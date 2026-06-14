العربیه: هیات قطر در راه اسلامآباد است
شبکه العربیه گزارش داد هیاتی از قطر اکنون در حال عزیمت به اسلامآباد است.
شبکه العربیه گزارش داد هیاتی از قطر اکنون در حال عزیمت به اسلامآباد است.
یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، گفت دونالد ترامپ در گفتوگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین اعلام کرد توافق برای پایان دادن به درگیری با جمهوری اسلامی تقریبا نهایی شده است.
به گفته اوشاکوف، رییسجمهوری روسیه از پایان یافتن درگیریها ابراز خرسندی کرده است.
مشاور کرملین همچنین گفت ترامپ در این گفتوگو بر ضرورت پایان جنگ اوکراین تاکید و آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کرده است.
اوشاکوف افزود پوتین نیز بهصورت «غیررسمی» هشتادمین سالروز تولد ترامپ را به او تبریک گفته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره حمله اسرائیل به بیروت در یک تماس تلفنی به اکسیوس گفت: «این اوضاع را بههم ریخت. امضای توافق را چند ساعت به تعویق انداخت. قرار بود همین الان باشد. حالا برای چند ساعت دیگر برنامهریزی شده است».
به گزارش اکسیوس، ترامپ گفت وقتی مشاورانش برای گزارش حمله اسرائیل در بیروت با او تماس گرفتند شوکه شد و از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خشمگین شد.
ترامپ گفت: «این خیلی بد است، نمیتوانستم باور کنم. یک ساعت قبل از اینکه قرار باشد توافق را امضا کنیم.»
ترامپ اضافه کرد که حزبالله ابتدا به اسرائیل حمله کرده، اما تاکید کرد که این حمله هیچ خسارتی نداشته و هیچکس کشته نشده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ادامه گفتوگوی خود با فاکس نیوز گفت در صورت امضای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی بلافاصله دستور لغو محاصره بنادر ایران را صادر خواهد کرد.
او افزود پس از امضای این تفاهمنامه، مذاکرات درباره جزییات برنامه هستهای جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
ترامپ همچنین گفت مراسم امضای حضوری تفاهمنامه میان واشینگتن و تهران ممکن است هفته آینده در اروپا برگزار شود.
علی مطهری، نایبرییس مجلس دهم، گفت بخشی از تجمعات علیه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا سازماندهیشده است و برخی گروههای سیاسی میخواهند اعتراضها را در سراسر کشور گسترش دهند.
او مخالفت با تعامل با آمریکا را ناشی از «برداشتهای غلط» از سخنان روحالله خمینی و علی خامنهای دانست.
مطهری به سایت جماران گفت: «باید مراقب بود این بار در برابر توافق احتمالی کارشکنی نشود و تمام جناحهای سیاسی توجه کنند هر توافقی صرفا با نظر مجتبی خامنهای امضا خواهد شد و مسئولان جمهوری اسلامی بدون موافقت او نمیتوانند متنی را امضا کنند.»
علی مطهری، نایبرییس مجلس دهم، گفت بخشی از تجمعات علیه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا سازماندهیشده است و برخی گروههای سیاسی تلاش دارند این اعتراضها را به سراسر کشور گسترش دهند.
او مخالفت با تعامل با آمریکا را ناشی از «برداشتهای غلط» از سخنان روحالله خمینی و علی خامنهای دانست.
مطهری همچنین گفت باید مراقب بود این بار در برابر توافق احتمالی کارشکنی نشود و همه جناحهای سیاسی توجه داشته باشند که هر توافقی تنها با نظر مجتبی خامنهای امضا خواهد شد.
او افزود مقامهای جمهوری اسلامی بدون موافقت مجتبی خامنهای نمیتوانند هیچ توافقی را امضا کنند.