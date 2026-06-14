اداره امنیت ملی تایوان یک‌شنبه ۲۴ خرداد با انتشار بیانیه‌ای به زبان‌های چینی و انگلیسی اعلام کرد این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افرادی قرار می‌دهد که از شرایط موجود در چین ناراضی‌اند و خواهان تغییر هستند.

این نهاد افزود در سال‌های اخیر، اقتصاد چین با دشواری‌های متعددی روبه‌رو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت «کنترل شدید» قرار دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: «همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی، این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه، شمار فزاینده‌ای از افراد با نهادهای مرتبط در تایوان تماس گرفته‌اند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اطلاعات ابراز کرده‌اند.»

پکن تاکنون به این اقدام تایپه واکنشی نشان نداده است.

رویترز در همین رابطه نوشت تایوان و چین سال‌هاست که علیه یکدیگر فعالیت‌های جاسوسی انجام می‌دهند. تایوان به‌ویژه از افزایش تعداد پرونده‌های جاسوسی مرتبط با پکن خبر داده است.

چین تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود می‌داند و بارها تهدید کرده در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.

تشویق مردم چین به جاسوسی

رویترز در ادامه گزارش داد وب‌سایتی که دولت تایوان برای شهروندان چینی راه‌اندازی کرده، با یک ویدیوی تبلیغاتی یک‌دقیقه‌ای آغاز می‌شود با هوش مصنوعی تولید شده است.

در این ویدیو، یک کارمند دولت چین مشاهده می‌کند که همکارانش تحت بازجویی قرار می‌گیرند و از سمت‌های خود برکنار می‌شوند.

این کارمند که نامی از او برده نمی‌شود، با لهجه شمالی چین می‌گوید: «آه، باز هم یک نفر دیگر را بردند.»

راوی ویدیو نیز هشدار می‌دهد: «رفقای قدیمی، یکی پس از دیگری، به شکلی غیرقابل توضیح ناپدید می‌شوند.»

در پایان ویدیو، این مقام دولتی یک تلفن همراه خریداری می‌کند و هنگام تایپ کردن روی آن می‌گوید: «اکنون زمان تغییر فرا رسیده است.»

به گزارش رویترز، این وب‌سایت در چین مسدود شده است، اما بسیاری از شهروندان چینی برای دسترسی به وب‌سایت‌های فیلترشده، از جمله شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجوی غربی، از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند.

۲۴ اردیبهشت، شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در پکن هشدار داد اگر مساله تایوان به‌درستی مدیریت نشود، روابط پکن و واشینگتن ممکن است به سطحی «بسیار خطرناک» برسد و حتی به برخورد یا درگیری بینجامد.

او تاکید کرد تایوان مهم‌ترین موضوع در روابط پکن و واشینگتن به شمار می‌رود.

الگوبرداری از آمریکا، اسرائیل و بریتانیا

اداره امنیت ملی تایوان در ادامه بیانیه خود از شهروندان چینی، چه در داخل و چه در خارج از این کشور، خواست «فعالانه اطلاعات خود را ارائه دهند و شجاعانه برای ایجاد تغییر اقدام کنند».

این نهاد اعلام کرد این رویکرد جدید با الگوبرداری از اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در کشورهایی مانند ایالات متحده ، بریتانیا و اسرائیل صورت گرفته است.

بر اساس این بیانیه، کانال ارتباطی جدید به شهروندان چینی امکان می‌دهد گزارش‌های اطلاعاتی خود را در اختیار تایوان قرار دهند تا «منابع متنوع اطلاعاتی اداره امنیت ملی گسترش یابد».

به گزارش رویترز، چین نیز پیش‌تر از روش‌های مشابه استفاده کرده است. پکن در سال ۲۰۲۴ یک نشانی پست الکترونیک معرفی کرد تا افراد بتوانند گزارش‌ها و اطلاعات خود را درباره جرائم منتسب به «جدایی‌طلبان» تایوانی ارسال کنند.

دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن بر این جزیره را رد می‌کند و تاکید دارد تنها مردم تایوان حق دارند درباره آینده خود تصمیم بگیرند.