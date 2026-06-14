دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با وال استریت ژورنال گفت توافق با جمهوری اسلامی قریبالوقوع است، اما تهران هنوز موافقت خود با آن را تایید نکرده است.
ترامپ افزود قصد دارد بهزودی بیانیهای صادر کند که در آن اعلام خواهد شد آمریکا با جمهوری اسلامی به توافق رسیده است.
او گفت این توافق، در صورت نهایی شدن، یا توسط خود او یا از سوی جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، بهصورت الکترونیکی امضا خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا این توافق را گامی بزرگ در مسیر پایان دادن به درگیری نزدیک به چهارماهه توصیف کرد.
ترامپ همچنین گفت این توافق شامل تعهد جمهوری اسلامی به دست نیافتن به سلاح هستهای و بازگشایی فوری تنگه هرمز خواهد بود. او افزود عجلهای برای خارج کردن مواد هستهای از ایران وجود ندارد و این موضوع میتواند در مرحلهای بعدی دنبال شود.
ترامپ گفت: «بعدا و زمانی که آماده باشیم وارد عمل شویم، مواد هستهای را جمعآوری خواهیم کرد. به نظرم طی یک یا دو ماه آینده این کار انجام میشود و عجلهای وجود ندارد.»
او در پاسخ به پرسشی درباره تردیدها نسبت به موافقت جمهوری اسلامی با این توافق گفت خواهان پایان حملات است و طرف مقابل نیز میخواهد جنگ پایان یابد.
ترامپ همچنین اظهار داشت برخلاف برخی منتقدانش، نگرانی چندانی درباره تغییر حکومت در ایران ندارد.
او گفت: «در مورد تغییر حکومت، هیچوقت برای من اهمیت نداشت. این سومین گروهی است که با آن سر و کار داریم و این گروه از همه گروههای قبلی منطقیتر است.»