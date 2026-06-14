این روزنامه یک‌شنبه ۲۴ خرداد در سرمقاله‌ای، توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا را «برجام ۲» توصیف کرد و نوشت در صورت صحت گزارش‌های منتشرشده درباره مفاد یادداشت تفاهم، چارچوب مورد نظر دولت دونالد ترامپ «یک فاجعه» خواهد بود.

بر اساس این سرمقاله، یک یادداشت تفاهم تنها زمانی می‌تواند مفید واقع شود که «تعهداتی قاطع» را در بر گیرد و نهایی شدن آن پیش از پاسخ‌گویی به پرسش‌های دشوار «خطرناک» خواهد بود.

اورشلیم‌پست با اشاره به چارچوب زمانی تعیین‌شده برای مذاکرات پس از توافق اولیه افزود: «در خاورمیانه ۶۰ روز زمانی کافی است تا واقعیت‌های میدانی دستخوش تغییر شوند. ایران می‌تواند دست به جابه‌جایی مواد [هسته‌ای] بزند، تاسیسات خود را مستحکم‌تر کند، بر میانجی‌ها فشار وارد آورد و هرگونه تاخیر را به‌عنوان نشانه‌ سوءنیت طرف مقابل جلوه دهد.»

سی‌ان‌ان ۲۳ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر، محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را پلمب و ورودی‌ها را مین‌گذاری کرده است.

پیش‌تر در ۲۲ خرداد، پایگاه خبری وای‌نت نوشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در گفت‌وگوی اخیر خود با رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرده است اسرائیل «قربانی» توافق احتمالی تهران و واشینگتن نخواهد شد.

نگرانی اسرائیل از نادیده گرفته شدن برنامه موشکی و نیروهای نیابتی تهران

شورای سردبیری اورشلیم‌پست در ادامه نوشت اگرچه مقام‌های اسرائیلی بارها اعلام کرده‌اند ترامپ از نگرانی‌ها و مواضع اسرائیل آگاه است، اما این موضوع به‌تنهایی کافی نیست و اسرائیل هیچ‌گاه طرف مذاکرات اخیر نبوده است.

در این سرمقاله آمده است: «نادیده گرفتن موشک‌های بالستیک در توافق اصلی، به ضعیف‌تر شدن این چارچوب خواهد انجامید. ایران تنها از طریق غنی‌سازی اورانیوم اسرائیل را تهدید نمی‌کند. ایران از طریق موشک‌ها، پهپادها، حزب‌الله، حوثی‌ها، شبه‌نظامیان در عراق و سوریه، و همچنین زیرساخت‌هایی که به این نیروها امکان می‌دهد اسرائیل را زیر آتش نگه دارند، اسرائیل را تهدید می‌کند.»

اورشلیم‌پست هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هسته‌ای بپردازد، اما با سامانه‌های پرتاب و شبکه‌های منطقه‌ای شکل‌گرفته پیرامون آن مقابله نکند، نمی‌تواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.

بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیری‌ها در لبنان وادار کند، بدون آنکه تضمین‌های مشخصی درباره خلع سلاح حزب‌الله، قطع حمایت مالی جمهوری اسلامی و حملات فرامرزی ارائه دهد، حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را تضعیف خواهد کرد.

این روزنامه تاکید کرد نمی‌توان انتظار داشت اسرائیل امنیت مناطق شمالی خود را به وعده‌های تهران گره بزند.

روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.

مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند تهران درباره برنامه موشکی خود وارد مذاکره نخواهد شد.

برجام با نامی جدید؟

شورای سردبیری اورشلیم‌پست در ادامه نسبت به احتمال آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد این موضوع به میانه‌رو شدن حکومت نخواهد انجامید، بلکه تهران از آن برای بازسازی توان تسلیحاتی، تثبیت حاکمیت، پاداش به نیروهای امنیتی و احیای شبکه‌های نیابتی بهره خواهد گرفت.

این روزنامه نوشت: «چنین امتیازاتی خیانت به مردم ایران است. به آنان گفته شده بود جهان آزاد ماهیت رژیمی را که بر آنان حکومت می‌کند، به‌خوبی می‌شناسد. به آنان گفته شده بود فشار بر تهران متوجه کسانی است که مخالفان را زندانی و زنان را سرکوب می‌کنند، شهروندان را به فقر می‌کشانند و ثروت ملی را به جنگ‌های خارجی اختصاص می‌دهند.»

اورشلیم‌پست مذاکرات کنونی را به «برجام ۲» تشبیه کرد و افزود در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما، برجام به‌عنوان راهکاری «عمل‌گرایانه» برای به تعویق انداختن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی معرفی شد، اما در عمل به تهران زمان، منابع مالی و مشروعیت داد و بخش قابل توجهی از اقدامات منطقه‌ای حکومت ایران را نادیده گرفت.

در ادامه آمده است: «احتمال می‌رود چارچوب کنونی همان اشتباه را با نامی جدید تکرار کند؛ یعنی اعطای امتیازهای زودهنگام، زمان‌بندی‌های مبهم، به تعویق انداختن مذاکرات فنی و خودداری از مواجهه با ساختار کامل قدرت حکومت ایران.»

در روزهای گذشته، رییس‌جمهوری آمریکا بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و آن را «توافق بد» خوانده است.

ترامپ ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت برخلاف برجام، در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی «هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد».