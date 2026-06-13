دفتر رییسجمهوری فرانسه اعلام کرد که امانوئل مکرون چهارشنبه آینده در کاخ ورسای در نزدیکی پاریس، میزبان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در یک ضیافت شام خواهد بود.
این دیدار پس از نشست گروه هفت در فرانسه انجام خواهد شد.
فعالان صنعتی با هشدار درباره تشدید بحران تامین انرژی در ایران، نسبت به پیامدهای آن برای تولید و اشتغال ابراز نگرانی کردند.
رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور نیز گفت دولت همچنان شهرکهای صنعتی را در اولویت خاموشی قرار میدهد و ادامه این روند، با توجه به مشکلات موجود، میتواند به نابودی بسیاری از صنایع منجر شود.
اشکان نظامآبادی، روزنامهنگار اقتصادی، درباره پیامدهای بحران تامین انرژی در بخش صنعت توضیح میدهد
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری شنبه ۲۳ خرداد گفت احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن در «روزهای آتی» بالا است.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلامآباد در دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم، گفت: «درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم.»
بقائی افزود: «برنامهای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا شنبه ۲۳ خرداد به خبرگزاری رویترز گفت که واشینگتن معتقد است به توافقی با جمهوری اسلامی دست یافته است. او این توافق را «قوی» ارزیابی کرد.
این مقام ارشد گفت: «ما معتقدیم به توافقی با ایران دست یافتهایم و این توافق، توافقی قوی است.»
او گفت ایالات متحده پس از نهایی و امضا شدن این توافق، در عملیات مینروبی تنگه هرمز مشارکت خواهد کرد.
این مقام جزئیات بیشتری درباره مفاد یا زمان نهایی شدن این توافق ارائه نکرد.
با اعلام فیفا، علیرضا فغانی به عنوان داور دیدار فرانسه و سنگال از گروه I رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد. در این مسابقه، دو داور دیگر از استرالیا فغانی را همراهی خواهند کرد.
علیرضا فغانی با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به نخستین داور تاریخ فوتبال جهان تبدیل خواهد شد که در چهار دوره جام جهانی قضاوت کرده است.
او سه دوره نخست را به عنوان نماینده ایران در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجربه کرد، اما این بار با پرچم استرالیا در بزرگترین رویداد فوتبال جهان حاضر خواهد شد.
فغانی پس از مهاجرت به استرالیا و کنار گذاشته شدن از فهرست بینالمللی داوران ایران، اکنون به عنوان نماینده استرالیا در مسابقات فیفا فعالیت میکند.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست گروه هفت با رهبران امارات متحده عربی و قطر و برخی دیگر از رهبران خاورمیانه دیدار خواهد کرد.
به گفته این مقام ارشد، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدارهای ترامپ با رهبران خاورمیانه حضور نخواهد داشت.
او افزود که ترامپ تلاش خواهد کرد گفتوگوهای گروه هفت را بر مشارکتهای سرمایهگذاری، زنجیرههای تامین حیاتی و مهاجرت متمرکز کند.
نشست رهبران هفت اقتصاد پیشرفته جهان، موسوم به «گروه هفت»، ۲۵ تا ۲۷ خرداد در شهر اویان فرانسه برگزار خواهد شد.