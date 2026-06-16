این رسانه حکومتی زمانی و ساعدی را «نیروهای پیاده‌نظام دشمن» و «لیدرهای مسلح کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴» در شاهرود خواند و نوشت معترضان با اقدامات خود، «بهانه و بستر لازم را برای تجاوز و اقدامات خصمانه دشمن» فراهم آوردند.

محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، در سخنانی، این دو زندانی سیاسی را به «مشارکت فعال در شورش‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز»، شامل «شکستن تجهیزات و در چند شعبه بانک، ایجاد آشوب و شورش در مقابل فرمانداری، واژگون کردن خودروی پلیس و مشارکت در آتش زدن آن، حمله به منازل و تخریب خودرو» متهم کرد.

بر اساس گزارش میزان، از دیگر اتهامات مطرح‌شده علیه زمانی و ساعدی، «تحریک و ترغیب افراد به حضور در اغتشاشات، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه از طریق کشیدن سلاح و افساد فی ‌الارض» بوده است.

مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» ، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آن‌ها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داد جمهوری اسلامی می‌کوشد برای توجیه سیاست‌های سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.

پخش اعترافات اجباری زمانی و ساعدی

خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، ویدیویی ۵۰ ثانیه‌ای از «اعترافات» زمانی و ساعدی منتشر کرد که در آن، چهره این دو زندانی سیاسی به‌صورت محو نمایش داده می‌شود.

رییس کل دادگستری استان سمنان نیز گفت رسیدگی به این پرونده «با رعایت موازین قانونی، دقت و سرعت لازم» در شعبه اول دادگاه انقلاب شاهرود انجام گرفت و متهمان علاوه بر اعدام، به «ضبط کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول» محکوم شدند.

اکبری افزود یکی از شعب دیوان عالی کشور با «بررسی دقیق پرونده»، حکم دادگاه انقلاب شاهرود را تایید کرد و سرانجام، زمانی و ساعدی ۲۶ خرداد پس از طی «تمامی تشریفات قانونی» اعدام شدند.

این در حالی است که در گزارش خبرگزاری میزان و همچنین در اظهارات رییس کل دادگستری سمنان، جزییاتی درباره زمان رسیدگی قضایی به پرونده، تاریخ صدور حکم اعدام یا زمان تایید آن در دیوان عالی ارائه نشده است.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و ده‌ها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دی‌ماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.

پیش‌تر در ۱۱ خرداد، جمهوری اسلامی مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی، از معترضان انقلاب ملی، را به اتهام «آتش زدن» یک مسجد در تهران اعدام کرد .

سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ خرداد با اشاره به تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تاکید کرد موضوع توقف فوری اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی باید در هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی گنجانده شود.