احمد نعیمی، شهروند بهائی ساکن یزد، یکشنبه ۲۳ خرداد پس از حضور در شعبه شش بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یزد بازداشت شد.
بازداشت او در حالی صورت گرفت که همسرش، فلورا صمدانی، نیز از ۱۳ اردیبهشتماه در بازداشت به سر میبرد و پس از بازجویی به زندان یزد منتقل شده است. قرار بازداشت صمدانی نیز ۱۶ خرداد برای یک ماه دیگر تمدید شد.
بر اساس این گزارش، بستگان و نزدیکان این زوج بارها برای پیگیری وضعیت آنها به مراجع قضایی مراجعه کردهاند، اما مسئولان مربوطه به آنها گفتهاند: «پرونده از سوی نهاد اطلاعاتی به شعبه ارسال نشده و در نتیجه امکان صدور قرار وثیقه وجود ندارد.»
رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که بر اساس پیشنویس تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن، آمریکا با آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران موافقت کرده است.
به گفته این مقام، این داراییها از طریق انتقال مستقیم نقدی، همکاری کشورهای منطقه و ایجاد خطوط اعتباری مالی آزاد خواهند شد.
این مقام همچنین گفت آمریکا در چارچوب تفاهمنامه احتمالی، برای مدت مشخصی از اعمال تحریمهای نفتی علیه تهران صرفنظر خواهد کرد و در مقابل، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بلافاصله به روی همه کشتیهای تجاری باز خواهد کرد.
رویترز همچنین به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا با رقیقسازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است و سازوکار اجرای این موضوع در ۶۰ روز آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.