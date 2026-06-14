یک عضو کمیسیون امنیت ملی: محاصره دریایی توسط آمریکا نقض آتشبس است
ابوالفضل عجم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت اقدامات آمریکا از جمله محاصره دریایی، از مصادیق نقض آتشبس است
ابوالفضل عجم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت اقدامات آمریکا از جمله محاصره دریایی، از مصادیق نقض آتشبس است
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست با انتقاد از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن هشدار داد چنین توافقی میتواند تلاشهای صورتگرفته برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
این روزنامه یکشنبه ۲۴ خرداد در سرمقالهای، توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا را «برجام ۲» توصیف کرد و نوشت در صورت صحت گزارشهای منتشرشده درباره مفاد یادداشت تفاهم، چارچوب مورد نظر دولت دونالد ترامپ «یک فاجعه» خواهد بود.
بر اساس این سرمقاله، یک یادداشت تفاهم تنها زمانی میتواند مفید واقع شود که «تعهداتی قاطع» را در بر گیرد و نهایی شدن آن پیش از پاسخگویی به پرسشهای دشوار «خطرناک» خواهد بود.
اورشلیمپست با اشاره به چارچوب زمانی تعیینشده برای مذاکرات پس از توافق اولیه افزود: «در خاورمیانه ۶۰ روز زمانی کافی است تا واقعیتهای میدانی دستخوش تغییر شوند. ایران میتواند دست به جابهجایی مواد [هستهای] بزند، تاسیسات خود را مستحکمتر کند، بر میانجیها فشار وارد آورد و هرگونه تاخیر را بهعنوان نشانه سوءنیت طرف مقابل جلوه دهد.»
سیانان ۲۳ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر، محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده خود را پلمب و ورودیها را مینگذاری کرده است.
پیشتر در ۲۲ خرداد، پایگاه خبری واینت نوشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگوی اخیر خود با رییسجمهوری آمریکا تاکید کرده است اسرائیل «قربانی» توافق احتمالی تهران و واشینگتن نخواهد شد.
نگرانی اسرائیل از نادیده گرفته شدن برنامه موشکی و نیروهای نیابتی تهران
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نوشت اگرچه مقامهای اسرائیلی بارها اعلام کردهاند ترامپ از نگرانیها و مواضع اسرائیل آگاه است، اما این موضوع بهتنهایی کافی نیست و اسرائیل هیچگاه طرف مذاکرات اخیر نبوده است.
در این سرمقاله آمده است: «نادیده گرفتن موشکهای بالستیک در توافق اصلی، به ضعیفتر شدن این چارچوب خواهد انجامید. ایران تنها از طریق غنیسازی اورانیوم اسرائیل را تهدید نمیکند. ایران از طریق موشکها، پهپادها، حزبالله، حوثیها، شبهنظامیان در عراق و سوریه، و همچنین زیرساختهایی که به این نیروها امکان میدهد اسرائیل را زیر آتش نگه دارند، اسرائیل را تهدید میکند.»
اورشلیمپست هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هستهای بپردازد، اما با سامانههای پرتاب و شبکههای منطقهای شکلگرفته پیرامون آن مقابله نکند، نمیتواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.
بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیریها در لبنان وادار کند، بدون آنکه تضمینهای مشخصی درباره خلع سلاح حزبالله، قطع حمایت مالی جمهوری اسلامی و حملات فرامرزی ارائه دهد، حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را تضعیف خواهد کرد.
این روزنامه تاکید کرد نمیتوان انتظار داشت اسرائیل امنیت مناطق شمالی خود را به وعدههای تهران گره بزند.
روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بارها تاکید کردهاند تهران درباره برنامه موشکی خود وارد مذاکره نخواهد شد.
برجام با نامی جدید؟
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نسبت به احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد این موضوع به میانهرو شدن حکومت نخواهد انجامید، بلکه تهران از آن برای بازسازی توان تسلیحاتی، تثبیت حاکمیت، پاداش به نیروهای امنیتی و احیای شبکههای نیابتی بهره خواهد گرفت.
این روزنامه نوشت: «چنین امتیازاتی خیانت به مردم ایران است. به آنان گفته شده بود جهان آزاد ماهیت رژیمی را که بر آنان حکومت میکند، بهخوبی میشناسد. به آنان گفته شده بود فشار بر تهران متوجه کسانی است که مخالفان را زندانی و زنان را سرکوب میکنند، شهروندان را به فقر میکشانند و ثروت ملی را به جنگهای خارجی اختصاص میدهند.»
اورشلیمپست مذاکرات کنونی را به «برجام ۲» تشبیه کرد و افزود در زمان ریاستجمهوری باراک اوباما، برجام بهعنوان راهکاری «عملگرایانه» برای به تعویق انداختن برنامه هستهای جمهوری اسلامی معرفی شد، اما در عمل به تهران زمان، منابع مالی و مشروعیت داد و بخش قابل توجهی از اقدامات منطقهای حکومت ایران را نادیده گرفت.
در ادامه آمده است: «احتمال میرود چارچوب کنونی همان اشتباه را با نامی جدید تکرار کند؛ یعنی اعطای امتیازهای زودهنگام، زمانبندیهای مبهم، به تعویق انداختن مذاکرات فنی و خودداری از مواجهه با ساختار کامل قدرت حکومت ایران.»
در روزهای گذشته، رییسجمهوری آمریکا بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و آن را «توافق بد» خوانده است.
ترامپ ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت برخلاف برجام، در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی «هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد».
تیم بسکتبال نیویورک نیکس با پیروزی ۹۴ بر ۹۰ مقابل سنآنتونیو اسپرز در بازی پنجم فینال و پیروزی ۴ بر یک در مجموع سری، پس از ۵۳ سال بار دیگر قهرمان NBA شد. این تیم در هر چهار پیروزی خود از اختلافی دو رقمی بازگشت و در بازی پنجم نیز عقبافتادگی ۱۶ امتیازی را جبران کرد.
نیکس در این فصل هر چهار فرصت قهرمانی خود را در بازیهای خارج از خانه با پیروزی به پایان رساند. با این حال، حضور هزاران هوادار نیویورک در تگزاس باعث شده بود جو ورزشگاه چندان شبیه یک بازی خارج از خانه نباشد.
نیکس در بازی چهارم نیز با جبران اختلاف ۲۹ امتیازی و پیروزی ۱۰۷ بر ۱۰۶ با ضربه اوجی آنونوبی در ۱.۲ ثانیه پایانی، بزرگترین بازگشت تاریخ فینال NBA را رقم زده بود.
در بازی پنجم، اسپرز مانند مسابقات قبلی با اختلافی دو رقمی پیش افتاد و در مقطعی از نیمه نخست ۱۶ امتیاز برتری داشت. نیکس ۱۶ شوت از ۱۸ تلاش نخست خود را از دست داد و تا مدتی حتی تعداد بلاکهای ومبانیاما از تعداد گلهای زده نیکس بیشتر بود.
با این حال، نیویورک با یک روند ۲۲ بر ۹ اختلاف را کاهش داد و در نهایت در نیمه دوم بازی را در اختیار گرفت.
تیم فوتبال استرالیا در اولین بازی خود از گروه D جام جهانی با نتیجه ۲-۰ ترکیه را شکست داد. در این بازی ایرانکوندا و کانر مکتالف برای استرالیا گلزنی کردند.
این بازی در ورزشگاه ونکوور برگزار شد و ژسوس نوئل ونزوئلایی قضاوت این بازی را برعهده داشت.
تیم ملی ترکیه درحالی در این بازی شکست خورد که بازیکنانی همچون آردا گولر و هاکان چالهاناوغلو و سایر ستارههایش را در ترکیب داشت.
در این بازی آردا گولر یک ضربه ایستگاهی زد که توسط دروازهبان استرالیا مهار شد.
دقایق پایانی نیز با حملات پراکنده ترکیه همراه بود، اما انسجام خط دفاعی استرالیا و عملکرد مطمئن دروازهبان این تیم اجازه بازگشت به حریف نداد. در نهایت، استرالیا با وجود مالکیت کمتر، با فوتبال مستقیم و استفاده حداکثری از فرصتهایش به یک پیروزی ارزشمند ۲ بر صفر دست یافت.
در دیگر بازی این گروه آمریکا با نتیجه ۴-۱ پاراگوئه را شکست داده بود.
دولت تایوان از راهاندازی یک وبسایت ویژه برای دریافت گزارشهای اطلاعاتی شهروندان چینی خبر داد؛ اقدامی که به گفته مقامهای تایوانی، در پاسخ به تمایل فزاینده مردم چین برای ارائه اطلاعات انجام گرفته است.
اداره امنیت ملی تایوان یکشنبه ۲۴ خرداد با انتشار بیانیهای به زبانهای چینی و انگلیسی اعلام کرد این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افرادی قرار میدهد که از شرایط موجود در چین ناراضیاند و خواهان تغییر هستند.
این نهاد افزود در سالهای اخیر، اقتصاد چین با دشواریهای متعددی روبهرو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت «کنترل شدید» قرار دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی، این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه، شمار فزایندهای از افراد با نهادهای مرتبط در تایوان تماس گرفتهاند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اطلاعات ابراز کردهاند.»
پکن تاکنون به این اقدام تایپه واکنشی نشان نداده است.
رویترز در همین رابطه نوشت تایوان و چین سالهاست که علیه یکدیگر فعالیتهای جاسوسی انجام میدهند. تایوان بهویژه از افزایش تعداد پروندههای جاسوسی مرتبط با پکن خبر داده است.
چین تایوان را بخشی جداییناپذیر از قلمرو خود میداند و بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
تشویق مردم چین به جاسوسی
رویترز در ادامه گزارش داد وبسایتی که دولت تایوان برای شهروندان چینی راهاندازی کرده، با یک ویدیوی تبلیغاتی یکدقیقهای آغاز میشود با هوش مصنوعی تولید شده است.
در این ویدیو، یک کارمند دولت چین مشاهده میکند که همکارانش تحت بازجویی قرار میگیرند و از سمتهای خود برکنار میشوند.
این کارمند که نامی از او برده نمیشود، با لهجه شمالی چین میگوید: «آه، باز هم یک نفر دیگر را بردند.»
راوی ویدیو نیز هشدار میدهد: «رفقای قدیمی، یکی پس از دیگری، به شکلی غیرقابل توضیح ناپدید میشوند.»
در پایان ویدیو، این مقام دولتی یک تلفن همراه خریداری میکند و هنگام تایپ کردن روی آن میگوید: «اکنون زمان تغییر فرا رسیده است.»
به گزارش رویترز، این وبسایت در چین مسدود شده است، اما بسیاری از شهروندان چینی برای دسترسی به وبسایتهای فیلترشده، از جمله شبکههای اجتماعی و موتورهای جستوجوی غربی، از ویپیان استفاده میکنند.
۲۴ اردیبهشت، شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان بهدرستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری بینجامد.
او تاکید کرد تایوان مهمترین موضوع در روابط پکن و واشینگتن به شمار میرود.
الگوبرداری از آمریکا، اسرائیل و بریتانیا
اداره امنیت ملی تایوان در ادامه بیانیه خود از شهروندان چینی، چه در داخل و چه در خارج از این کشور، خواست «فعالانه اطلاعات خود را ارائه دهند و شجاعانه برای ایجاد تغییر اقدام کنند».
این نهاد اعلام کرد این رویکرد جدید با الگوبرداری از اقدامات سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی در کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل صورت گرفته است.
بر اساس این بیانیه، کانال ارتباطی جدید به شهروندان چینی امکان میدهد گزارشهای اطلاعاتی خود را در اختیار تایوان قرار دهند تا «منابع متنوع اطلاعاتی اداره امنیت ملی گسترش یابد».
به گزارش رویترز، چین نیز پیشتر از روشهای مشابه استفاده کرده است. پکن در سال ۲۰۲۴ یک نشانی پست الکترونیک معرفی کرد تا افراد بتوانند گزارشها و اطلاعات خود را درباره جرائم منتسب به «جداییطلبان» تایوانی ارسال کنند.
دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن بر این جزیره را رد میکند و تاکید دارد تنها مردم تایوان حق دارند درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
وزارت علوم اعلام کرد به دلیل تداخل زمان امتحانات دانشگاهها با مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، همه این امتحانات به زمان دیگری موکول میشود و زمانبندیها متعاقبا اعلام خواهد شد.
طبق اطلاعیه رسمی، قرار است جسد خامنهای بین روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، بیش از چهار ماه پس از مرگ بهخاک سپرده شود.
در اطلاعیهای مشابه، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد زمان برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم به دلیل تشییع جنازه رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی یک هفته به تعویق افتاده است. بر این اساس، امتحانات پایه یازدهم از ۲۰ تیر ۱۴۰۵ و پایه دوازدهم از ۲۱ تیر ۱۴۰۵ برگزار میشود.
رییس سازمان سنجش هم اعلام کرد آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ به دلیل تشییع جنازه خامنهای به تعویق افتاده و در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار خواهد شد.