در حالی که گزارشها از پیشرفتهایی در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا حکایت دارد، مقامها و رسانههای نزدیک به حکومت نسبت به هرگونه توافق احتمالی هشدار دادهاند. روزنامه خراسان، نزدیک به محمدباقر قالیباف، نوشت توافق با آمریکا تنها «فرصتی برای تجدید قوا» و آمادهشدن برای یک رویارویی بزرگتر در آینده است. غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نیز تاکید کرد جمهوری اسلامی «مطلقا» به آمریکا اعتماد ندارد و نبرد با آنچه «جبهه اشقیا و مستکبران» خواند، ادامه خواهد داشت. همزمان، روزنامه کیهان هشدار داد بازگشایی تنگه هرمز میتواند به ازسرگیری حملات دشمن منجر شود. این مواضع در شرایطی مطرح شده که رسانههای آمریکایی از پیشرفت در مذاکرات بر سر تنگه هرمز، داراییهای بلوکهشده و پرونده هستهای جمهوری اسلامی خبر دادهاند.
کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، نگرانیهایی را درباره وضعیت امنیتی محل اقامت و تمرین ملیپوشان ایران در شهر تیخوانای مکزیک به وجود آورده است.
رسانه آلمانی اسپورت ۱ گزارش داد که یک جسد در حال تجزیه در نزدیکی کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی پیدا شده است.
بر اساس این گزارش، پلیس مکزیک جسد را در صندوق عقب یک خودرو در نزدیکی ورزشگاه استادیو کالینته در شهر تیخوانا کشف کرد؛ جایی که تیم ملی ایران این روزها تمرینات خود را برگزار میکند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه نیز که در محل حضور داشتند، این اتفاق را تایید کردند.
خودروی مورد نظر، یک شاسیبلند با پلاک ایالت کالیفرنیای آمریکا بود که در نزدیکی یک سوپرمارکت مقابل محل تمرین تیم ملی پارک شده بود. ماموران پلیس پس از بازرسی خودرو، جسدی را که در یک کیسه پلاستیکی سیاهرنگ پیچیده شده بود، در صندوق عقب پیدا کردند.
یکی از منابع پلیس محلی به خبرگزاری فرانسه گفت: «در جریان بازرسی خودرو، جسدی که داخل کیسهای سیاه قرار داشت، در صندوق عقب کشف شد. آثار ضربوجرح نیز روی جسد مشاهده شده است.»
گفته میشود جسد هنگام کشف در وضعیت پیشرفته تجزیه قرار داشته است.
اهمیت این حادثه از آنجا بیشتر میشود که محل کشف جسد فاصله بسیار کمی با محل تمرین تیم ملی ایران داشته است.
ایران در ابتدا قصد داشت کمپ خود را برای جام جهانی در ایالت آریزونای آمریکا برپا کند، اما به دلیل تنشهای نظامی و شرایط امنیتی، تصمیم گرفت پیش از آغاز مسابقات به تیخوانا، شهر مرزی مکزیک، منتقل شود.
اسپورت۱ همچنین گزارش داد که تنها چند دقیقه پس از کشف جسد، کاروان تیم ملی ایران محل تمرین را ترک کرد. با این حال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی رسمی به پرسشهای خبرگزاری فرانسه درباره تدابیر امنیتی اتخاذشده ارائه نکرده است.
تیخوانا یکی از شهرهای پرچالش مکزیک از نظر امنیتی به شمار میرود. طبق آمار رسمی، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ قتل در این شهر ثبت شده است.
اکنون تیم ملی ایران که برای آمادهسازی حضور در جام جهانی در این شهر مرزی مستقر شده است، علاوه بر مسائل فنی، با نگرانیهای امنیتی پیرامون محل استقرار خود نیز مواجه است.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور هکتور روستنفورد گوئررو فلورس، معروف به «نینیو گوئررو»، رهبر باند جنایتکار «ترن د آراگوا» را در عملیاتی کشتند. واشینگتن نام این گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
دونالد ترامپ، شامگاه جمعه ۲۲ خرداد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «به دستور من، فرماندهی جنوبی ایالات متحده یک حمله سریع و مرگبار انجام داد و نینیو گوئررو، رهبر بدنام ترن د آراگوا، را از میان برداشت.»
ترامپ این گروه را «یکی از خونریزترین سازمانهای تروریستی جهان» توصیف کرد و افزود این عملیات با همکاری نزدیک مقامهای ونزوئلا انجام شد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز اعلام کرد این حمله اوایل هفته جاری صورت گرفته و مرگ گوئررو در جریان آن تایید شده است.
ترن د آراگوا در سالهای اخیر از یک باند زندانیان در ونزوئلا به یکی از شناختهشدهترین شبکههای جنایت سازمانیافته در آمریکای لاتین تبدیل شده است.
مقامهای پلیس در کشورهای منطقه میگویند این گروه در قاچاق انسان، اخاذی، آدمربایی، پولشویی، قتلهای سفارشی، قاچاق کالا و سرقت سازمانیافته نقش داشته و دامنه فعالیت آن از پاناما و برزیل تا دیگر کشورهای منطقه گسترش یافته است.
این گروه همچنین به کنترل بخشی از مسیرهای مهاجرتی مورد استفاده شهروندان ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی متهم است. مسیرهایی که مهاجران از طریق آنها به شیلی و برخی دیگر از کشورهای آمریکای جنوبی یا اروپا میروند.
دولت ترامپ پیشتر گفته بود فعالیتهای این گروه در خاک آمریکا با هماهنگی دولت نیکولاس مادورو انجام میشود. ادعایی که کاخ سفید از آن برای توجیه اخراج برخی مهاجران به زندان فوق امنیتی السالوادور استفاده کرده است.
گوئررو در سال ۲۰۲۳، اندکی پیش از یورش نیروهای امنیتی ونزوئلا به زندان توکورون، همراه با شماری از رهبران این باند از زندان گریخت.
فرار او در آن زمان توجه گستردهای را به نفوذ ترن د آراگوا در زندانهای ونزوئلا جلب کرد و نام این گروه را بیش از پیش در سطح منطقه مطرح ساخت.
منابع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا به سیانان گفتند حکومت ایران در هفتههای اخیر اقدامات گستردهای برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده و با فروریختن عمدی تونلها و مینگذاری ورودیها، حفاظت از این مواد را تشدید کرده است.
سیانان شنبه ۲۳ خرداد گزارش داد این اقدامها دسترسی به حدود نیم تُن اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای را بهمراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمانبرتر از گذشته کرده است.
به گفته منابع اطلاعاتی، این تحولات در شرایطی رخ داده که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حدود یک ماه پیش بهطور علنی احتمال صدور دستور برای تصرف این مواد بهوسیله ارتش آمریکا را مطرح کرده بود.
این منابع گفتند استحکامات جدید ایران لایهای تازه از پیچیدگی را به توافق پیشنهادی دولت ترامپ با تهران برای انتقال و نابودی ذخایر اورانیوم اضافه کرده و این پرسش را مطرح ساخته که چه طرفی مسئولیت بیرون آوردن این مواد از زیر زمین را بر عهده خواهد گرفت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست سیانان برای اظهار نظر پاسخ نداده و کاخ سفید نیز به پرسشهای این شبکه واکنشی نشان نداده است.
ترامپ بارها اعلام کرده که کنترل و دسترسی به مواد هستهای در ایران یکی از اولویتهای اصلی آمریکا در مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است. آبراهی که جمهوری اسلامی عملا آن را مسدود کرده است.
همزمان، یک مقام ارشد دولت آمریکا که ۲۲ خرداد با خبرنگاران گفتوگو کرد، گفت دو طرف به توافقی نزدیکتر شدهاند که بر اساس آن تهران باید اورانیوم غنیشده خود را به آمریکا تحویل دهد.
به گفته این مقام، مواد هستهای ابتدا در محل نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد.
با این حال، مقامهای ایرانی و آمریکایی روایتهای متفاوتی از توافق احتمالی ارائه کردهاند و جزییات دقیق آن همچنان روشن نیست.
۲۲ خرداد نیز انتشار متن منتسب به پیشنویس توافق در یکی از رسانهها در ایران، واکنش تند ترامپ را در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
چند تن از منابع مطلع به سیانان گفتند حتی برای خود ایران نیز خارج کردن این مواد از محلهای نگهداری فعلی دشوار و خطرناک خواهد بود، زیرا چنین اقدامی به تجهیزات سنگین حفاری و عملیات گسترده مینروبی نیاز دارد.
اسکات روکر، مدیر دفتر حذف مواد هستهای در اداره ملی امنیت هستهای آمریکا بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، در گفتوگو با سیانان گفت: «اگر این گزارشها درست باشد، بدون تردید بازیابی اورانیوم با غنای بالا را پیچیدهتر خواهد کرد.»
او هشدار داد این وضعیت میتواند فرصتی برای پنهانکاری احتمالی حکومت ایران در روند اجرای تعهداتش ایجاد کند.
به گفته روکر، اگر مذاکرهکنندگان از ایران بخواهند کل ذخایر اورانیوم غنیشده را برای راستیآزمایی و انتقال یا رقیقسازی در یک محل متمرکز کند، مسئولیت دسترسی به این مواد و ارائه فهرست کامل آنها بر عهده تهران خواهد بود.
او افزود: «در چنین سناریویی نگران خواهم بود که ایران ادعا کند بخشی از اورانیوم با غنای بالا دیگر قابل بازیابی نیست. در آن صورت اطمینان کامل نخواهیم داشت که ایران در آینده دوباره به آن دسترسی پیدا نکند.»
جامعه بینالمللی معتقد است بخش عمده ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران در تونلهای فروریخته مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود و بخشی دیگر نیز در سایتهای دیگر قرار دارد.
سیانان پیشتر گزارش داده بود در اواخر اردیبهشت، ارتش آمریکا برای اجرای عملیاتی با هدف تصرف این مواد هستهای آماده شده بود، اما در نهایت این طرح بهدلیل خطرات بالا کنار گذاشته شد.
منابع آگاه گفتند از آن زمان تاکنون ایران به تقویت بیشتر استحکامات اطراف محلهای نگهداری اورانیوم غنیشده ادامه داده است.
ترامپ نیز پیشتر به دشواری عملیات تصرف این مواد اذعان کرده و در گفتوگویی با شبکه فاکسنیوز در اردیبهشت، ابراز تردید کرده بود که تهران بتواند بدون آگاهی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا به این ذخایر دسترسی پیدا کند.
او در گفتوگو با شان هنیتی گفته بود: «ما دقیقا میدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. هیچکس حتی به آن نزدیک هم نشده است.»
با این حال، دو تن از منابع مورد استناد سیانان معتقدند مطرح شدن علنی این ذخایر بهعنوان یک هدف احتمالی از سوی ترامپ، ممکن است خود عاملی برای تشویق حکومت ایران به افزایش تدابیر حفاظتی بوده باشد.
به گفته این منابع، حتی اگر توافق میان تهران و واشینگتن طی هفته آینده امضا شود، همچنان مذاکرات فنی گستردهای برای تعیین جزییات آینده برنامه هستهای ایران لازم خواهد بود.
سیانان گزارش داد خارج کردن اورانیوم از ایران احتمالا مستلزم استقرار یک تاسیسات سیار تخصصی خواهد بود که تحت مدیریت اداره ملی امنیت هستهای آمریکا و آزمایشگاه ملی اوکریج در ایالت تنسی فعالیت کند.
این شبکه پیشتر گزارش داده بود جرد کوشنر و استیو ویتکاف، مذاکرهکنندگان ارشد آمریکا، در اوایل خرداد از این مرکز بازدید کردهاند.
با این حال، حتی متخصصان ارشد جهان در زمینه انتقال و حذف مواد هستهای نیز برای انجام چنین ماموریتی به زمان قابل توجهی نیاز خواهند داشت.
ترامپ اوایل همین ماه به خبرنگاران گفت عملیات انتقال این مواد دستکم دو هفته زمان خواهد برد.
والاستریت ژورنال به نقل از میانجیها نوشت محافل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تا روز جمعه توافق اولیه ترامپ را برای کاهش تنشها و پایان دادن به جنگ را تایید نکرده بودند.
این رسانه ادامه داد در زمینه بازگشایی تنگه هرمز و حل مسائل هستهای پیشرفتهایی حاصل شده و دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی نیز با روند مذاکرات همراه هستند.
به نوشته والاستریت ژورنال، به نقل از «منابع آگاه»، رهبران منطقه که خواهان جلوگیری از دور تازهای از تنش در خلیج فارس بودند، پنجشنبه با ترامپ تماس گرفتند و از او خواستند حملات را متوقف کند. آنها گفته بودند تا زمانی که حملات متوقف شود و ترامپ از انتشار پیامهای تنشزا در شبکههای اجتماعی خودداری کند، توافق در دسترس خواهد بود.
برپایه این گزارش، دو طرف در زمینه آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز و نحوه اشاره به برنامه هستهای جمهوری اسلامی در متن توافق پیشرفت کردهاند. افراد درگیر در مذاکرات گفتند جمهوری اسلامی خواهان دسترسی زودهنگام به این منابع مالی و کاهش محاصره آمریکا پیش از بازگشایی تنگه هرمز است.