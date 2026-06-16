خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت ارتش آمریکا برای حفظ صادرات نفت در خلیج فارس بر دهها عملیات محرمانه انتقال نفت از کشتی به کشتی نظارت کرده و از روشی مشابه شیوه مورد استفاده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها بهره گرفته است.در این گزارش آمده از اوایل ماه مه (اردیبهشت) دستکم ۹۲ کشتی در عملیات انتقال نفت در نزدیکی فجیره امارات متحده عربی و بندر صحار عمان مشارکت داشتهاند و پهپادها و بالگردها برای هدایت کاروانهای نفتکش به کار گرفته شدهاند.رویترز نوشت که بالگرد آپاچی سرنگونشده از سوی جمهوری اسلامی در ۱۹ خرداد در این ماموریت مشارکت داشت، اما یک مقام دفاعی آمریکا نقش نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا در عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را رد کرد.