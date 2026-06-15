نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، خواستار بازگشت به راهبرد جنگ‌های سریع و قاطع، احیای ستاد اطلاع‌رسانی ملی و اجرای خدمت سربازی اجباری برای همه شهروندان اسرائیل شد.

او گفت: «شمارش معکوس برای تغییر حکومت در ایران از زمان تغییر حکومت در اسرائیل آغاز خواهد شد.»

بنت ادامه داد: «اگر من جای نتانیاهو بودم دکترین "اختاپوس" علیه ایران را از سر می‌گرفتیم؛ هم مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شدیم و هم با ابزارهای مختلف روند تضعیف حکومت را تسریع می‌کردیم.»