سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، با استقبال از پایان جنگ میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، خواستار توجه جدی به وضعیت حقوق بشر در ایران در هرگونه تعامل و مذاکرات آتی با جمهوری اسلامی شد.

این سازمان با استناد به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که بیش از ۶۵۰۰ نفر از زمان آغاز جنگ با اتهام‌هایی که در مجموعه «جاسوسی و وطن‌فروشی» دسته‌بندی شده‌اند، بازداشت شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که طی حدود ۱۰۰ روز گذشته، ۱۹ معترض، ۱۳ زندانی سیاسی مرتبط با گروه‌های اپوزیسیون و ۱۰ نفر با اتهام‌های جاسوسی برای کشورهای خارجی یا همکاری با اسرائیل اعدام شده‌اند؛ آماری که به گفته سازمان حقوق بشر ایران، بالاترین میزان اعدام با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در سه دهه گذشته به شمار می‌رود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «این جنگ نه‌تنها ارتباطی با حقوق بشر مردم ایران نداشت، بلکه تاثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران به‌شدت منفی بود. فراتر از کشته شدن غیرنظامیان و رنج و ویرانی ناشی از جنگ، مقام‌های جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کردند. در سایه جنگ، هزاران ایرانی به‌طور خودسرانه بازداشت شدند و شاهد افزایش چشمگیر اعدام زندانیان سیاسی بودیم.»

امیری‌مقدم همچنین تاکید کرد که جامعه بین‌الملل، به‌ویژه دولت‌های اروپایی، باید وضعیت حقوق بشر در ایران را محور اصلی تعاملات خود با جمهوری اسلامی قرار دهند و توقف فوری اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی را به‌عنوان شروط اصلی هرگونه گفت‌وگو یا مذاکرات آینده مطرح کنند.