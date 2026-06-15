گزارش سازمان صداوسیما درباره عدم رفع محدودیتها در تنگه هرمز
خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی، بعدازظهر دوشنبه گزارش داد: «بیش از ۹۶ ساعت است که نیروی دریایی سپاه پاسداران هیچ مجوزی برای عبور کشتیها از تنگه هرمز صادر نکرده و تا اطلاع بعدی، این تنگه بر روی همه شناورها در گذرگاه ورودی و خروجی بسته است»
در این گزارش آمده است کشتیها در لنگرگاههای مختلف استان هرمزگان همچنان منتظر «اجازه» جمهوری اسلامی و «مجوز» نیروی دریایی سپاه برای عبور از تنگه هرمز هستند و به همه شناورها، از جمله نفتکشها، تجاریها و صیادیها، «اخطار» داده شده به منطقه تحت مدیریت ایران نزدیک نشوند.
دیوید هاکنی، از تاثیرگذارترین نقاشان بریتانیایی و یکی از چهرههای ماندگار هنر معاصر، در ۸۸ سالگی درگذشت. او در بیش از شش دهه فعالیت، از نقاشی و عکاسی تا تولید آثار دیجیتال را تجربه کرد و نگاه تازهای به تصویر، رنگ و پرسپکتیو داد.
برای بسیاری، نام هاکنی با استخرهای آفتابی لسآنجلس، رنگهای درخشان، پرترههای صمیمی و نگاه سرزنده او به زندگی، گره خورده است. اما جایگاه او در تاریخ هنر فراتر از چند اثر مشهور است. او از معدود هنرمندانی بود که همواره میان سنت و نوآوری حرکت میکرد. هنرمندی که از میراث نقاشی کلاسیک الهام میگرفت و در عین حال با اشتیاق به سراغ فناوریهای تازه، از دستگاه فکس و فتوکپی تا آیپد میرفت.
هاکنی سال ۱۹۳۷ در برادفورد، در شمال انگلستان، و در خانوادهای از طبقه کارگر به دنیا آمد.
تحصیل در کالج هنر برادفورد و سپس کالج سلطنتی هنر لندن، آغاز مسیری بود که او را به یکی از چهرههای برجسته هنر پاپ در دهه ۱۹۶۰ تبدیل کرد.
در همان سالها، او با موهای بلوند، عینک گرد و سیگار همیشگیاش، به چهرهای شناختهشده در محافل هنری لندن بدل شد. اما پشت این ظاهر آشنا، هنرمندی سختکوش، منظم و پیگیر قرار داشت.
آثار اولیه هاکنی، از جمله نقاشیهایی که آشکارا به زندگی و هویت همجنسگرایانه میپرداختند، در دورانی خلق شدند که همجنسگرایی در بریتانیا هنوز جرم محسوب میشد. همین جسارت، او را نه فقط به هنرمندی نوآور، بلکه به چهرهای فرهنگی در مسیر دیده شدن و بیان فردی تبدیل کرد. برای هاکنی، هنر هیچگاه از زندگی جدا نبود.
شهرت جهانی او با مهاجرت به لسآنجلس و خلق مجموعهای از آثار مرتبط با استخرها، خانهها و نور منحصربهفرد کالیفرنیا، تثبیت شد.
آثاری چون «A Bigger Splash» (یک شلپ بزرگتر) و «Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)» (پرتره یک هنرمند؛ استخر با دو پیکر) تنها تصویرهایی از سبک زندگی آمریکایی نبودند. آنها نشان میدادند چگونه میتوان لحظهای عادی را به تصویری ماندگار و رازآلود تبدیل کرد.
در این آثار، آب، نور، معماری و بدن انسان، در تعادلی ظریف کنار هم قرار میگیرند. زبانی بصری که در عین سادگی، لایههای پیچیدهای از معنا را در خود جای داده است.
یکی از مهمترین دغدغههای هاکنی، مفهوم «دیدن» بود.
او بارها نشان داد پرسپکتیو تکنقطهای تنها یکی از شیوههای نگاه کردن به جهان است.
کلاژهای عکاسی او که از کنار هم قرار گرفتن تصاویر متعدد شکل میگرفتند، تلاشی برای ثبت همزمان زمان، حرکت و نگاههای گوناگون بودند.
در این آثار، بیننده دیگر با یک لحظه ثابت روبهرو نیست، بلکه میان زاویهها و زمانهای مختلف حرکت میکند.
هاکنی در پرترهنگاری نیز زبان منحصربهفرد خود را داشت. او دوستان، والدین، معشوقان، مجموعهداران و چهرههای فرهنگی اطرافش را با دقتی کمنظیر و در عین حال بدون تکلف به تصویر میکشید.
در پرترههای او، برخلاف بسیاری از سنتهای رسمی، فاصلهای میان هنرمند و سوژه وجود ندارد. نوعی صمیمیت آرام و انسانی در آنها جریان دارد که به ماندگاری این آثار کمک کرده است.
در دهههای بعد، بازگشت به یورکشایر و سپس اقامت در نورماندی فرانسه، فصل تازهای در کارنامه هنری او گشود.
هاکنی در این دوره با همان انرژی سالهای جوانی، درختان، جادهها، باغها و تغییر فصلها را نقاشی کرد.
برای او طبیعت هرگز موضوعی تکراری نبود، بلکه فرصتی بود برای کشف دوباره رنگ، نور و حرکت.
استفاده از فناوری
شاید یکی از شگفتانگیزترین جنبههای زندگی هنری هاکنی، استقبال بیوقفه او از فناوری بود.
برخلاف بسیاری از هنرمندان همنسلش، او فناوری را تهدیدی برای نقاشی نمیدانست.
از نگاه هاکنی، هر ابزاری که امکان خلق تصویر را فراهم کند، میتواند بخشی از زبان هنر باشد.
آثار دیجیتال او که با آیپد خلق شدند، نشان دادند کنجکاوی و میل او به تجربهگری تا پایان عمر خاموش نشد.
هاکنی با وجود شهرت عظیم، همواره شخصیتی مستقل و گاه ناسازگار با نهادهای رسمی باقی ماند.
گفته میشود او چند بار نشان شوالیه را نپذیرفت و از قبول برخی سفارشهای رسمی نیز سر باز زد.
آثار هاکنی همچنان زندهاند؛ در آبی استخرهای کالیفرنیا، در سبزی درختان یورکشایر، در پرترههای آرام دوستانش و در صفحههای نورانی آیپدی که برای او ادامه همان بوم نقاشی بود.
هاکنی به جهان یادآوری کرد که دیدن، عملی ساده و بیواسطه نیست. باید آن را آموخت، تمرین کرد و هر بار از نو کشف کرد.
شاید به همین دلیل است که میراث او تنها در موزهها و حراجیها خلاصه نمیشود.
میراث هاکنی در همان دعوت ساده اما عمیق او باقی میماند: زندگی را دوست بدار و دوباره نگاه کن.
نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی گفت که بنیامین نتانیاهو نتوانست دستاوردهای نظامی اسرائیل را به دستاوردهای امنیتی پایدار تبدیل کند او افزود که دولت کشور را وارد جنگهای فرسایشی و بینتیجه کرده و توان دستیابی به پیروزی قاطع را ندارد.
بنت، که از گزینههای جانشینی نتانیاهو است، گفت که برای فروپاشی جمهوری اسلامی و برچیدن برنامه هستهای آن، یک طرح راهبردی دارد که بر ترکیبی از ابزارهای دیپلماتیک، اطلاعاتی، اقتصادی، فناوری و نظامی متکی است.
در همین حال، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون دولت اسرائیل، در واکنش به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، نتانیاهو را ضعیف و خسته خواند و افزود: «ارتش اسرائیل ماموریتهای خود را انجام داده، اما نتانیاهو نه. هرگز شکست کاملتری از این وجود نداشته است.»
محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات، دوشنبه ۲۵ خرداد در واکنش به تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کرد اکنون زمان حمایت حامیان و منتقدان نظام از مذاکره و مذاکرهکنندگان و گام برداشتن در جهت توافق پایدار است.
او گفت که باید از «گام بلند و شجاعانه» امضای تفاهمنامه، به جد خشنود بود.
تیم ملی فوتبال اسپانیا، امشب در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی کیپورد میرود. اگرچه شاگردان لوئیس دلا فوئنته روی کاغذ و از نگاه کارشناسان، مدعی اصلی پیروزی در این مسابقه هستند، اما اردوی لاروخا در آستانه این بازی با تردیدها و دغدغههای مهمی روبهرو است.
اسپانیا نسبت به دو سال گذشته باتجربهتر شده و استعدادهای جدیدی را نیز به ترکیب خود اضافه کرده است. با این حال، رسانههای اسپانیایی از جمله موندو دپورتیوو گزارش دادهاند که کادر فنی و بازیکنان به هیچ وجه حریف آفریقایی خود را دستکم نمیگیرند. تاریخ نیز نشان میدهد اسپانیا معمولا جامهای جهانی را خوب آغاز نمیکند؛ شکست برابر سوئیس در سال ۲۰۱۰، باخت ۵ بر ۱ مقابل هلند در سال ۲۰۱۴ و تساوی با پرتغال در سال ۲۰۱۸، از جمله نتایجی هستند که مانع از اعتمادبهنفس بیش از حد ماتادورها شدهاند.
یکی از دغدغههای اصلی دلا فوئنته، انتخاب دروازهبان اصلی تیم است. رقابت میان اونای سیمون، خوان گارسیا و داوید رایا همچنان ادامه دارد و به یکی از بحثهای داغ رسانهها و هواداران تبدیل شده است.
مشکل دیگر اسپانیا به خط حمله بازمیگردد. مصدومیتهای اخیر بازیکنانی چون لامین یامال، نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز، گزینههای سرمربی را محدود کرده است و با وجود بهبودی نسبی، احتمال حضور آنها در ترکیب اصلی پایین به نظر میرسد. در چنین شرایطی، فران تورس و الکس بائنا در کنار میکل اویارزابال خط حمله اسپانیا را تشکیل خواهند داد.
اکنون باید دید لاروخا میتواند بر نگرانیهای موجود و سابقه نهچندان مطلوب خود در بازیهای افتتاحیه غلبه کند یا کیپورد شگفتی بزرگ هفته نخست جام جهانی را رقم خواهد زد.