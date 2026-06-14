حسین شریعتمداری: اهانت به مسئولان در شرایط بسیار حساس کنونی قابل توجیه نیست
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، با نقل سخنانی از علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، درباره پرهیز از شعار دادن علیه مسئولان، نوشت اهانت به مسئولان، بهویژه در «شرایط بسیار حساس کنونی»، قابل توجیه نیست.
شریعتمداری در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد، افزود رسانههای فارسیزبان مخالف جمهوری اسلامی با بازنشر تجمعی که در آن به برخی مسئولان اهانت شده بود، تلاش کردند حضور شبانه حامیان جمهوری اسلامی را رو به پایان و شکاف در انسجام حامیان حکومت را نزدیک نشان دهند.