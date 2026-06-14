در حالی که گمانهزنیها درباره مفاد تفاهمنامه احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داشت، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در شبکه ایکس نوشت تهران و واشینگتن بیش از هر زمان دیگری به تفاهمنامه صلح نزدیک شدند و احتمال نهایی شدن آن در ۲۴ ساعت آینده وجود دارد.
پس از آن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این پست شهباز شریف را بازنشر داد و ساعتی بعد اعلام کرد که توافق با تهران یکشنبه ۲۴ خرداد امضا میشود.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرد که قرار شده در تفاهمنامه فعلی بحثی از مسائل هستهای به میان نیاید. او همچنین «احتمال نهایی شدن تفاهم در روزهای آتی» را بالا ارزیابی کرد و همزمان گفت که هیات مذاکرهکننده ایرانی برای سفر به ژنو یا جای دیگر ظرف دو روز آینده برنامهای ندارد.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز جنگ ۱۲ روزه بار دیگر بر بیاعتمادی نسبت به آمریکا تاکید کرد و افزود که جنگ جمهوری اسلامی با «جبهه اشقیا و مستکبران» ادامه دارد.
رسانههای داخل ایران، از جمله روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، به شکاف میان حامیان حکومت بر سر توافق با ایالات متحده اشاره کردند. روزنامه جوان منتقدان را «تفرقهافکن» خواند و نوشت: «این گروه رهبری کشور را ضعیف و بیاختیار و بیاطلاع جلوه میدهند و همه مسئولانی که در شدیدترین خطرات امنیتی مشغول تمشیت امور هستند، خائن و تسلیمشده معرفی میکنند.»
اسرائیل در بامداد ۲۳ خرداد به شهرک کفررمان در جنوب لبنان حمله کرد و پس از آن دامنه هشدارهای تخلیه در جنوب لبنان را گسترش داد. ارتش این کشور اعلام کرد که در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۳ خرداد، بیش از ۷۰ زیرساخت حزبالله در جنوب لبنان را هدف قرار داده و هفت عضو حزبالله را درون یک مسیر زمینی کشته است.
دفتر نشر آثار علی خامنهای جزئیاتی از مراسم تشییع و تدفین او منتشر و اعلام کرد که این مراسم در روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیر در تهران و قم برگزار و جنازه او ۱۸ تیر در مشهد به خاک سپرده میشود.
رسانههای ایران از به زیرساختهای برخی بانکها خبر دادند و در ادامه، نهادهای رسمی این حملات را تایید کردند.
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