تیم بسکتبال نیویورک نیکس با پیروزی ۹۴ بر ۹۰ مقابل سنآنتونیو اسپرز در بازی پنجم فینال و پیروزی ۴ بر یک در مجموع سری، پس از ۵۳ سال بار دیگر قهرمان NBA شد. این تیم در هر چهار پیروزی خود از اختلافی دو رقمی بازگشت و در بازی پنجم نیز عقبافتادگی ۱۶ امتیازی را جبران کرد.
نیکس در این فصل هر چهار فرصت قهرمانی خود را در بازیهای خارج از خانه با پیروزی به پایان رساند. با این حال، حضور هزاران هوادار نیویورک در تگزاس باعث شده بود جو ورزشگاه چندان شبیه یک بازی خارج از خانه نباشد.
نیکس در بازی چهارم نیز با جبران اختلاف ۲۹ امتیازی و پیروزی ۱۰۷ بر ۱۰۶ با ضربه اوجی آنونوبی در ۱.۲ ثانیه پایانی، بزرگترین بازگشت تاریخ فینال NBA را رقم زده بود.
در بازی پنجم، اسپرز مانند مسابقات قبلی با اختلافی دو رقمی پیش افتاد و در مقطعی از نیمه نخست ۱۶ امتیاز برتری داشت. نیکس ۱۶ شوت از ۱۸ تلاش نخست خود را از دست داد و تا مدتی حتی تعداد بلاکهای ومبانیاما از تعداد گلهای زده نیکس بیشتر بود.
با این حال، نیویورک با یک روند ۲۲ بر ۹ اختلاف را کاهش داد و در نهایت در نیمه دوم بازی را در اختیار گرفت.
دولت تایوان از راهاندازی یک وبسایت ویژه برای دریافت گزارشهای اطلاعاتی شهروندان چینی خبر داد؛ اقدامی که به گفته مقامهای تایوانی، در پاسخ به تمایل فزاینده مردم چین برای ارائه اطلاعات انجام گرفته است.
اداره امنیت ملی تایوان یکشنبه ۲۴ خرداد با انتشار بیانیهای به زبانهای چینی و انگلیسی اعلام کرد این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افرادی قرار میدهد که از شرایط موجود در چین ناراضیاند و خواهان تغییر هستند.
این نهاد افزود در سالهای اخیر، اقتصاد چین با دشواریهای متعددی روبهرو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت «کنترل شدید» قرار دارد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی، این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه، شمار فزایندهای از افراد با نهادهای مرتبط در تایوان تماس گرفتهاند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اطلاعات ابراز کردهاند.»
پکن تاکنون به این اقدام تایپه واکنشی نشان نداده است.
رویترز در همین رابطه نوشت تایوان و چین سالهاست که علیه یکدیگر فعالیتهای جاسوسی انجام میدهند. تایوان بهویژه از افزایش تعداد پروندههای جاسوسی مرتبط با پکن خبر داده است.
چین تایوان را بخشی جداییناپذیر از قلمرو خود میداند و بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.
رویترز در ادامه گزارش داد وبسایتی که دولت تایوان برای شهروندان چینی راهاندازی کرده، با یک ویدیوی تبلیغاتی یکدقیقهای آغاز میشود با هوش مصنوعی تولید شده است.
در این ویدیو، یک کارمند دولت چین مشاهده میکند که همکارانش تحت بازجویی قرار میگیرند و از سمتهای خود برکنار میشوند.
این کارمند که نامی از او برده نمیشود، با لهجه شمالی چین میگوید: «آه، باز هم یک نفر دیگر را بردند.»
راوی ویدیو نیز هشدار میدهد: «رفقای قدیمی، یکی پس از دیگری، به شکلی غیرقابل توضیح ناپدید میشوند.»
در پایان ویدیو، این مقام دولتی یک تلفن همراه خریداری میکند و هنگام تایپ کردن روی آن میگوید: «اکنون زمان تغییر فرا رسیده است.»
به گزارش رویترز، این وبسایت در چین مسدود شده است، اما بسیاری از شهروندان چینی برای دسترسی به وبسایتهای فیلترشده، از جمله شبکههای اجتماعی و موتورهای جستوجوی غربی، از ویپیان استفاده میکنند.
۲۴ اردیبهشت، شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان بهدرستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری بینجامد.
او تاکید کرد تایوان مهمترین موضوع در روابط پکن و واشینگتن به شمار میرود.
اداره امنیت ملی تایوان در ادامه بیانیه خود از شهروندان چینی، چه در داخل و چه در خارج از این کشور، خواست «فعالانه اطلاعات خود را ارائه دهند و شجاعانه برای ایجاد تغییر اقدام کنند».
این نهاد اعلام کرد این رویکرد جدید با الگوبرداری از اقدامات سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی در کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل صورت گرفته است.
بر اساس این بیانیه، کانال ارتباطی جدید به شهروندان چینی امکان میدهد گزارشهای اطلاعاتی خود را در اختیار تایوان قرار دهند تا «منابع متنوع اطلاعاتی اداره امنیت ملی گسترش یابد».
به گزارش رویترز، چین نیز پیشتر از روشهای مشابه استفاده کرده است. پکن در سال ۲۰۲۴ یک نشانی پست الکترونیک معرفی کرد تا افراد بتوانند گزارشها و اطلاعات خود را درباره جرائم منتسب به «جداییطلبان» تایوانی ارسال کنند.
دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن بر این جزیره را رد میکند و تاکید دارد تنها مردم تایوان حق دارند درباره آینده خود تصمیم بگیرند.
وزارت علوم اعلام کرد به دلیل تداخل زمان امتحانات دانشگاهها با مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، همه این امتحانات به زمان دیگری موکول میشود و زمانبندیها متعاقبا اعلام خواهد شد.
طبق اطلاعیه رسمی، قرار است جسد خامنهای بین روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، بیش از چهار ماه پس از مرگ بهخاک سپرده شود.
در اطلاعیهای مشابه، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد زمان برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم به دلیل تشییع جنازه رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی یک هفته به تعویق افتاده است. بر این اساس، امتحانات پایه یازدهم از ۲۰ تیر ۱۴۰۵ و پایه دوازدهم از ۲۱ تیر ۱۴۰۵ برگزار میشود.
در حالی که مقامهای آمریکایی و پاکستانی از امضای قریبالوقوع یک چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدهند، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفتها با آن در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد توافق با [حکومت] ایران قرار است روز یکشنبه ۲۴ خرداد، همزمان با هشتادمین سالروز تولد او، امضا شود. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نیز گفت دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدهاند و اسلامآباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یکشنبه آماده میشود. به گفته او، مذاکرات فنی و کارشناسی پس از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت.
با این حال، جمهوری اسلامی چنین زمانبندیای را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است امضای توافق «فردا» [یکشنبه] انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد.
بر اساس گزارش رویترز، یکی از محورهای اصلی این توافق، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محدودیتهای ایجادشده در این گذرگاه حیاتی انرژی است. ترامپ اعلام کرده است که به محض امضای توافق، تنگه هرمز «برای همه» باز خواهد شد.
در حالی که مقامهای آمریکایی و پاکستانی از امضای قریبالوقوع یک چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدهند، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفتها با آن در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد توافق با [حکومت] ایران قرار است روز یکشنبه ۲۴ خرداد، همزمان با هشتادمین سالروز تولد او، امضا شود. شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، نیز گفت دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدهاند و اسلامآباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یکشنبه آماده میشود. به گفته او، مذاکرات فنی و کارشناسی پس از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت.
با این حال، جمهوری اسلامی چنین زمانبندیای را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته است امضای توافق «فردا» [یکشنبه] انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد.
بر اساس گزارش رویترز، یکی از محورهای اصلی این توافق، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محدودیتهای ایجادشده در این گذرگاه حیاتی انرژی است. ترامپ اعلام کرده است که به محض امضای توافق، تنگه هرمز «برای همه» باز خواهد شد.
منابع آگاه از مذاکرات به رویترز گفتهاند که پیشنویس یادداشت تفاهم شامل بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران و لغو محاصره دریایی اعمالشده از سوی آمریکا است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که این اقدامات به صورت همزمان اجرا خواهند شد و پس از آن مرحله پاکسازی مینها از مسیرهای دریایی آغاز میشود؛ اقدامی که ممکن است با مشارکت کشورهای عضو گروه هفت انجام شود.
به نوشته رویترز، در ازای بازگشایی تنگه هرمز، آمریکا روند آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران را آغاز خواهد کرد و تحریمهای مربوط به صادرات نفت ایران را نیز تعلیق خواهد کرد.
اسماعیل بقایی نیز به خبرگزاری فارس گفته است که آزادسازی داراییهای بلوکهشده بخش جداییناپذیر توافق است. او در عین حال تاکید کرده که [حکومت] ایران برای خدمات ارائهشده در تنگه هرمز باید هزینه دریافت کند. بقایی همچنین خواستار پایان حضور پایگاههای نظامی خارجی در منطقه شده است.
رویترز گزارش داده که موضوع برنامه هستهای جمهوری اسلامی در مرحله بعدی مذاکرات و در قالب یک دوره ۶۰ روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته یک مقام آمریکایی، هدف نهایی این مذاکرات برچیدن برنامه هستهای ایران، نابودی ذخایر اورانیوم با غنای بالا و انتقال آنها از کشور است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که در داخل ایران مخالفتهایی با توافق احتمالی در حال شکلگیری است. ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و رسانههای داخلی نشان میدهد گروهی از مخالفان توافق در تهران و برخی شهرهای دیگر تجمع کردهاند و علیه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مسئول مذاکرات، شعار سر دادهاند.
رویترز به نقل از یک شهروند ساکن مشهد گزارش داده است که برخی معترضان شعارهایی مانند «مرگ بر سازشکار» و «سازشکار، استعفا، استعفا» سر دادهاند؛ شعارهایی که به نظر میرسد عراقچی را هدف قرار داده بود.
به گزارش رویترز، با وجود پیشرفت مذاکرات، درگیریهای نظامی همچنان ادامه دارد. ارتش آمریکا اعلام کرده است که بامداد شنبه چندین پهپاد انتحاری ایرانی را که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند سرنگون کرده است.
همزمان اسرائیل، که اعلام کرده طرف توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست، از حمله به بیش از ۷۰ هدف متعلق به حزبالله لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داده است. این در حالی است که به نوشته رویترز، میان ترامپ و بنیامین نتانیاهو بر سر درخواست واشینگتن برای محدود کردن عملیات نظامی اسرائیل در لبنان به منظور تسهیل مذاکرات با تهران اختلاف نظر وجود دارد.
عراقچی نیز روز جمعه گفته بود که اگرچه هنوز امکان تغییر در مفاد تفاهمنامه وجود دارد، اما تفاهم اولیه نشان میدهد جمهوری اسلامی از این جنگ «قویتر» خارج شده است.
رویترز همچنین به ارزیابی برخی کارشناسان اشاره کرده که معتقدند اگرچه حملات آمریکا بخش قابل توجهی از توان نظامی و صنعتی حکومت ایران را تضعیف کرده است، اما جنگ در عین حال به تثبیت بیشتر نفوذ جریانهای تندرو و سپاه پاسداران در ساختار قدرت جمهوری اسلامی انجامیده است.