کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران با انتقاد از تفاهمنامه احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت در این توافق، تکلیف پرداخت غرامت جنگ مشخص نشده و اشارهای نشده که تنگه هرمز تحت اختیار جمهوری اسلامی میماند و کشتیها با تشخیص تهران اجازه عبور دارند.
او گفت تیم مذاکرهکننده پذیرفته است تنگه هرمز به حالت سابق بازگردد و همه بتوانند در آن تردد کنند. غضنفری این موضوع را «نقض خطوط رهبری» خواند و گفت در چند مورد دیگر نیز دستور مجتبی خامنهای نقض شده است.
غضنفری همچنین با اشاره به اعلام خزانهداری آمریکا درباره پرداخت خسارت کشورهای عربی از محل پولهای مسدودشده ایران گفت آمریکا نهتنها قصد آزادسازی این پولها را ندارد، بلکه میخواهد آن را به «دشمنان» جمهوری اسلامی پرداخت کند.
او همچنین گفت سه شب پیش (۲۴ خرداد) قرار بود جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت، به اسرائیل موشک شلیک کند، اما این حمله پس از آن متوقف شد که گفته شد آمریکا شروط جمهوری اسلامی را پذیرفته و اسرائیل نیز قبول کرده دیگر حملهای انجام ندهد.
غضنفری افزود بعدا مشخص شد این شروط محقق نشده، آمریکا تسلیم نشده و اسرائیل همچنان به لبنان حمله میکند. او گفت اگر این تفاهمنامه جمعه امضا شود، اسرائیل ظرف چند روز آن را نقض خواهد کرد و دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله میکند، گفت: «نه، به لبنان حمله میکند.» غضنفری افزود عباس عراقچی گفته اگر اسرائیل از این پس به لبنان حمله کند، این اقدام به معنای نقض یادداشت تفاهم است و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی باید به اسرائیل حمله کند.
این نماینده مجلس همچنین گفت در این توافق به ممنوعیت ورود ناوهای نظامی خارجی به خلیج فارس و محدودیت تردد کشتیهای اسرائیلی اشاره نشده است.