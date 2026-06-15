یک نفر در حمله پهپادی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شد
به گزارش رویترز، یک حمله پهپادی اسرائیل به خودرویی در جنوب لبنان، راننده آن را کشت.
بر اساس این گزارش، این نخستین حمله مرگبار اسرائیل در لبنان از زمان اعلام توافق میان آمریکا و ایران است.
به گزارش رویترز، یک حمله پهپادی اسرائیل به خودرویی در جنوب لبنان، راننده آن را کشت.
بر اساس این گزارش، این نخستین حمله مرگبار اسرائیل در لبنان از زمان اعلام توافق میان آمریکا و ایران است.
ارتش آمریکا در یک یادداشت هشدار اعلام کرد که محاصره بنادر ایران تا زمان تکمیل یک توافق آتشبس با این کشور که برای ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) برنامهریزی شده است، همچنان برقرار است.
در این هشدار که دوشنبه منتشر شد، آمده است: «محاصره نظامی بنادر ایران همچنان برقرار است و تمامی ترددهای ورودی و خروجی از این بنادر را محدود میکند.»
ارتش آمریکا افزود: «تا زمانی که دستور صریح صادر نشده است، از تلاش برای عبور خودداری کنید.»
مرکز اطلاعات دریایی مشترک در شبکه ایکس اعلام کرد سطح تهدید امنیت دریایی در تنگه هرمز همچنان «شدید» است.
مرکز اطلاعات دریایی مشترک، سازمانی چندملیتی است که سال ۲۰۲۴ به ابتکار سازمان نیروهای دریایی مشترک شامل ۴۷ کشور عضو تشکیل شد.
وظیفه این مرکز اتصال صنعت کشتیرانی تجاری با نیروهای دریایی در خاورمیانه است.
وزارت خارجه بحرین با انتشار بیانیهای از اعلام دستیابی آمریکا و ایران به یادداشت تفاهمی شامل چارچوب مذاکرات و آتشبس استقبال کرد و آن را گامی مهم برای کاهش تنشها و اعتمادسازی در خاورمیانه دانست.
وزارت خارجه بحرین تاکید کرد هر توافق نهایی میان آمریکا و ایران باید شامل احترام ایران به حقوق بینالملل، حاکمیت کشورهای منطقه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد.
وزارت خارجه بحرین از تلاشهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و میانجیگری پاکستان در حمایت از گفتوگوها و روندهای صلحآمیز تقدیر کرد.
مخاطبان ایراناینترنشنال در واکنش به تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی برای توافق، بر این نکته تاکید کردند که در این ماجرا هیچ جایی برای مطالبات مردم ایران نیست. بسیاری از پیامها حاوی انتقاد از دولت آمریکا برای چشم بستن بر کشتار و عقبنشینی ترامپ از وعدههایش در حمایت از معترضان است.
شماری از مخاطبان گفتند امید بستن به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای ایجاد تغییر در ایران از ابتدا اشتباه بود و او نیز مانند دیگر رهبران جهان، منافع کشور خود را در اولویت قرار میدهد.
ناامیدی از ترامپ و جامعه جهانی
یکی از شهروندان نوشت: «ساده بودیم که فکر میکردیم ترامپ قرار است برای ما معجزه کند. او نیز به فکر منافع خود در این میان است.»
شهروندان در پیامهایشان به نادیده گرفته شدن مسائل حقوق بشری و مطالبات معترضان در روند این مذاکرت نیز اشاره کردند.
یکی از مخاطبان گفت: «کشتار مردم بیگناه در دیماه بهانهای برای آغاز دوباره جنگ میان دو کشور بود، اما در مذاکرات و توافق هیچ جایی برای احقاق حق مردم بیگناه و هزاران جوانی که در زندانها محبوس هستند، نبود.»
شهروند دیگری در پیامی مشابه نوشت این توافق نشان میدهد برای کشورهای دنیا مهم نیست که ۴۰ هزار نفر از ایرانیان جاویدنام شدهاند.
مخاطبی نوشت: «فراموش نمیکنیم که دنیا در برابر نسلکشی جوانان شجاع ایران سکوت کرد.»
مخاطبان همچنین در پیامهای خود ترامپ را با باراک اوباما، رییسجمهوری اسبق آمریکا، قیاس کردند و گفتند که او نیز همچون سلفش با جمهوریاسلامی مماشات کرده است.
به گفته یکی از همین مخاطبان، ترامپ نه تنها دستاوری برای مردم ایران نداشته، بلکه وعدهای که به معترضان داده بود، نتیجه هولناکتری هم در بر داشت.
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اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، گفت ایران باید پیش از لغو هرگونه تحریم اتحادیه اروپا، رفتار خود را بهطور اساسی تغییر دهد.
او افزود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید به برنامه هستهای، موشکهای بالستیک و فعالیتهای بیثباتکننده ایران در منطقه پایان دهد و به بازگشایی فوری تنگه هرمز منجر شود.
رییس کمیسیون اروپا همچنین گفت این توافق راه را برای مذاکرات گستردهتر درباره صلح و امنیت در خاورمیانه باز میکند.