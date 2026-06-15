ایرلند از توافق برای تثبیت آتشبس میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کرد
هلن مکانتی، وزیر امور خارجه و تجارت ایرلند، با انتشار بیانیهای از اعلام توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای تثبیت آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرد.
هلن مکانتی، وزیر امور خارجه و تجارت ایرلند، با انتشار بیانیهای از اعلام توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای تثبیت آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرد.
استکهلم در ارتباط با رسیدن به تفاهمی برای گفتوگو درباره به دست آمدن توافق میان تهران و واشینگتن بیانیهای صادر کرد.
در بیانیه دولت سوئد آمده است: «خبر دستیابی آمریکا و ایران به توافق، خبر مثبتی است. اکنون ضروری است که عبور و مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز هرچه سریعتر از سر گرفته شود.»
تیم ملی فوتبال اسپانیا، امشب در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی کیپورد میرود. اگرچه شاگردان لوئیس دلا فوئنته روی کاغذ و از نگاه کارشناسان، مدعی اصلی پیروزی در این مسابقه هستند، اما اردوی لاروخا در آستانه این بازی با تردیدها و دغدغههای مهمی روبهرو است.
اسپانیا نسبت به دو سال گذشته باتجربهتر شده و استعدادهای جدیدی را نیز به ترکیب خود اضافه کرده است. با این حال، رسانههای اسپانیایی از جمله موندو دپورتیوو گزارش دادهاند که کادر فنی و بازیکنان به هیچ وجه حریف آفریقایی خود را دستکم نمیگیرند. تاریخ نیز نشان میدهد اسپانیا معمولا جامهای جهانی را خوب آغاز نمیکند؛ شکست برابر سوئیس در سال ۲۰۱۰، باخت ۵ بر ۱ مقابل هلند در سال ۲۰۱۴ و تساوی با پرتغال در سال ۲۰۱۸، از جمله نتایجی هستند که مانع از اعتمادبهنفس بیش از حد ماتادورها شدهاند.
یکی از دغدغههای اصلی دلا فوئنته، انتخاب دروازهبان اصلی تیم است. رقابت میان اونای سیمون، خوان گارسیا و داوید رایا همچنان ادامه دارد و به یکی از بحثهای داغ رسانهها و هواداران تبدیل شده است.
مشکل دیگر اسپانیا به خط حمله بازمیگردد. مصدومیتهای اخیر بازیکنانی چون لامین یامال، نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز، گزینههای سرمربی را محدود کرده است و با وجود بهبودی نسبی، احتمال حضور آنها در ترکیب اصلی پایین به نظر میرسد. در چنین شرایطی، فران تورس و الکس بائنا در کنار میکل اویارزابال خط حمله اسپانیا را تشکیل خواهند داد.
اکنون باید دید لاروخا میتواند بر نگرانیهای موجود و سابقه نهچندان مطلوب خود در بازیهای افتتاحیه غلبه کند یا کیپورد شگفتی بزرگ هفته نخست جام جهانی را رقم خواهد زد.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد.
قرقاش در پیامی اعلام کرد: «بیانیه وزارت خارجه درباره تفاهمنامه میان ایالات متحده و ایران، بر اهمیت گفتوگو، دیپلماسی و پایبندی به حقوق بینالملل تاکید دارد.»
او همچنین خواستار «توقف فوری و فراگیر درگیریها، احترام به حاکمیت کشورها و اصول حسن همجواری، حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی کشتیرانی بینالمللی، از جمله در تنگه هرمز و ادامه مذاکرات برای دستیابی به نتایجی پایدار در جهت حفظ امنیت و ثبات منطقه» شد.
تام برندسن، وزیر خارجه هلند، از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد. او در پیامی نوشت: «توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گامی امیدوارکننده در جهت ثبات منطقه، از جمله لبنان، است.»
برندسن همچنین از نقش پاکستان و دیگر میانجیها از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد.
وزیر خارجه هلند تاکید کرد: «بسیار مهم است که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هرچه سریعتر احیا شود.»
بئاته ماینل رایزینگر، وزیر خارجه اتریش، نیز ضمن استقبال از این تفاهمنامه نوشت: «خبر بسیار خوبی است. آمریکا و ایران گام بزرگی به سوی صلح برداشتهاند. این اتفاق برای منطقه، برای اروپا و برای اتریش مثبت است.»
وزیر خارجه اتریش تاکید کرد: «اکنون مهم این است که این توافق واقعا امضا شود، تنگه هرمز بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی تضمین شود.»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، به سایت دیدهبان ایران گفت تعدادی از نمایندگان در حال تنظیم شکایت از محمدباقر قالیباف به کمیسیون اصل ۹۰ هستند تا پیگیری کنند چرا مجلس تعطیل است و جلسات آن برگزار نمیشود.
از قالیباف بهعنوان یکی از چهرههای اصلی تفاهمنامه اخیر با آمریکا یاد میشود.
ابوترابی، اضافه کرد بسیاری از نمایندگان معتقدند قالیباف نمیخواهد مجلس وارد قانونگذاری درباره تنگه هرمز، نطقها، مباحث نظارتی، پرسش از وزرا، گرانی و سایر موضوعات شود یا نمایندگان مواضع خود را مطرح کنند.
او درباره تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا گفت صرف تغییر عنوان از «توافقنامه» به «تفاهمنامه» مشکل را حل نمیکند، زیرا مواد مندرج در این ۱۴ بند از نظر حقوقی تعهدات و الزامات فراوانی بر عهده جمهوری اسلامی قرار میدهد و این متن باید به مجلس ارائه و تصویب شود.