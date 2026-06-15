این دیدار شامگاه یکشنبه در شهر فیلادلفیا برگزار شد و دو تیم اکوادور و ساحل عاج رقابت‌های خود در گروه E را آغاز کردند؛ گروهی که آلمان و کوراسائو نیز در آن حضور دارند. ساعاتی پیش از این مسابقه، آلمان با پیروزی ۷ بر ۱ برابر کوراسائو در صدر جدول قرار گرفته بود.

بازی از ابتدا متعادل و نزدیک دنبال شد و دو تیم در بیشتر دقایق مسابقه به طور تقریبا برابر مالکیت توپ و کنترل میدان را در اختیار داشتند.

اکوادور که پیش از آغاز مسابقات در رتبه بیست‌وسوم رده‌بندی فیفا قرار داشت، در نیمه نخست چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفت و دست‌کم دو بار تیر دروازه ساحل عاج را به لرزه درآورد، اما نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند.

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در سوی مقابل، ساحل عاج نیز در نیمه دوم یک بار تیر دروازه اکوادور را هدف قرار داد تا نشان دهد برای کسب هر سه امتیاز به میدان آمده است.

در حالی که مسابقه به نظر می‌رسید با تساوی بدون گل به پایان برسد، تعویض طلایی ساحل عاج نتیجه بازی را تغییر داد. آماد دیالو، ستاره جوان منچستریونایتد که در دقیقه ۵۶ وارد زمین شده بود، در دقیقه ۹۰ موفق شد گل برتری تیمش را به ثمر برساند و سه امتیاز ارزشمند را برای نماینده آفریقا به ارمغان بیاورد.

با این پیروزی، ساحل عاج که در رده سی‌وسوم رنکینگ فیفا قرار دارد، با سه امتیاز پس از آلمان در جایگاه دوم گروه E ایستاد. اکوادور نیز با وجود نمایش قابل قبول و خلق چند موقعیت خطرناک، نخستین مسابقه خود را بدون امتیاز به پایان رساند.

