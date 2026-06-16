عضو هیاترییسه مجلس ششم: جریان مخالف مذاکره به دلیل اخلال در امنیت ملی باید پاسخگو باشد
محمد نعیمیپور، عضو هیاترییسه مجلس ششم، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، درباره «جریان اقلیتی که از تریبونهای مختلف صدای بلندی دارد و مخالف گفتوگو یا مذاکره با آمریکا است»، گفت: «اگر این جریان به روند فعلی ادامه دهد، بهعنوان یک موضوع امنیتی تلقی میشود و بهدلیل اخلال در نظم و امنیت ملی باید پاسخگو باشد.»
عضو هیاترییسه مجلس ششم اضافه کرد: «در حال حاضر موضوع، ماهیت سیاسی دارد و بهتر است قوه قضاییه ورود مستقیم نداشته باشد، اما اگر سطح موضوع از حوزه سیاسی به حوزه امنیتی تغییر کند، در آن صورت قوه قضاییه باید با قاطعیت و جدیت وارد موضوع شود.»
نعیمیپور همچنین گفت: «جریان اقلیت هیاهوگر در ظاهر از تبعیت از مجتبی خامنهای سخن میگوید، اما در عمل مسیر خود را دنبال میکند.»