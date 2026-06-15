یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، پس از تفاهم اولیه تهران و واشینگتن گفت که تنگه هرمز باید بار دیگر بدون هیچ محدودیتی قابل کشتیرانی شود.
وادهفول پیش از دیدار با همتایان اروپایی خود در لوکزامبورگ گفت: «باید روشن شود که تنگه هرمز بدون هیچ محدودیت و عوارضی بار دیگر به روی کشتیرانی باز است.»
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته که حمایت خود از شبهنظامیان و گروههای نیابتی در منطقه مانند حزبالله لبنان، حوثیهای یمن و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت خود را پایان دهد.
این تقاضا در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک فرانسه برای ثبات منطقهای مطرح شده و با تاکید بر لزوم «تغییر اساسی رفتار» تهران همراه است.
بارو ایران را «نیروی بیثباتکننده» منطقه توصیف کرده و گفته است برنامه هستهای، موشکی و حمایت از این گروهها تهدیدی برای کشورهای خاورمیانه و حتی اروپا محسوب میشود.
رهبران کشورهای گروه هفت از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در فرانسه گرد هم میآیند. نشستی که تفاهم اولیه برای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا به منظور پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، یکی از مهمترین محورهای آن خواهد بود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت اجلاس سه روزه سران کشورهای گروه هفت علاوه بر تحولات مرتبط با ایران، به موضوعاتی چون جنگ اوکراین، نابرابریهای اقتصادی جهانی و تامین مواد معدنی راهبردی خارج از زنجیرههای تحت تسلط چین نیز میپردازد.
گروه هفت (G7) مجمعی سیاسی و اقتصادی است که شامل آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا میشود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا بهعنوان «عضو غیررسمی» در آن حضور دارد.
قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ خرداد وارد شهر اویان-له-بن شود تا در نشست گروه هفت شرکت کند.
حضور ترامپ در این نشست در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از متحدان واشینگتن نسبت به سیاستهای متغیر دولت آمریکا در عرصه بینالمللی، ابراز نگرانی کردهاند.
مقامهای فرانسوی از حضور ترامپ در اجلاس امسال استقبال کردهاند؛ بهویژه پس از آن که او سال گذشته نشست گروه هفت در کانادا را پیش از پایان آن ترک کرده بود.
آن نشست، همزمان با جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی برگزار شد.
بسیاری از رهبران حاضر در اجلاس بهطور مستقیم تحت تاثیر تصمیمها و سیاستهای ترامپ در خاورمیانه، تجارت جهانی و روابط دیپلماتیک قرار گرفتهاند.
تحولاتی که به گفته ناظران، پرسشهای تازهای درباره میزان پایبندی آمریکا به نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد کرده است.
توافق جمهوری اسلامی و آمریکا در کانون توجه رهبران
رهبران گروه هفت در نشست خود تلاش خواهند کرد جزییات بیشتری از تفاهمنامه تهران و واشینگتن برای توافق به دست آورند.
بر اساس گزارشها، قرار است یادداشت تفاهم میان دو کشور، جمعه ۲۹ خرداد در ژنو سوئیس بهطور رسمی امضا شود، اما جزییات دقیق مفاد آن هنوز بهصورت عمومی منتشر نشده است.
ترامپ اعلام کرده تنگه هرمز که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان به شمار میرود و تهران طی ماههای گذشته عملا آن را مسدود کرده بود، از ۲۹ خرداد بازگشایی خواهد شد.
او همچنین گفته که دستور پایان محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا را صادر کرده است.
در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد از شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد، جنگ و عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، بهطور دائمی متوقف خواهد شد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت در طول یک دوره ۶۰ روزه آتشبس، مذاکرات درباره توافقی گستردهتر ادامه خواهد یافت. توافقی که موضوع رفع تحریمها علیه جمهوری اسلامی را نیز در بر خواهد گرفت.
پیشتر منابعی به رویترز گفته بودند پرونده هستهای جمهوری اسلامی قرار است در مرحله بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
امارات متحده عربی که از پیامدهای جنگ آسیب دیده و همچنین قطر و مصر که از میانجیهای اصلی مذاکرات بودهاند، در نشست گروه هفت حضور خواهند داشت.
مکرون در جستوجوی دستاوردی دیپلماتیک
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، میزبان نشست گروه هفت خواهد بود. اجلاسی که بسیاری آن را یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در واپسین سال ریاستجمهوری او میدانند.
دوره دوم و نهایی ریاستجمهوری مکرون سال آینده به پایان میرسد و او امیدوار است از ریاست فرانسه بر گروه هفت برای پیشبرد برخی اولویتهای اقتصادی و دیپلماتیک خود استفاده کند.
اگرچه جایگاه سیاسی مکرون در داخل فرانسه تضعیف شده، اما او همچنان در عرصه بینالمللی نقش فعالی ایفا میکند.
در همین چارچوب، او موفق شده ترامپ را برای شرکت در ضیافت رسمی کاخ ورسای در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد متقاعد کند.
یکی از محورهای مورد نظر پاریس در این نشست، بحث درباره عدم توازنهای اقتصادی در سطح جهان است. موضوعی که سالها مورد توجه آمریکا بوده و قرار است در آستانه ریاست واشینگتن بر گروه ۲۰ و سپس گروه هفت، بیش از پیش مطرح شود.
رویترز نوشت که فرانسه این مساله را مسئولیتی مشترک میان قدرتهای بزرگ توصیف میکند: «وضعیتی که به گفته مقامهای فرانسوی، در آن چین بیش از نیاز تولید میکند، آمریکا بیش از اندازه مصرف میکند و اروپا کمتر از حد لازم سرمایهگذاری انجام میدهد.»
در همین راستا، برزیل، هند، کنیا و کره جنوبی نیز برای مشارکت در گفتوگوهای اجلاس گروه هفت دعوت شدهاند.
مکرون همچنین از چین خواسته است با افزایش مصرف داخلی، نقش فعالتری در کاهش عدم توازنهای اقتصادی جهانی ایفا کند.
آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپا، از توافق اعلامشده بین واشینگتن و تهران استقبال و ابراز امیدواری کرد که این توافق به پایان جنگ پرهزینه فعلی بیانجامد و آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز دوباره برقرار شود.
او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، تلاشهای دیپلماتیک همه طرفهای درگیر را ستود و تاکید کرد که حالا سلاحها باید خاموش شوند و اختلافات باقیمانده از طریق راههای مسالمتآمیز و مطابق با حقوق بینالملل حل و فصل شود.
کاستا در پایان تاکید کرد اتحادیه اروپا نیز آماده است تا در پیشبرد یک استراتژی جامع برای صلح پایدار در سراسر خاورمیانه مشارکت کند.
تیم ملی سوئد رقابتهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد و در دومین دیدار گروه F، تونس را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد تا گام بلندی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارد.
این مسابقه یکشنبه شب در ورزشگاه مونتری مکزیک برگزار شد و سوئدیها از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف آفریقایی تحمیل کردند.
سوئد در دقیقه ۷ پس از موجی از حملات به گل نخست رسید. یاسین عیاری، هافبک متولد سوئد با ریشههای تونسی و مراکشی، موفق شد دروازه تونس را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.
برتری سوئد ادامه یافت و در دقیقه ۳۰ الکساندر ایساک، مهاجم سرشناس این تیم، گل دوم را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
با این حال تونس پیش از پایان نیمه نخست یکی از گلها را جبران کرد. عمر رقیق در دقیقه ۴۳ موفق شد دروازه سوئد را باز کند تا عقابهای کارتاژ با امید بیشتری راهی رختکن شوند.
اما نیمه دوم کاملاً در اختیار شاگردان گراهام پاتر بود. ویکتور یوکرش در دقیقه ۵۹ سومین گل سوئد را به ثمر رساند و کار تونس را دشوارتر کرد.
سوئدیها در ادامه نیز به حملات خود ادامه دادند. در دقیقه ۸۴ توسط اسونبرگ برای چهارمین بار وارد دروازه تونس شد. این گل ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما پس از بازبینی تصاویر توسط کمکداور ویدئویی (VAR)، گل مورد تأیید قرار گرفت.
سوئد در دقیقه ۹۵ نیز بار دیگر به گل رسید تا بازی با نتیجه ۵ بر یک به پایان برسد و یکی از پرگلترین پیروزیهای روزهای ابتدایی جام جهانی رقم بخورد. عیاری زننده آخرین گل سوئد بود.
این نتیجه برای سوئد اهمیت ویژهای داشت. تیمی که یکی از عجیبترین مسیرهای صعود به جام جهانی را پشت سر گذاشت. سوئدیها در مرحله گروهی مقدماتی اروپا حتی یک پیروزی به دست نیاوردند و در قعر جدول گروه خود قرار گرفتند، اما به لطف سهمیه پلیآف لیگ ملتهای اروپا فرصت دوبارهای یافتند.
سوئد در مرحله پلیآف چهرهای متفاوت نشان داد؛ یوکرش با هتتریک مقابل اوکراین تیمش را به فینال رساند و سپس با گل پیروزیبخش برابر لهستان، جواز حضور در جام جهانی را برای کشورش به ارمغان آورد. آنها با این صعود به نخستین تیم تاریخ تبدیل شدند که بدون کسب حتی یک برد در مرحله گروهی مقدماتی، راهی جام جهانی شده است.
در مقابل، تونس با یکی از بهترین کارنامههای مقدماتی وارد این مسابقات شده بود. عقابهای کارتاژ در مرحله انتخابی آفریقا با ۹ پیروزی و یک تساوی، بدون شکست و حتی بدون دریافت گل، به جام جهانی رسیدند. اما روند نزولی این تیم در ماههای اخیر ادامه یافت؛ روندی که پیشتر با حذف از جام ملتهای آفریقا و شکستهای سنگین در دیدارهای تدارکاتی آغاز شده بود.
سوئد با این پیروزی سه امتیازی شد و در موقعیت مناسبی برای تداوم سنت صعود از مرحله گروهی قرار گرفت؛ سنتی که در چهار حضور اخیر این تیم در جام جهانی حفظ شده است. تونس نیز برای زنده نگه داشتن امیدهای خود در گروه F، به نتایج دیدارهای آینده نیاز خواهد داشت.
رهبران و مقامهای ارشد بینالمللی پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ، توقف محاصره دریایی ایران و بازگشایی تنگه هرمز، از این تحول استقبال کردند و آن را گامی مهم برای کاهش تنشها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد جهانی دانستند.
به گزارش رویترز، مقامهای آمریکایی و ایرانی روز یکشنبه اعلام کردند که بر سر تفاهمنامهای برای پایان جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات بعدی به تفاهم رسیدهاند؛ تفاهمی که در صورت اجرا میتواند مسیر صادرات انرژی از تنگه هرمز را بار دیگر به روی جهان باز کند.
سازمان ملل: گامی مهم برای حل مسالمتآمیز بحران
سازمان ملل متحد از نخستین نهادهایی بود که به این توافق واکنش نشان داد.
سخنگوی آنتونیو گوترش اعلام کرد دبیرکل از توافق میان آمریکا و حکومت ایران که شامل آتشبس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای ادامه مذاکرات است، استقبال میکند.
به گفته او، این توافق «گامی حیاتی در مسیر حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه» به شمار میرود.
قدرتهای اروپایی: ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد
رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیهای مشترک بر یک نکته تاکید کردند: «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
آنها همچنین اعلام کردند آمادهاند برای تحقق این هدف با آمریکا، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کنند.
استرالیا: ادامه خویشتنداری ضروری است
آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، نیز از توافق استقبال کرد و گفت کانبرا مدتهاست خواهان کاهش تنشها و پایان جنگ، از جمله در لبنان، بوده است.
او هشدار داد که هرچه جنگ طولانیتر میشد، پیامدهای آن گستردهتر میگردید و افزود ادامه خویشتنداری و تعامل سازنده برای جلوگیری از تشدید بحران و دستیابی به توافقی پایدار ضروری است.
بریتانیا: آزادی کشتیرانی باید فوراً بازگردد
کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به توافق اعلام کرد که آزادی کشتیرانی بدون دریافت عوارض باید هرچه سریعتر در تنگه هرمز برقرار شود.
او همچنین بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد.
فرانسه: توافق باید سریع و کامل اجرا شود
امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه، توافق را نتیجه تلاشهای دیپلماتیک چندین کشور دانست و از همه طرفهای درگیر خواست آن را به سرعت و به طور کامل اجرا کنند.
ماکرون همچنین گفت این توافق باید به بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز منجر شود و یادآور شد که ماموریت بینالمللی تشکیلشده با مشارکت فرانسه و بریتانیا آماده حمایت از این روند است.
آلمان: توافق میتواند اقتصاد جهانی را احیا کند
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز این توافق را یک «پیشرفت دیپلماتیک» توصیف کرد و آن را به دونالد ترامپ و طرف ایرانی تبریک گفت.
به گفته او، توافق میان واشینگتن و تهران میتواند راه را برای احیای اقتصاد جهانی و شکلگیری خاورمیانهای امنتر هموار کند.
مرتس همچنین بر ضرورت اجرای قاطعانه و کامل توافق تاکید کرد.
ژاپن: هرمز باید در عمل امن شود
سنائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، ابراز امیدواری کرد که آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نه فقط در سطح سیاسی، بلکه در عمل تضمین شود.
او همچنین خواستار دستیابی سریع به توافق نهایی درباره برنامه هستهای ایران و سایر موضوعات باقیمانده شد.
نیوزیلند: دیپلماسی مؤثرترین راهحل است
وینستون پیترز، وزیرخارجه نیوزیلند، توافق میان آمریکا و حکومت ایران را «توافقی مهم و سازنده» توصیف کرد که میتواند به کاهش تنشها و افزایش ثبات در منطقهای حیاتی برای امنیت اقتصادی جهان کمک کند.
او تاکید کرد که گفتوگو و دیپلماسی همچنان موثرترین ابزار برای حل اختلافهای دیرینه هستند.
اجماع جهانی بر دو محور
بر اساس گزارش رویترز، اگرچه رهبران جهان از زوایای مختلف به توافق میان تهران و واشینگتن نگاه کردهاند، اما تقریباً همه واکنشها بر دو محور مشترک متمرکز بوده است: نخست، ضرورت بازگشایی سریع و امن تنگه هرمز برای جلوگیری از اختلال در بازارهای انرژی و تجارت جهانی؛ و دوم، لزوم ادامه مذاکرات برای اطمینان از آنکه جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
رویترز مینویسد استقبال گسترده قدرتهای جهانی از این توافق نشان میدهد جامعه بینالمللی آن را فرصتی برای پایان دادن به یکی از پرهزینهترین بحرانهای ماههای اخیر و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی میداند، هرچند اجرای کامل توافق و مذاکرات بعدی درباره پرونده هستهای ایران همچنان با چالشهای مهمی روبهرو خواهد بود.