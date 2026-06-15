اسپانیا نسبت به دو سال گذشته باتجربه‌تر شده و استعدادهای جدیدی را نیز به ترکیب خود اضافه کرده است. با این حال، رسانه‌های اسپانیایی از جمله موندو دپورتیوو گزارش داده‌اند که کادر فنی و بازیکنان به هیچ وجه حریف آفریقایی خود را دست‌کم نمی‌گیرند. تاریخ نیز نشان می‌دهد اسپانیا معمولا جام‌های جهانی را خوب آغاز نمی‌کند؛ شکست برابر سوئیس در سال ۲۰۱۰، باخت ۵ بر ۱ مقابل هلند در سال ۲۰۱۴ و تساوی با پرتغال در سال ۲۰۱۸، از جمله نتایجی هستند که مانع از اعتمادبه‌نفس بیش از حد ماتادورها شده‌اند.

یکی از دغدغه‌های اصلی دلا فوئنته، انتخاب دروازه‌بان اصلی تیم است. رقابت میان اونای سیمون، خوان گارسیا و داوید رایا همچنان ادامه دارد و به یکی از بحث‌های داغ رسانه‌ها و هواداران تبدیل شده است.

مشکل دیگر اسپانیا به خط حمله بازمی‌گردد. مصدومیت‌های اخیر بازیکنانی چون لامین یامال، نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز، گزینه‌های سرمربی را محدود کرده است و با وجود بهبودی نسبی، احتمال حضور آنها در ترکیب اصلی پایین به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، فران تورس و الکس بائنا در کنار میکل اویارزابال خط حمله اسپانیا را تشکیل خواهند داد.

اکنون باید دید لاروخا می‌تواند بر نگرانی‌های موجود و سابقه نه‌چندان مطلوب خود در بازی‌های افتتاحیه غلبه کند یا کیپ‌ورد شگفتی بزرگ هفته نخست جام جهانی را رقم خواهد زد.