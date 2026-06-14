هشدار نفوذ پهپاد در مناطق شمالی اسرائیل
ارتش اسرائیل اعلام کرد که هشدار نفوذ پهپاد در چند منطقه در شمال کشور فعال شده و جزییات در حال بررسی است. صبح شنبه، ۲۳ خرداد نیز هشداری مشابه صادر شده بود.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که هشدار نفوذ پهپاد در چند منطقه در شمال کشور فعال شده و جزییات در حال بررسی است. صبح شنبه، ۲۳ خرداد نیز هشداری مشابه صادر شده بود.
وزارت علوم اعلام کرد به دلیل تداخل زمان امتحانات دانشگاهها با مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، همه این امتحانات به زمان دیگری موکول میشود و زمانبندیها متعاقبا اعلام خواهد شد.
طبق اطلاعیه رسمی، قرار است جسد خامنهای بین روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، بیش از چهار ماه پس از مرگ بهخاک سپرده شود.
در اطلاعیهای مشابه، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد زمان برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم به دلیل تشییع جنازه رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی یک هفته به تعویق افتاده است. بر این اساس، امتحانات پایه یازدهم از ۲۰ تیر ۱۴۰۵ و پایه دوازدهم از ۲۱ تیر ۱۴۰۵ برگزار میشود.
در حالی که مقامهای آمریکایی و پاکستانی از امضای قریبالوقوع یک چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدهند، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفتها با آن در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد توافق با [حکومت] ایران قرار است روز یکشنبه ۲۴ خرداد، همزمان با هشتادمین سالروز تولد او، امضا شود. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نیز گفت دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدهاند و اسلامآباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یکشنبه آماده میشود. به گفته او، مذاکرات فنی و کارشناسی پس از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت.
با این حال، جمهوری اسلامی چنین زمانبندیای را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است امضای توافق «فردا» [یکشنبه] انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد.
بر اساس گزارش رویترز، یکی از محورهای اصلی این توافق، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محدودیتهای ایجادشده در این گذرگاه حیاتی انرژی است. ترامپ اعلام کرده است که به محض امضای توافق، تنگه هرمز «برای همه» باز خواهد شد.
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در حالی که مقامهای آمریکایی و پاکستانی از امضای قریبالوقوع یک چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدهند، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفتها با آن در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد توافق با [حکومت] ایران قرار است روز یکشنبه ۲۴ خرداد، همزمان با هشتادمین سالروز تولد او، امضا شود. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نیز گفت دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدهاند و اسلامآباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یکشنبه آماده میشود. به گفته او، مذاکرات فنی و کارشناسی پس از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت.
با این حال، جمهوری اسلامی چنین زمانبندیای را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است امضای توافق «فردا» [یکشنبه] انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد.
بر اساس گزارش رویترز، یکی از محورهای اصلی این توافق، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محدودیتهای ایجادشده در این گذرگاه حیاتی انرژی است. ترامپ اعلام کرده است که به محض امضای توافق، تنگه هرمز «برای همه» باز خواهد شد.
منابع آگاه از مذاکرات به رویترز گفتهاند که پیشنویس یادداشت تفاهم شامل بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران و لغو محاصره دریایی اعمالشده از سوی آمریکا است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که این اقدامات به صورت همزمان اجرا خواهند شد و پس از آن مرحله پاکسازی مینها از مسیرهای دریایی آغاز میشود؛ اقدامی که ممکن است با مشارکت کشورهای عضو گروه هفت انجام شود.
به نوشته رویترز، در ازای بازگشایی تنگه هرمز، آمریکا روند آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران را آغاز خواهد کرد و تحریمهای مربوط به صادرات نفت ایران را نیز تعلیق خواهد کرد.
اسماعیل بقایی نیز به خبرگزاری فارس گفته است که آزادسازی داراییهای بلوکهشده بخش جداییناپذیر توافق است. او در عین حال تاکید کرده که [حکومت] ایران برای خدمات ارائهشده در تنگه هرمز باید هزینه دریافت کند. بقایی همچنین خواستار پایان حضور پایگاههای نظامی خارجی در منطقه شده است.
رویترز گزارش داده که موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی در مرحله بعدی مذاکرات و در قالب یک دوره ۶۰ روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته یک مقام آمریکایی، هدف نهایی این مذاکرات برچیدن برنامه هستهای ایران، نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا و انتقال آنها از کشور است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که در داخل ایران مخالفتهایی با توافق احتمالی در حال شکلگیری است. ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و رسانههای داخلی نشان میدهد گروهی از مخالفان توافق در تهران و برخی شهرهای دیگر تجمع کردهاند و علیه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مسئول مذاکرات، شعار سر دادهاند.
رویترز به نقل از یک شهروند ساکن مشهد گزارش داده است که برخی معترضان شعارهایی مانند «مرگ بر سازشکار» و «سازشکار، استعفا، استعفا» سر دادهاند؛ شعارهایی که به نظر میرسد عراقچی را هدف قرار داده بود.
به گزارش رویترز، با وجود پیشرفت مذاکرات، درگیریهای نظامی همچنان ادامه دارد. ارتش آمریکا اعلام کرده است که بامداد شنبه چندین پهپاد انتحاری ایرانی را که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند سرنگون کرده است.
همزمان اسرائیل، که اعلام کرده طرف توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، از حمله به بیش از ۷۰ هدف متعلق به حزبالله لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داده است. این در حالی است که به نوشته رویترز، میان ترامپ و بنیامین نتانیاهو بر سر درخواست واشینگتن برای محدود کردن عملیات نظامی اسرائیل در لبنان به منظور تسهیل مذاکرات با تهران اختلاف نظر وجود دارد.
عراقچی نیز روز جمعه گفته بود که اگرچه هنوز امکان تغییر در مفاد تفاهمنامه وجود دارد، اما تفاهم اولیه نشان میدهد جمهوری اسلامی از این جنگ «قویتر» خارج شده است.
رویترز همچنین به ارزیابی برخی کارشناسان اشاره کرده که معتقدند اگرچه حملات آمریکا بخش قابل توجهی از توان نظامی و صنعتی حکومت ایران را تضعیف کرده است، اما جنگ در عین حال به تثبیت بیشتر نفوذ جریانهای تندرو و سپاه پاسداران در ساختار قدرت جمهوری اسلامی انجامیده است.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، در پیام تبریک تولد دونالد ترامپ از حمایت او در مقابله با جمهوری اسلامی و تعهدش به امنیت اسرائیل قدردانی کرد. هرتزوگ همچنین از تلاشهای ترامپ برای آزادی گروگانها و تقویت روابط آمریکا و اسرائیل تمجید کرد.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس، هشتادمین سالروز تولد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را تبریک گفت و نوشت: «مردم اسرائیل از رهبری شما در مقابله با امپراتوری شر ایران و تعهد راسخ شما به امنیت اسرائیل سپاسگزار هستند.»
او نوشت: «ما هرگز تلاشهای خستگیناپذیر شما را در آزادسازی گروگانهای عزیزمان فراموش نخواهیم کرد. باشد که خاورمیانه و جهان را به سوی صلح و امنیت رهبری کنید و به تقویت مشارکت بینظیر ایالات متحده و اسرائیل ادامه دهید.»
تیم ملی اسکاتلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی، با تکگل جان مکگین برابر هائیتی به پیروزی رسید و با سه امتیاز در صدر گروه C قرار گرفت. این دیدار در ورزشگاه بوستون برگزار شد و بازگشت هر دو تیم به جام جهانی پس از دههها دوری را رقم زد.
اسکاتلند که آخرین بار در جام جهانی ۱۹۹۸ حضور داشت، در دقیقه ۲۸ به گل رسید. جان مکگین با استفاده از فرصت بهدستآمده، تنها گل مسابقه را وارد دروازه هائیتی کرد تا شاگردان استیو کلارک نیمه نخست را با برتری به پایان برسانند.
رقابت در بیشتر زمان بازی نزدیک و متعادل بود. دو تیم در مالکیت توپ و تعداد شوتها عملکردی تقریبا برابر داشتند و هیچیک نتوانستند برتری محسوسی بر دیگری تحمیل کنند.
با این حال، هائیتی در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه کنترل بیشتری بر جریان بازی پیدا کرد و چندین موقعیت خطرناک روی دروازه اسکاتلند ایجاد کرد، اما مهاجمان این تیم نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند و گل تساوی را به ثمر برسانند.
در نهایت مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود اسکاتلند به پایان رسید؛ نتیجهای که باعث شد این تیم با سه امتیاز در صدر گروه C قرار بگیرد. ساعاتی پیش از این مسابقه، دیدار دیگر این گروه میان برزیل و مراکش با تساوی یک بر یک خاتمه یافته بود.
این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت ویژهای داشت. هائیتی در تنها حضور قبلی خود در جام جهانی، در سال ۱۹۷۴، هر سه دیدار مرحله گروهی را واگذار کرده و حذف شده بود. اسکاتلند نیز در همان دوره و سپس در هر هشت حضور خود در جام جهانی، از جمله آخرین حضورش در سال ۱۹۹۸، نتوانسته بود از مرحله گروهی صعود کند.
پیروزی برابر هائیتی شانس اسکاتلند را برای تاریخسازی و راهیابی به مراحل حذفی افزایش داده است؛ هرچند این تیم هنوز باید با برزیل و مراکش، دو تیم حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر ردهبندی فیفا، روبهرو شود. هائیتی نیز برای حفظ امیدهای صعود خود ناچار است در دیدارهای آینده امتیاز کسب کند.
اسکاتلند پیش از آغاز جام جهانی در رتبه ۴۲ و هائیتی در رتبه ۸۳ ردهبندی فیفا قرار داشتند.