابل اقدام است، برخی کشورهای دوست ما، در جنگ ۱۲ روزه و ۲۰ روز اول جنگ اخیر، جمهوری اسلامی را تمام‌شده می‌دیدند.»

او گفت: «مجتبی خامنه‌ای در تمام این مدت، چه در جنگ و چه پس از آن، ما را هدایت کرد.»