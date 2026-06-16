تختروانچی: جیدی ونس و قالیباف در روز امضای تفاهمنامه در سوئیس حضور دارند
مجید تختروانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت: «محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و از طرف جمهوری اسلامی محمدباقر قالیباف، در روز امضا حضور دارند.»
معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود: «در یکی از بندهای یادداشت تفاهم، خاتمه جنگ در همه جبههها به شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبههها تمام شود و اگر بخواهد نقضی صورت بگیرد، مکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد.»
تختروانچی گفت: «پس از امضای یادداشت تفاهم، گفتوگوهای تهران و واشینگتن درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی آغاز میشود و هنوز وارد جزییات نشدهاند.»
او افزود موضوع غنیسازی، ذخایر اورانیوم و نیازهای هستهای جمهوری اسلامی نیز وجود دارد.