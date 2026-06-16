یاسمن انصاری: کنگره باید هرگونه توافق نهایی امضا شده با جمهوری اسلامی را بررسی کند
یاسمین انصاری، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شرایطی که در انتظار جزییات نهایی توافق هستیم، پایان جنگ گامی مثبت است. اما این اتفاق پس از درگیریای رخ میدهد که هزینههای هنگفتی را به بار آورده و هم ایالات متحده و هم مردم ایران را در شرایط بدتری قرار داده است.»
او با اشاره به تلفات جانی، بیثباتی بینالمللی و افزایش سرسامآور قیمت بنزین ناشی از جنگ نوشت جنگ هرگز نباید از همان ابتدا اتفاق میافتاد. کنگره باید هرگونه توافق نهایی امضا شده با جمهوری اسلامی را بررسی کند.
تیم فوتبال ایران در اولین بازی خود در جام جهانی مقابل نیوزیلند به تساوی دو بر دو رسید و سه امتیاز سادهای که کادر فنی تیم ملی گمان میکردند به دست میآید، از دست رفت. همزمان با وجود مخالفتهای فیفا، بسیاری از ایرانیان حاضر در ورزشگاه لسآنجلس پرچمهای شیر و خورشید در دست داشتند.
گل اول بازی را الیجا جاست در دقیقه ۷ برای نیوزیلند به ثمر رساند. رامین رضاییان در دقیقه ۳۲ گل مساوی را وارد دروازه نیوزیلند کرد. پیش از گل تساوی، شوت مهدی طارمی از پشت ۱۸ قدم به تیرک عمودی دروازه برخورد کرد.
در آخرین دقایق وقت اضافه نیمه اول نیز ضربه سر علی نعمتی توپ را به تور دروازه نیوزیلند دوخت، اما این گل آفساید شناخته و رد شد.
در دقیقه ۵۴ بازی، جاست گل دوم نیوزیلند و خودش را به ثمر رساند. در ادامه، مهدی محبی در دقیقه ۶۴، گل دوم ایران و تساوی را به ثمر رساند.
در این بازی بسیاری از ایرانیان با در دست داشتن نمادهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، از جمله پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه حاضر شدهاند.
حواشی این مسابقه پیش از آغاز آن نیز بسیار قابل توجه بود؛ چرا که تیم ملی ایران کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام توافق صلح برای پایان جنگی که با حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شده بود، در خاک آمریکا به میدان رفت.
بازیکنان تیم ملی یکشنبه از محل اردوی خود در تیخوانای مکزیک وارد آمریکا شدند.
در لسآنجلس، شهری که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و بسیاری از ساکنان ایرانیتبار آن پس از انقلاب اسلامی از کشور مهاجرت کردهاند، هواداران ایرانی-آمریکایی فوتبال میگویند میان اشتیاق برای دیدن تیم ملی در بزرگترین صحنه فوتبال جهان، خشم نسبت به سرکوب معترضان توسط حکومت ایران و نگرانی از حملات نظامی آمریکا، دچار دوگانگی شدهاند.
حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر از معترضان در بیرون ورزشگاه تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردها و پرچمهای ضدحکومتی اعتراض خود را نشان دادند. آنان گفتند حاضر نیستند وارد ورزشگاه شوند، زیرا این کار را به منزله حمایت از حکومت تهران میدانند.
در مقابل، برخی دیگر وارد ورزشگاه شدند اما نمادهای اعتراضی، از جمله پرچم شیر و خورشید، را نیز با خود به همراه داشتند.
جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بود در صورت ورود پرچمهای غیررسمی یا سر دادن شعارهای سیاسی، ممکن است مسابقات را متوقف کند، اما دیدار با نیوزیلند دوشنبه ۲۵ خرداد طبق برنامه برگزار شد.
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، پیشتر در پاسخ به پرسشها درباره این موضوع به مقرراتی اشاره کرده بود که استفاده از پرچمها یا پوششهای دارای ماهیت سیاسی را ممنوع میکند.
با این حال، فیفا تاکنون بهطور مشخص درباره نحوه برخورد با پرچم شیر و خورشید اظهار نظر نکرده و روز دوشنبه نیز بلافاصله به درخواست رویترز اظهار نظر پاسخ نداد.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، این مسابقه را در ورزشگاه تماشا میکند.
به گزارش رویترز، افراد زیادی با پرچم شیر و خورشید یا تیشرتهایی مزین به این نماد بدون هیچ مشکلی از بازرسیهای امنیتی عبور کردند. دهها نفر نیز این پرچم را از روی سکوها به اهتزاز درآوردند.
سه نفر از تماشاگران که تیشرتهای سفید با نشان شیر و خورشید بر تن داشتند، گفتند با وجود هشدارها تصمیم گرفتهاند این لباسها را بپوشند.
یکی از آنان به رویترز گفت: «این تیم، تیم مردم ایران نیست.»
به گزارش رویترز، در مقابل برخی هواداران خود را در پرچم رسمی جمهوری اسلامی پیچیده بودند و تاکید داشتند که فقط میخواهند روی فوتبال تمرکز کنند و سیاست را کنار بگذارند.
براساس این گزارش در حالی که برخی تماشاگران هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی آن را هو کردند و پس از گل نخست نیوزیلند به شادی پرداختند، اکثریت حاضران در ورزشگاه از تیم ملی ایران حمایت میکردند و زمانی که ایران گل تساوی را به ثمر رساند، ورزشگاه غرق در شادی شد.
حضور ایران در این رقابتها از همان ابتدا با جنجال همراه بوده است؛ جنجالهایی که در سایه جنگ اخیر شکل گرفتهاند. این وضعیت پس از اعتراضات سراسری دی ماه در ایران رخ داد؛ اعتراضاتی که در جریان سرکوب آن، هزاران نفر کشته شدند.
در هفتههای اخیر، تیم ملی فوتبال ایران محل اردوی خود را از ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کرد. همچنین فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که برای همه اعضای کادر خود ویزای آمریکا صادر نشده و بخشی از بلیتهای اختصاصیافته به هواداران ایرانی نیز لغو شده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت: «دونالد ترامپ ممکن است متن توافق میان واشینگتن و جمهوری اسلامی را پیش از جمعه منتشر کند.»
او اشاره کرد که این توافق پیشتر بهصورت الکترونیکی توسط رهبران دو طرف امضا شده است و انتظار میرود مراسم امضای حضوری آن جمعه برگزار شود.
ونس در بخشی از این مصاحبه گفت که «اطلاعات نادرست زیادی» در مورد این توافق منتشر شده است، و افزود: «من اطلاعات نادرست زیادی دیدهام.»
او در این مورد به خبر انتقال ۲۴ میلیارد دلار از ایالات متحده به ایران اشاره کرد و افزود: «این عدد کاملاً نادرست و ساختگی است.»
ونس گفت که این توافق تضمین میکند که تنگه هرمز فورا باز شود، و اضافه کرد: «شما همین الان هم شاهد کاهش قابل توجه قیمت نفت هستید و فکر میکنم که این کاهش بیشتر هم خواهد شد.»
او در ادامه تاکید کرد که توافق تضمین میکند ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت، و گفت: «اگر ایرانیها مایل به تغییر رویه خود باشند، اگر مایل باشند مانند یک کشور عادی رفتار کنند، باید از تلاش برای ساخت سلاح هستهای و تامین مالی تروریسم در سراسر خاورمیانه دست بردارند.»
ونس گفت: «در این صورت ما حاضریم روابط خود را با آنها تغییر دهیم. این چیزی است که رییس جمهور پیشنهاد کرده است.»
او تاکید کرد: «ما باید شاهد پیشرفت واقعی و اقدام واقعی باشیم.»
معاون رییسجمهوری آمریکا هشدار داد اگر تهران به تعهدات خود در توافق با ایالات متحده عمل نکند، ترامپ در از سرگیری حملات نظامی علیه ایران تردید نخواهد کرد.
ونس با اشاره به غیرقابل پیشبینی بودن تهران، گفت که کشورهای عربی خلیج فارس با وجود فرصتهایی برای ثبات بیشتر منطقهای، نسبت به رژیم ایران محتاط شدهاند.
او در مورد متحدان ایالات متحده در خلیج فارس گفت: «آنها پیشبینی نمیکنند که ایرانیها پنج سال دیگر چه خواهند کرد، اما فرصت واقعی را میبینند. بنابراین، ما در این مسیر قدم خواهیم گذاشت. خواهیم دید که ایرانیها چقدر جدی هستند.»
گلشن فتحی، فعال مدنی در تهران، در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «شنبه از طریق ابلاغیه سامانه ثنا به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران (امنیت) مستقر در دادسرای اوین احضار شده است.»
او افزود در شرایطی احضار شده که «پس از تفتیش منزل، توقیف تمامی وسایل الکترونیکی و تحمل فشارها و آسیبهای روحی سنگین، عملاً از دسترسی به ابتداییترین ابزارهای دفاع از خود محروم» شده است.
فتحی اشاره کرد: «در متن ابلاغیه هیچ عنوان اتهامی مشخصی ذکر نشده و صرفاً برای دفاع از اتهام انتسابی احضار شده» و نوشت: «هنگام ورود مأموران به منزل، بارها از وجود ۱۲ عنوان اتهامی سخن گفته میشد، اما تا این لحظه هیچ دسترسیای به محتویات پرونده، مستندات، دلایل یا حتی شرح دقیق اتهامات منتسب به خود ندارم.»
او همچنین نوشت: «احضار شهروندی که از حق دسترسی موثر به پرونده و امکان آگاهی از اتهامات خود محروم شده، پرسشهای جدی درباره حق دفاع، دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم ایجاد میکند.»
رو خانا، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتوگو با شبکه خبری سیانان، خواستار حمایت دموکراتها از توافق آتشبس با ایران شد.
او با دفاع از برجام که در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما با تهران حاصل شد، گفت: «برجام اوباما از طریق شورای امنیت و بازرسیهای سرزده، از قدرت قانون بینالمللی برخوردار بود. همچنین منجر به انتقال دلار بسیار کمتری به رژیم ایران نسبت به آنچه گزارش میشود، شد.»
خانا تاکید کرد: «این یک درس است که دیپلماسی برای تغییر رژیمها بهتر از مداخلات نظامی عمل میکند.»