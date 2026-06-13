سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در شش مایل دریایی شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، خدمه کشتی آسیبی ندیدند و نفتکش پس از حادثه به مسیر خود ادامه داده است.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد بیش از هزار شناور در دو سوی تنگه هرمز در انتظار صدور مجوز تهران برای عبور هستند.
صداوسیما همچنین گزارش داد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره مجموعهای از اصول و ضوابط تردد شناورها در این تنگه در جریان است.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۰ خرداد در تروت سوشال اعلام کرد یک ماموریت محرمانه ارتش آمریکا در ماه گذشته به عبور بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و تردد ایمن بیش از ۲۰۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز کمک کرده است. او همچنین نوشت کنترل این آبراه در اختیار ایالات متحده است، نه جمهوری اسلامی.
رسانههای جمهوری اسلامی خبر دادند از صبح شنبه ۲۳ خردادماه، سیستم بانکی سه بانک ملی، صادرات و تجارت، دچار اختلال و قطعی شده است.
علاوه بر این سه بانک، گزارشهایی نیز از اختلال در سرویسهای بانک توسعه صادرات منتشر شده است.
اختلال در خدمات الکترونیکی بانکها به این ترتیب روی داده است که بر اساس گزارشها، سرویسهای موبایلبانک، اینترنتبانک، خودپردازها، پایانههای فروش و برخی تراکنشهای کارتی، مختل شدهاند.
هنوز اطلاعیه رسمی از سوی بانک مرکزی یا بانکهای مربوطه درباره علت دقیق این اختلال در عملکرد منتشر نشده، اما کاربران و برخی منابع، از احتمال حمله سایبری حرف میزنند.
بانکها در ایران بهویژه بانکهای دولتی مثل ملی، سپه، تجارت و صادرات، سابقه اختلالات مکرر دارند که اغلب به حملات سایبری نسبت داده میشوند.
به خصوص در دورههای تنش سیاسی و جنگ، این اختلالات افزایش مییابند.
۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در میانه جنگ ۱۲ روزه، هکهای گسترده بهوسیله گروههایی مثل گنجشک درنده در مورد بانک سپه و پاسارگاد روی داد.
سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.
گروه سایبری «تپندگان» اعلام کرد: «ما به اموال دست نمیزنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»
اکنون در سالروز جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر اختلال در عملکرد بانکها گزارش شده است.
با نگاهی به سابقه، بسیاری از هکها ابتدا به صورت رسمی بهعنوان «اختلال فنی» اعلام شدهاند و بعد، احتمال حمله سایبری تقویت با چنین حملهای تایید شده است.
بانک مرکزی معمولا اطلاعیه صادر میکند و توصیه به استفاده از شعب یا روشهای جایگزین دارد.
اگرچه هنوز هیچ گروه هکریای اختلال شنبه ۲۳ خرداد را بر عهده نگرفته است، اما هک بانکها در ایران سابقه طولانی دارد.
سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ بانک ایرانی هک شدند. برخی از این هکها، با هدف باجگیری و برخی با اهداف سیاسی رخ دادند.
ضعف سیستمهای امنیتی بانکهای ایرانی سبب شده است هک و افشای اطلاعات مشتریانشان در سالهای اخیر افزایش یابد.
منابع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا به سیانان گفتند حکومت ایران در هفتههای اخیر اقدامات گستردهای برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده و با فروریختن عمدی تونلها و مینگذاری ورودیها، حفاظت از این مواد را تشدید کرده است.
سیانان شنبه ۲۳ خرداد گزارش داد این اقدامها دسترسی به حدود نیم تُن اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای را بهمراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمانبرتر از گذشته کرده است.
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هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، با اشاره به کاهش بارندگیها در سال آبی جاری گفت ۲۳ استان ایران با تنش آبی مواجهاند.
همزمان، عباس علیآبادی، وزیر نیرو جمهوری اسلامی، اعلام کرد طرحهای انتقال آب به برخی مناطق، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و برنامههای صرفهجویی در مصرف آب در حال اجرا و پیگیری است.
پیشتر خبرگزاری ایلنا گزارش داد ۳۳ درصد از ظرفیت مجموع سدهای کشور خالی است. بر اساس این گزارش، تا ۱۶ خرداد سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در «وضعیت قرمز» قرار داشتند.
جنگ ۱۲ روزه، بزرگترین رویارویی مستقیم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران تا آن زمان بود. جنگی که با حمله غافلگیرانه اسرائیل آغاز شد، به کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی و عوامل هستهای حکومت انجامید و با ورود مستقیم آمریکا و بمباران مراکز هستهای فردو، نطنز و اصفهان، به نقطه اوج رسید.
جنگ ۱۲ روزه تنها یک درگیری موشکی نبود. در طول ۱۲ روزی که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی، تعدادی از مهمترین عوامل هستهای حکومت ایران، مراکز حساس نظامی و هستهای، پایگاههای موشکی، ساختمانهای دولتی و حتی زندان اوین، هدف حملات قرار گرفتند.
در مقابل، جمهوری اسلامی نیز حملات موشکی گستردهای علیه اسرائیل را انجام داد و شهرهای اصلی این کشور را زیر آتش برد.
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