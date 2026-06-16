روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد برخی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از اعلام دستیابی به تفاهم با جمهوری اسلامی غافلگیر شدند، چرا که تصور می‌کردند مفاد این یادداشت تفاهم همچنان در حال مذاکره است.

بر اساس این گزارش، ترامپ روز یکشنبه در تماس با متحدان، خبرنگاران و ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، گفته بود که توافق به‌زودی نهایی خواهد شد. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، ترامپ چندین روز در انتظار اعلام توافق و پایان دادن به درگیری‌ها بود.

وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد که ترامپ با وجود برنامه‌ریزی برای امضای رسمی توافق در ژنو در روز جمعه، اصرار داشت همراه با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، این سند را به‌صورت دیجیتال امضا کند تا تعهد خود به اجرای آن را نشان دهد.

این روزنامه به سندی از کاخ سفید اشاره کرده که در اختیار متحدان سیاسی دولت قرار گرفته است. در این سند، توافق اولیه به‌عنوان دستاوردی برای شهروندان آمریکایی توصیف شده که به گفته کاخ سفید، با بازگشایی تنگه هرمز امنیت آمریکا را افزایش می‌دهد، موجب کاهش قیمت سوخت می‌شود و از شکل‌گیری یک «جنگ بی‌پایان» دیگر جلوگیری می‌کند.

در این سند همچنین آمده است که «کارزار نظامی و اقتصادی ترامپ حکومت ایران را درهم شکست» و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «ویران» کرد.