شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه هفت در جریان ضیافت شام دوشنبه شب، گفت‌وگویی «صریح» و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با جمهوری اسلامی داشتند.

به گفته این منابع، این ضیافت حدود دو ساعت به طول انجامید و در فضایی مشرف به ساحل جنوبی دریاچه ژنو برگزار شد. رهبران گروه هفت در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی، درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز رایزنی کردند.