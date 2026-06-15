خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه از اعمال «تغییرات مهم» در متن نهایی تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد و نوشت با تصریح نقش جمهوری اسلامی و عمان در تعیین آینده خدمات دریانوردی در تنگه هرمز، حق حاکمیتی دو کشور بر این گذرگاه تثبیت شده است.

براساس این گزارش در لحظات آخر مذاکرات، متن تفاهم‌نامه تغییراتی داشت که مساله اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و عمان بر تنگه هرمز را به‌صورت «قطعی و مصرح» مورد تاکید قرار داده است.

این منبع آگاه به فارس گفته در متن تفاهم آمده است که «جمهوری اسلامی فقط برای ۶۰ روز عبور بدون هزینه کشتی‌ها را خواهد پذیرفت؛ یعنی آمریکا اصل دریافت هزینه را پذیرفته و صرفا ۶۰ روز تخفیف از تهران گرفته است.»

این منبع ادامه داد بر اساس متن تفاهم، جمهوری اسلامی پس از ۶۰ روز بنا دارد با ارائه خدمات ایمنی، دریانوردی، محیط زیست و بیمه، از عواید مالی حاصل از تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز برای توسعه اقتصادی کشور بهره‌مند شود.