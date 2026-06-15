وزارت خارجه بحرین با انتشار بیانیه‌ای از اعلام دستیابی آمریکا و ایران به یادداشت تفاهمی شامل چارچوب مذاکرات و آتش‌بس استقبال کرد و آن را گامی مهم برای کاهش تنش‌ها و اعتمادسازی در خاورمیانه دانست.

وزارت خارجه بحرین تاکید کرد هر توافق نهایی میان آمریکا و ایران باید شامل احترام ایران به حقوق بین‌الملل، حاکمیت کشورهای منطقه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد.

وزارت خارجه بحرین از تلاش‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و میانجیگری پاکستان در حمایت از گفت‌وگوها و روندهای صلح‌آمیز تقدیر کرد.