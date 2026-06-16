منابع امنیتی اسرائیل: فرصت دستیابی به توافقی تاریخی با لبنان در حال از دست رفتن است
پایگاه خبری معاریو گزارش داد برخی منابع امنیتی اسرائیل از عملکرد دولت این کشور در بهرهبرداری سیاسی از دستاوردهای نظامی علیه حزبالله انتقاد کردهاند و معتقدند فرصت دستیابی به توافقی تاریخی با لبنان در حال از دست رفتن است.
یک منبع امنیتی به معاریو گفت: «هشدار داده بودیم تکیه صرف به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خطرناک است و ممکن است او ناگهان موضع خود را تغییر دهد، اما به این هشدارها توجه نشد.»
معاریو به نقل از منابع امنیتی گزارش داد مقامهای امنیتی اسرائیل امیدوارند آمریکا با درخواست جمهوری اسلامی برای خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان ظرف ۶۰ روز پس از امضای توافق موافقت نکند.