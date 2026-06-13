یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران، یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواهد بود.

او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکی آن دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است.

لاپید اضافه کرد یادداشت تفاهم احتمالی هیچ‌یک از اهداف جنگی اسرائیل را محقق نمی‌کند؛ رژیم پابرجا می‌ماند، برنامه موشکی‌اش دست نخورده باقی می‌ماند و تهران قادر به بازسازی برنامه هسته‌ای خود خواهد بود.

او نوشت: «این یک شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ، ما را به یک کشور دست‌نشانده تبدیل می‌کند که در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت می‌کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدیوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. »

لاپید همچنین نوشتک «دولت بعدی نقشی تاریخی خواهد داشت: ترمیم آسیب‌های ناشی از ناتوانی نتانیاهو در تبدیل دستاوردهای نظامی به موفقیت‌های استراتژیک.»