حمله اسرائیل به یک روستا در جنوب لبنان
رسانههای لبنان از حمله پهپادی اسرائیل به روستای تبنین در منطقه النبطیه الفوقا در جنوب این کشور خبر دادند.
توقف فوری حملات اسرائیل به لبنان یکی از شروط جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا بود.
رسانههای لبنان از حمله پهپادی اسرائیل به روستای تبنین در منطقه النبطیه الفوقا در جنوب این کشور خبر دادند.
توقف فوری حملات اسرائیل به لبنان یکی از شروط جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا بود.
تیم ملی سوئد رقابتهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد و در دومین دیدار گروه F، تونس را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد تا گام بلندی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارد.
این مسابقه یکشنبه شب در ورزشگاه مونتری مکزیک برگزار شد و سوئدیها از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف آفریقایی تحمیل کردند.
سوئد در دقیقه ۷ پس از موجی از حملات به گل نخست رسید. یاسین عیاری، هافبک متولد سوئد با ریشههای تونسی و مراکشی، موفق شد دروازه تونس را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.
برتری سوئد ادامه یافت و در دقیقه ۳۰ الکساندر ایساک، مهاجم سرشناس این تیم، گل دوم را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
با این حال تونس پیش از پایان نیمه نخست یکی از گلها را جبران کرد. عمر رقیق در دقیقه ۴۳ موفق شد دروازه سوئد را باز کند تا عقابهای کارتاژ با امید بیشتری راهی رختکن شوند.
اما نیمه دوم کاملاً در اختیار شاگردان گراهام پاتر بود. ویکتور یوکرش در دقیقه ۵۹ سومین گل سوئد را به ثمر رساند و کار تونس را دشوارتر کرد.
سوئدیها در ادامه نیز به حملات خود ادامه دادند. در دقیقه ۸۴ توسط اسونبرگ برای چهارمین بار وارد دروازه تونس شد. این گل ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما پس از بازبینی تصاویر توسط کمکداور ویدئویی (VAR)، گل مورد تأیید قرار گرفت.
سوئد در دقیقه ۹۵ نیز بار دیگر به گل رسید تا بازی با نتیجه ۵ بر یک به پایان برسد و یکی از پرگلترین پیروزیهای روزهای ابتدایی جام جهانی رقم بخورد. عیاری زننده آخرین گل سوئد بود.
این نتیجه برای سوئد اهمیت ویژهای داشت. تیمی که یکی از عجیبترین مسیرهای صعود به جام جهانی را پشت سر گذاشت. سوئدیها در مرحله گروهی مقدماتی اروپا حتی یک پیروزی به دست نیاوردند و در قعر جدول گروه خود قرار گرفتند، اما به لطف سهمیه پلیآف لیگ ملتهای اروپا فرصت دوبارهای یافتند.
سوئد در مرحله پلیآف چهرهای متفاوت نشان داد؛ یوکرش با هتتریک مقابل اوکراین تیمش را به فینال رساند و سپس با گل پیروزیبخش برابر لهستان، جواز حضور در جام جهانی را برای کشورش به ارمغان آورد. آنها با این صعود به نخستین تیم تاریخ تبدیل شدند که بدون کسب حتی یک برد در مرحله گروهی مقدماتی، راهی جام جهانی شده است.
در مقابل، تونس با یکی از بهترین کارنامههای مقدماتی وارد این مسابقات شده بود. عقابهای کارتاژ در مرحله انتخابی آفریقا با ۹ پیروزی و یک تساوی، بدون شکست و حتی بدون دریافت گل، به جام جهانی رسیدند. اما روند نزولی این تیم در ماههای اخیر ادامه یافت؛ روندی که پیشتر با حذف از جام ملتهای آفریقا و شکستهای سنگین در دیدارهای تدارکاتی آغاز شده بود.
سوئد با این پیروزی سه امتیازی شد و در موقعیت مناسبی برای تداوم سنت صعود از مرحله گروهی قرار گرفت؛ سنتی که در چهار حضور اخیر این تیم در جام جهانی حفظ شده است. تونس نیز برای زنده نگه داشتن امیدهای خود در گروه F، به نتایج دیدارهای آینده نیاز خواهد داشت.
رهبران و مقامهای ارشد بینالمللی پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ، توقف محاصره دریایی ایران و بازگشایی تنگه هرمز، از این تحول استقبال کردند و آن را گامی مهم برای کاهش تنشها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد جهانی دانستند.
به گزارش رویترز، مقامهای آمریکایی و ایرانی روز یکشنبه اعلام کردند که بر سر تفاهمنامهای برای پایان جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات بعدی به تفاهم رسیدهاند؛ تفاهمی که در صورت اجرا میتواند مسیر صادرات انرژی از تنگه هرمز را بار دیگر به روی جهان باز کند.
سازمان ملل: گامی مهم برای حل مسالمتآمیز بحران
سازمان ملل متحد از نخستین نهادهایی بود که به این توافق واکنش نشان داد.
سخنگوی آنتونیو گوترش اعلام کرد دبیرکل از توافق میان آمریکا و حکومت ایران که شامل آتشبس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای ادامه مذاکرات است، استقبال میکند.
به گفته او، این توافق «گامی حیاتی در مسیر حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه» به شمار میرود.
قدرتهای اروپایی: ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد
رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیهای مشترک بر یک نکته تاکید کردند: «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
آنها همچنین اعلام کردند آمادهاند برای تحقق این هدف با آمریکا، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کنند.
استرالیا: ادامه خویشتنداری ضروری است
آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، نیز از توافق استقبال کرد و گفت کانبرا مدتهاست خواهان کاهش تنشها و پایان جنگ، از جمله در لبنان، بوده است.
او هشدار داد که هرچه جنگ طولانیتر میشد، پیامدهای آن گستردهتر میگردید و افزود ادامه خویشتنداری و تعامل سازنده برای جلوگیری از تشدید بحران و دستیابی به توافقی پایدار ضروری است.
بریتانیا: آزادی کشتیرانی باید فوراً بازگردد
کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در واکنش به توافق اعلام کرد که آزادی کشتیرانی بدون دریافت عوارض باید هرچه سریعتر در تنگه هرمز برقرار شود.
او همچنین بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد.
فرانسه: توافق باید سریع و کامل اجرا شود
امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه، توافق را نتیجه تلاشهای دیپلماتیک چندین کشور دانست و از همه طرفهای درگیر خواست آن را به سرعت و به طور کامل اجرا کنند.
ماکرون همچنین گفت این توافق باید به بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز منجر شود و یادآور شد که ماموریت بینالمللی تشکیلشده با مشارکت فرانسه و بریتانیا آماده حمایت از این روند است.
آلمان: توافق میتواند اقتصاد جهانی را احیا کند
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز این توافق را یک «پیشرفت دیپلماتیک» توصیف کرد و آن را به دونالد ترامپ و طرف ایرانی تبریک گفت.
به گفته او، توافق میان واشینگتن و تهران میتواند راه را برای احیای اقتصاد جهانی و شکلگیری خاورمیانهای امنتر هموار کند.
مرتس همچنین بر ضرورت اجرای قاطعانه و کامل توافق تاکید کرد.
ژاپن: هرمز باید در عمل امن شود
سنائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، ابراز امیدواری کرد که آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نه فقط در سطح سیاسی، بلکه در عمل تضمین شود.
او همچنین خواستار دستیابی سریع به توافق نهایی درباره برنامه هستهای ایران و سایر موضوعات باقیمانده شد.
نیوزیلند: دیپلماسی مؤثرترین راهحل است
وینستون پیترز، وزیرخارجه نیوزیلند، توافق میان آمریکا و حکومت ایران را «توافقی مهم و سازنده» توصیف کرد که میتواند به کاهش تنشها و افزایش ثبات در منطقهای حیاتی برای امنیت اقتصادی جهان کمک کند.
او تاکید کرد که گفتوگو و دیپلماسی همچنان موثرترین ابزار برای حل اختلافهای دیرینه هستند.
اجماع جهانی بر دو محور
بر اساس گزارش رویترز، اگرچه رهبران جهان از زوایای مختلف به توافق میان تهران و واشینگتن نگاه کردهاند، اما تقریباً همه واکنشها بر دو محور مشترک متمرکز بوده است: نخست، ضرورت بازگشایی سریع و امن تنگه هرمز برای جلوگیری از اختلال در بازارهای انرژی و تجارت جهانی؛ و دوم، لزوم ادامه مذاکرات برای اطمینان از آنکه جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
رویترز مینویسد استقبال گسترده قدرتهای جهانی از این توافق نشان میدهد جامعه بینالمللی آن را فرصتی برای پایان دادن به یکی از پرهزینهترین بحرانهای ماههای اخیر و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی میداند، هرچند اجرای کامل توافق و مذاکرات بعدی درباره پرونده هستهای ایران همچنان با چالشهای مهمی روبهرو خواهد بود.
سیانان گزارش داد ارتش آمریکا برای پایان دادن به محاصره دریایی تنگه هرمز از جمعه آماده میشود. یک مقام آمریکایی گفت در صورت امضای توافق میان واشینگتن و جمهوری اسلامی، روند لغو محاصره آغاز خواهد شد، هرچند این برنامه ممکن است تا پیش از جمعه تغییر کند.
شبکه خبری سیانان گزارش داد ارتش آمریکا دستور آمادهسازی برای پایان دادن به محاصره دریایی تنگه هرمز از جمعه را دریافت کرده است؛ اقدامی که منوط به امضای توافق میان واشینگتن و جمهوری اسلامی خواهد بود.
به گفته یک مقام ایالات متحده، در صورت امضای توافق، نیروهای آمریکایی روند لغو محاصره دریایی را آغاز خواهند کرد.
او در عین حال تاکید کرد که این برنامه بر اساس شرایط فعلی تنظیم شده و ممکن است تا پیش از جمعه تغییراتی در آن ایجاد شود.
مارک لوین، مجری محافظهکار آمریکایی، گفت برخی مخالفان حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی اکنون از حکومت ایران و حزبالله حمایت میکنند. او همچنین از فشار واشینگتن بر اسرائیل انتقاد کرد و گفت حمله اخیر اسرائیل به حزبالله، پاسخی به کشته شدن پنج نظامی آمریکایی بوده است.
مارک لوین، مجری محافظهکار آمریکایی، با انتقاد از برخی مخالفان حمله به تاسیسات هستهای ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت افرادی که سال گذشته و امسال با حمله به برنامه هستهای جمهوری اسلامی مخالفت میکردند، اکنون از حکومت ایران و حزبالله حمایت میکنند.
او با انتقاد از مواضع اخیر واشینگتن درباره اسرائیل نوشت این کشور در دو ماه گذشته از «متحد و شریک بزرگ آمریکا در جنگ» به کشوری تبدیل شده است که به گفته او، از بنیامین نتانیاهو خواسته میشود برای دفاع از خود در برابر حزبالله و ایران از آمریکا اجازه بگیرد.
لوین با اشاره به حمله اخیر اسرائیل علیه حزبالله افزود نتانیاهو با هدف قرار دادن یک فرمانده حزبالله، کشته شدن پنج سرباز آمریکایی را تلافی کرد.
لوین نوشت اسرائیل رهبران گروهی را هدف قرار داد که به گفته او، در قتل نیروهای آمریکایی نقش داشتند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت با وجود توافق برای پایان دادن به جنگ ایران و باز شدن تنگه هرمز که یکشنبه اعلام شد، مشکل قیمت بالای نفت و بنزین و مشکلات تأمین انرژی «یک شبه حل نخواهد شد.»
این خبرگزاری به نقل از کارشناسان انرژی نوشت: «احتمالاً ماهها طول خواهد کشید تا شرکتهای انرژی بتوانند عملیات خود را تا حدی که تقاضای جهانی را برآورده کند، از سر بگیرند.»
این کارشناسان گفتند که سرعت پایین روند حمل و نقل و پالایش نفت خام و تردیدها در مورد امنیت سفر از طریق تنگه هرمز، به این معنی است که تأثیر آن بلافاصله مشاهده نخواهد شد.
آسوشیتدپرس اشاره کرد کشتیهای حامل نفت خام بیش از سه ماه است که در خلیج فارس سرگردان هستند و قادر به سفر ایمن از طریق تنگه هرمز نیستند، آبراهی که حدود یک پنجم از نفت و بنزین جهان معمولاً قبل از شروع جنگ از آن عبور میکردند.