تسنیم: سه شهروند با اتهامات «توهین به مقدسات» و «توهین به مدافعان وطن» بازداشت شدند
تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت سه شهروند با اتهامات «توهین به مقدسات» و «توهین به مدافعان وطن» در رسانههای اجتماعی در تهران خبر داد.
تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت سه شهروند با اتهامات «توهین به مقدسات» و «توهین به مدافعان وطن» در رسانههای اجتماعی در تهران خبر داد.
وزارت خارجه بحرین با انتشار بیانیهای از اعلام دستیابی آمریکا و ایران به یادداشت تفاهمی شامل چارچوب مذاکرات و آتشبس استقبال کرد و آن را گامی مهم برای کاهش تنشها و اعتمادسازی در خاورمیانه دانست.
وزارت خارجه بحرین تاکید کرد هر توافق نهایی میان آمریکا و ایران باید شامل احترام ایران به حقوق بینالملل، حاکمیت کشورهای منطقه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد.
وزارت خارجه بحرین از تلاشهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و میانجیگری پاکستان در حمایت از گفتوگوها و روندهای صلحآمیز تقدیر کرد.
مخاطبان ایراناینترنشنال در واکنش به تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای توافق، بر این نکته تاکید کردند که در این ماجرا هیچ جایی برای مطالبات مردم ایران نیست. بسیاری از پیامها حاوی انتقاد از دولت آمریکا برای چشم بستن بر کشتار و عقبنشینی ترامپ از وعدههایش در حمایت از معترضان است.
شماری از مخاطبان گفتند امید بستن به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بود و او نیز مانند دیگر رهبران جهان، منافع کشور خود را در اولویت قرار میدهد.
ناامیدی از ترامپ و جامعه جهانی
یکی از شهروندان نوشت: «ساده بودیم که فکر میکردیم ترامپ قرار است برای ما معجزه کند. او نیز به فکر منافع خود در این میان است.»
شهروندان در پیامهایشان به نادیده گرفته شدن مسائل حقوق بشری و مطالبات معترضان در روند این مذاکرت نیز اشاره کردند.
یکی از مخاطبان گفت: «کشتار مردم بیگناه در دیماه بهانهای برای آغاز دوباره جنگ میان دو کشور بود، اما در مذاکرات و توافق هیچ جایی برای احقاق حق مردم بیگناه و هزاران جوانی که در زندانها محبوس هستند، نبود.»
شهروند دیگری در پیامی مشابه نوشت این توافق نشان میدهد برای کشورهای دنیا مهم نیست که ۴۰ هزار نفر از ایرانیان جاویدنام شدهاند.
مخاطبی نوشت: «فراموش نمیکنیم که دنیا در برابر نسلکشی جوانان شجاع ایران سکوت کرد.»
مخاطبان همچنین در پیامهای خود ترامپ را با باراک اوباما، رییسجمهوری اسبق آمریکا، قیاس کردند و گفتند که او نیز همچون سلفش با جمهوریاسلامی مماشات کرده است.
به گفته یکی از همین مخاطبان، ترامپ نه تنها دستاوری برای مردم ایران نداشته، بلکه وعدهای که به معترضان داده بود، نتیجه هولناکتری هم در بر داشت.
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اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت ایران باید پیش از لغو هرگونه تحریم اتحادیه اروپا، رفتار خود را بهطور اساسی تغییر دهد.
او افزود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید به برنامه هستهای، موشکهای بالستیک و فعالیتهای بیثباتکننده ایران در منطقه پایان دهد و به بازگشایی فوری تنگه هرمز منجر شود.
رییس کمیسیون اروپا همچنین گفت این توافق راه را برای مذاکرات گستردهتر درباره صلح و امنیت در خاورمیانه باز میکند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با سیانبیسی گفت که تصور میکند در اسرائیل نیروهایی وجود دارند که از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
ونس تاکید کرد: «اسرائیل قطعا در شکلدهی به خاورمیانه جدید جایگاهی در مذاکرات و تصمیمگیریها خواهد داشت.»
معاون ترامپ درباره توافق با جمهوری اسلامی گفت که یک فرایند راستیآزمایی دو مرحلهای در نظر گرفته خواهد شد.
او افزود: «انتظار داریم تنگه هرمز در بلندمدت بدون دریافت عوارض برای کشتیرانی باز بماند.»
ونس با بیان این که هنوز جزئیات زیادی درباره توافق با جمهوری اسلامی باقی مانده که باید نهایی شود، ادامه داد که انتظار میرود قالیباف و عراقچی در مراسم امضای تفاهم حضور داشته باشند.
مهر، رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده که با وجود موافقت شورای صنفی نمایش با پخش دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماها، هنوز مجوز نهایی این موضوع از سوی پلیس اماکن صادر نشده است.
تیم ملی ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود، اما تا چند ساعت مانده به آغاز این دیدار، وضعیت بلیتفروشی و نمایش مسابقه در سالنهای سینما همچنان نامشخص است.
بر اساس گزارش مهر، پلیس اماکن تاکنون مجوز پخش مسابقات فوتبال در سینماها را صادر نکرده است. با این حال، در صورت حل این موضوع و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان سینمایی تا عصر امروز، بلیت تماشای مسابقات تیم ملی در سینماها با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
با توجه به اینکه هر سه دیدار تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی در ساعات پایانی شب یا بامداد برگزار میشود، پخش این مسابقات تداخلی با اکران فیلمها نخواهد داشت. همچنین سینماداران امیدوارند نمایش بازیهای جام جهانی بتواند بخشی از خسارتهای واردشده به این صنف در هفتههای اخیر را جبران کند.