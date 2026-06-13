سی‌ان‌ان شنبه ۲۳ خرداد گزارش داد این اقدام‌ها دسترسی به حدود نیم تُن اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را به‌مراتب دشوارتر، خطرناک‌تر و زمان‌برتر از گذشته کرده است.

به گفته منابع اطلاعاتی، این تحولات در شرایطی رخ داده که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، حدود یک ماه پیش به‌طور علنی احتمال صدور دستور برای تصرف این مواد به‌وسیله ارتش آمریکا را مطرح کرده بود .

این منابع گفتند استحکامات جدید ایران لایه‌ای تازه از پیچیدگی را به توافق پیشنهادی دولت ترامپ با تهران برای انتقال و نابودی ذخایر اورانیوم اضافه کرده و این پرسش را مطرح ساخته که چه طرفی مسئولیت بیرون آوردن این مواد از زیر زمین را بر عهده خواهد گرفت.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست سی‌ان‌ان برای اظهار نظر پاسخ نداده و کاخ سفید نیز به پرسش‌های این شبکه واکنشی نشان نداده است.

اورانیوم؛ محور مذاکرات تهران و واشینگتن

ترامپ بارها اعلام کرده که کنترل و دسترسی به مواد هسته‌ای در ایران یکی از اولویت‌های اصلی آمریکا در مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است. آبراهی که جمهوری اسلامی عملا آن را مسدود کرده است.

هم‌زمان، یک مقام ارشد دولت آمریکا که ۲۲ خرداد با خبرنگاران گفت‌وگو کرد، گفت دو طرف به توافقی نزدیک‌تر شده‌اند که بر اساس آن تهران باید اورانیوم غنی‌شده خود را به آمریکا تحویل دهد.

به گفته این مقام، مواد هسته‌ای ابتدا در محل نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد.

با این حال، مقام‌های ایرانی و آمریکایی روایت‌های متفاوتی از توافق احتمالی ارائه کرده‌اند و جزییات دقیق آن همچنان روشن نیست.

۲۲ خرداد نیز انتشار متن منتسب به پیش‌نویس توافق در یکی از رسانه‌ها در ایران، واکنش تند ترامپ را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت .

چند تن از منابع مطلع به سی‌ان‌ان گفتند حتی برای خود ایران نیز خارج کردن این مواد از محل‌های نگهداری فعلی دشوار و خطرناک خواهد بود، زیرا چنین اقدامی به تجهیزات سنگین حفاری و عملیات گسترده مین‌روبی نیاز دارد.

اسکات روکر، مدیر دفتر حذف مواد هسته‌ای در اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت: «اگر این گزارش‌ها درست باشد، بدون تردید بازیابی اورانیوم با غنای بالا را پیچیده‌تر خواهد کرد.»

او هشدار داد این وضعیت می‌تواند فرصتی برای پنهان‌کاری احتمالی حکومت ایران در روند اجرای تعهداتش ایجاد کند.

به گفته روکر، اگر مذاکره‌کنندگان از ایران بخواهند کل ذخایر اورانیوم غنی‌شده را برای راستی‌آزمایی و انتقال یا رقیق‌سازی در یک محل متمرکز کند، مسئولیت دسترسی به این مواد و ارائه فهرست کامل آن‌ها بر عهده تهران خواهد بود.

او افزود: «در چنین سناریویی نگران خواهم بود که ایران ادعا کند بخشی از اورانیوم با غنای بالا دیگر قابل بازیابی نیست. در آن صورت اطمینان کامل نخواهیم داشت که ایران در آینده دوباره به آن دسترسی پیدا نکند.»

ذخایر اورانیوم در کجا قرار دارند؟

جامعه بین‌المللی معتقد است بخش عمده ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران در تونل‌های فروریخته مجتمع هسته‌ای اصفهان نگهداری می‌شود و بخشی دیگر نیز در سایت‌های دیگر قرار دارد.

سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داده بود در اواخر اردیبهشت، ارتش آمریکا برای اجرای عملیاتی با هدف تصرف این مواد هسته‌ای آماده شده بود، اما در نهایت این طرح به‌دلیل خطرات بالا کنار گذاشته شد.

منابع آگاه گفتند از آن زمان تاکنون ایران به تقویت بیشتر استحکامات اطراف محل‌های نگهداری اورانیوم غنی‌شده ادامه داده است.

ترامپ نیز پیش‌تر به دشواری عملیات تصرف این مواد اذعان کرده و در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز در اردیبهشت، ابراز تردید کرده بود که تهران بتواند بدون آگاهی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به این ذخایر دسترسی پیدا کند.

او در گفت‌وگو با شان هنیتی گفته بود: «ما دقیقا می‌دانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. هیچ‌کس حتی به آن نزدیک هم نشده است.»

با این حال، دو تن از منابع مورد استناد سی‌ان‌ان معتقدند مطرح شدن علنی این ذخایر به‌عنوان یک هدف احتمالی از سوی ترامپ، ممکن است خود عاملی برای تشویق حکومت ایران به افزایش تدابیر حفاظتی بوده باشد.

به گفته این منابع، حتی اگر توافق میان تهران و واشینگتن طی هفته آینده امضا شود، همچنان مذاکرات فنی گسترده‌ای برای تعیین جزییات آینده برنامه هسته‌ای ایران لازم خواهد بود.

سی‌ان‌ان گزارش داد خارج کردن اورانیوم از ایران احتمالا مستلزم استقرار یک تاسیسات سیار تخصصی خواهد بود که تحت مدیریت اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا و آزمایشگاه ملی اوک‌ریج در ایالت تنسی فعالیت کند.

این شبکه پیش‌تر گزارش داده بود جرد کوشنر و استیو ویتکاف، مذاکره‌کنندگان ارشد آمریکا، در اوایل خرداد از این مرکز بازدید کرده‌اند.

با این حال، حتی متخصصان ارشد جهان در زمینه انتقال و حذف مواد هسته‌ای نیز برای انجام چنین ماموریتی به زمان قابل توجهی نیاز خواهند داشت.

ترامپ اوایل همین ماه به خبرنگاران گفت عملیات انتقال این مواد دست‌کم دو هفته زمان خواهد برد.