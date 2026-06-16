سیانان: رهبران گروه هفت در ضیافت شام درباره تفاهم تهران گفتوگویی صریح داشتند
شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه هفت در جریان ضیافت شام دوشنبه شب، گفتوگویی «صریح» و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با جمهوری اسلامی داشتند.
به گفته این منابع، این ضیافت حدود دو ساعت به طول انجامید و در فضایی مشرف به ساحل جنوبی دریاچه ژنو برگزار شد. رهبران گروه هفت در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی، درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز رایزنی کردند.