نیروی هوایی اسرائیل یک موشک حزبالله را رهگیری کرد
ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور یک موشک شلیکشده از سوی «سازمان تروریستی حزبالله» به سمت نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان را رهگیری کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور یک موشک شلیکشده از سوی «سازمان تروریستی حزبالله» به سمت نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان را رهگیری کرد.
کریستیانو رونالدو، فوقستاره تمامنشدنی دنیای فوتبال، در حالی در ۴۱ سالگی به همراه تیم ملی پرتغال راهی آمریکا شده که آخرین شانس خود برای جادوانهتر شدن در دنیای فوتبال با قهرمانی در جام جهانی را پیش رو دارد.
برترین گلزن تاریخ بازیهای ملی امیدوار است با ترکیب کمنظیر سلسائو اروپا، پس از پنج قهرمانی در چمپیونزلیگ و پنج بار کسب توپ طلا و ثبت رکوردهای دستنیافتنی پرشمار، در ششمین تجربه خود در جام جهانی، سرانجام مهمترین کاپ طلاییرنگ دنیای ورزش را لمس کند.
۷۲ درصد از مخاطبین در نظرسنجی ایران اینترنشنال ورزشی پیشبینی کردهاند که فوقستاره پرتغالی جام قهرمانی را روی سر خواهد برد.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفت یادداشت تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو است. او افزود حکومت ایران پابرجا میماند، برنامه موشکی آن حفظ میشود و تهران همچنان توان بازسازی برنامه هستهای خود را خواهد داشت.
یائیر لاپید، نخستوزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران، یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواهد بود.
او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکی آن دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هستهای خود را حفظ کرده است.
لاپید اضافه کرد یادداشت تفاهم احتمالی هیچیک از اهداف جنگی اسرائیل را محقق نمیکند؛ رژیم پابرجا میماند، برنامه موشکیاش دست نخورده باقی میماند و تهران قادر به بازسازی برنامه هستهای خود خواهد بود.
او نوشت: «این یک شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ، ما را به یک کشور دستنشانده تبدیل میکند که در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت میکند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانهای و هیچ ویدیوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. »
لاپید همچنین نوشتک «دولت بعدی نقشی تاریخی خواهد داشت: ترمیم آسیبهای ناشی از ناتوانی نتانیاهو در تبدیل دستاوردهای نظامی به موفقیتهای استراتژیک.»
ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد جمعی از حامیان تندروی حکومت، بعدازظهر شنبه ۲۳ خرداد، مقابل دفتر نمایندگی وزارت خارجه در مشهد تجمع کرده و شعار «مرگ بر عراقچی، بیشرف سازشکار» و «مرگ بر عراقچی بیشرف نفوذی» سر دادند.
بخشی از حامیان جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، وزارت خارجه و تیم مذاکرهکننده را به دادن امتیازهای بیش از حد به آمریکا متهم کردهاند.
ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد شامگاه شنبه ۲۳ خرداد، جمعی از حامیان تندروی جمهوری اسلامی در تهران تجمع کرده و شعارهایی همچون «قالیباف، عراقچی، پس خون رهبرم چی؟» و «عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن» سر دادند.
بخشی از حامیان حکومت در روزهای اخیر، وزارت خارجه و تیم مذاکرهکننده را به دادن امتیاز به آمریکا متهم کردهاند.
شماری از حامیان حکومت با در دست داشتن پلاکاردهایی در تجمعهای شبانه مخالفت خود را با تفاهم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کردند. گروهی با پوشیدن کفن، امضای تفاهم را «عقبنشینی» توصیف کردند. در یکی از بنرها به سکوت مجتبی خامنهای نسبت به این تفاهم اشاره شده است.
بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در رسانههای ایران، شماری از حامیان حکومت با در دست داشتن پلاکاردهایی در تجمعهای شبانه مخالفت خود را با تفاهم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام کردند.
گروهی با پوشیدن کفن، امضای تفاهم را «عقبنشینی» توصیف کردند.
برخی از شرکتکنندگان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، را مسئول این روند دانستند. در یکی از پلاکاردها خطاب به او نوشته شده بود: «دشمن بر روی ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی شما حساب باز کرده است.»
در یکی دیگر از بنرها با عنوان «نه به مذاکره با قاتل»، به سکوت مجتبی خامنهای درباره مذاکرات اشاره شده بود. در این بنر آمده بود که او حتی برای «روز طبیعت» پیام صادر کرده، اما تاکنون درباره مذاکرات هیچ اظهارنظری نکرده است.